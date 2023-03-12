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نيران صديقة (اياك اعني واسمعي ياجارة)

94 2023-03-12

عباس الزيدي ||

 

 اولا _ مهما كان شكلها او نوعها او مصدرها تبقى النيران  قاتلة وجارحة ومميتة

وهناك فرق  بين النيران الاعداء  وبين  نيران  الاصدقاء •

حيث الاولى معروفة المصدر والاتجاه والحجم والنوع ومن السهولة  بمكان معالجتها ومواجهتها مهما كانت خطورتها ومدياتها

ويرى البعض ان النيران الصديقة هي الأخطر  لما تحمله من مزايا خطره منها  ....

1_ في اغلب الاحيان تكون غير متوقعة وغير محدودة الحجم  بمعنى انها مفاجئة  ومباغتة

2_ لايمكن الرد عليها لاعتبارات معروفة

3_ الارباك التي تحدثه غير قليل وخطير رغم محدودية حجمها مقارنة بنيران  الاعداء

4_ بعض من تلك النيران تعرف اين ومتى يتم توجيهها

5_ رغم محدوديتها فانها تترك اثار سلبية  دقيقة  على اقل تقدير لانها قريبة ومباشرة

6_ دائما  تكون في نفس الاتجاه  مع اختلاف المحاور

7_ تستخدم في حالتي السلم والحرب

8_ عادة ما تضرب تحت الحزام 

ثانيا _ اسبابها

1_ السهو والخطاء غير  المقصود  وهذا مايحدث عند اشتباك المحاور  وتقاطع النيران اما بسوء التخطيط او انقطاع الاتصال والتواصل وعدم التنسيق ....الخ

2_ مقصودة وعن تخطيط مسبق وتلك تندرج تحت الخيانة او الحسد والحقد  او التقاطع وربما الطموح غير المشروع  اوالاطماع  باستخدام آليات قذرة للضغط والابتزاز  لتنفيذ غايات كبرى

ثالثا _  انواعها

1_ عسكرية وامنية

2_سياسية

3_ اعلامية

4_ نوعية ذات بعد استخباري

رابعا _ آثارها

1_ تتفاوت اثارها المادية والمعنوية كلا بحسب انواعها و مصادرها وتوقيتاتها

2_ تعد احد اركان الحرب النفسية   والخبراء هم من يتولون عملية ادارة النيران  فيها ( المدربين حصرا )

3_ ذات ابعاد وأهداف  تكتيكية واخرى استراتيجية بتوجيه وإشراف مشغلي   الاستخبارات والاجهزة المختصة

4_ مهما كان حجمها بالامكان تقدير  ضررها ومعالجتها بحاحة الى دقة وحكمة وتروي  وقرار صائب وعمل نوعي

 (جهاد التبيين )

 

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