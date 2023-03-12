نيران صديقة (اياك اعني واسمعي ياجارة)

عباس الزيدي ||

اولا _ مهما كان شكلها او نوعها او مصدرها تبقى النيران قاتلة وجارحة ومميتة

وهناك فرق بين النيران الاعداء وبين نيران الاصدقاء •

حيث الاولى معروفة المصدر والاتجاه والحجم والنوع ومن السهولة بمكان معالجتها ومواجهتها مهما كانت خطورتها ومدياتها

ويرى البعض ان النيران الصديقة هي الأخطر لما تحمله من مزايا خطره منها ....

1_ في اغلب الاحيان تكون غير متوقعة وغير محدودة الحجم بمعنى انها مفاجئة ومباغتة

2_ لايمكن الرد عليها لاعتبارات معروفة

3_ الارباك التي تحدثه غير قليل وخطير رغم محدودية حجمها مقارنة بنيران الاعداء

4_ بعض من تلك النيران تعرف اين ومتى يتم توجيهها

5_ رغم محدوديتها فانها تترك اثار سلبية دقيقة على اقل تقدير لانها قريبة ومباشرة

6_ دائما تكون في نفس الاتجاه مع اختلاف المحاور

7_ تستخدم في حالتي السلم والحرب

8_ عادة ما تضرب تحت الحزام

ثانيا _ اسبابها

1_ السهو والخطاء غير المقصود وهذا مايحدث عند اشتباك المحاور وتقاطع النيران اما بسوء التخطيط او انقطاع الاتصال والتواصل وعدم التنسيق ....الخ

2_ مقصودة وعن تخطيط مسبق وتلك تندرج تحت الخيانة او الحسد والحقد او التقاطع وربما الطموح غير المشروع اوالاطماع باستخدام آليات قذرة للضغط والابتزاز لتنفيذ غايات كبرى

ثالثا _ انواعها

1_ عسكرية وامنية

2_سياسية

3_ اعلامية

4_ نوعية ذات بعد استخباري

رابعا _ آثارها

1_ تتفاوت اثارها المادية والمعنوية كلا بحسب انواعها و مصادرها وتوقيتاتها

2_ تعد احد اركان الحرب النفسية والخبراء هم من يتولون عملية ادارة النيران فيها ( المدربين حصرا )

3_ ذات ابعاد وأهداف تكتيكية واخرى استراتيجية بتوجيه وإشراف مشغلي الاستخبارات والاجهزة المختصة

4_ مهما كان حجمها بالامكان تقدير ضررها ومعالجتها بحاحة الى دقة وحكمة وتروي وقرار صائب وعمل نوعي

(جهاد التبيين )

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