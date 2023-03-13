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بيروت... يقولون ونقول..!


د. قاسم بلشان التميمي ||

 

بيروت يقولون عنك بان الظلام قد داهمك واطفأت مصابيح شوراعك وبيوت اهلك

ونقول  ان مصابيحك لم ولن تنطفيء لان النور موجود في قلب وروح كل بيروتي ، ونور اهلك مازال يشع املا وخيرا وسعادة

 ويقولون ان مستقبلك يابيروت هم وحزن

 ونقول ان مستقبلك سعادة وفرح وسرور متجسد في اطفالك وهم يذهبون الى مدارسهم بكل عنفوان وحيوية ونشاط رغم سرقة رغيف خبزهم من قبل بعض ( ابن عمومتهم)

ويقولون يابيروت ان حاضرك بائس ويائس

ونقول يابيروت ان حاضرك زهو وفخر وكيف لايكون كذلك وقد توحدت سواعد اهلك كلهم رافعة رايتك العالية الشامخة والمحمية برجال المقاومة وسيدها.

ويقولون يابيروت ان عيشيك اصبح مرا وصعبا

ونقول يابيروت ان عيشك حلو مثل طيبة اهلك نعم يابيروت ومن ذا الذي لديه مثل اهلك وكلماتهم الساحرة الخارجة من القلب على راسي وتكرم

ويقولون يابيروت ان ليلك طويل

ونقول يابيروت ان صبحك اطول واجمل

ويقولون يابيروت  كلمات لامعنى لها

ونقول يابيروت انك كل معان الكلمات

ونقول لم ولن نسمع اي كلمات فيها شفقة عليك وكيف نشفق على اصل وفصل وفخر المقاومة وكيف نشفق على سهلك وجبلك وشمالك وفي جنوبك كل الشموخ وكل الرجولة تحت قيادة سيد المقاومة.

وفي الختام نقول

حماك ورعاك ونصرك الله يابيروت الاغلى .

 

 

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