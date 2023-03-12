رئيس الوزراء رجاءا..!

جعفر العلوجي ||

دولة رئيس الوزراء الاستاذ محمد شياع السوداني المحترم ، لانشك لحظة بصدق نواياكم احداث انقلابات جذرية في جملة من التصرفات الغير مسؤولة التي تحط من قيم الدولة ومكانتها ، وهي اليات يجب ان تتم بكل قوة دون الاكتراث بما يثار هنا وهناك حتى من اطلاق شعارات الديمقراطية والحرية وغيرها ، بتاريخ 6 كانون الثاني 2021، اقتحم مثيرو الشغب الذين يدعمون محاولات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مبنى الكابيتول الأمريكي. أدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق لمبنى الكابيتول، وعطل جلسة مشتركة للكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن الانتخابي وكانت النتيجة التنكيل بمن تجاوز في محاكم قائمة الى اليوم تحت ذريعة اهانة الدولة والقانون ومكانة وشخص الحكومة .

هذا هو الاجراء الصحيح لتكون لنا دولة قائمة وسلطة تنفيذية محترمة لايتجاوزها كائن من كان باستجلاب القوات لصالحه في انتخابات مؤسسة مدنية والتاثير بكل الطرق على المتواجدين ، وهي ذات الطريقة التي خرج بها علينا وعلى الهواء مباشر احد شيوخ العشائر الذي يمهل الحكومة ساعات لتنفيذ رغباته والا فانه سوف يقلب الدنيا ولايعيد ترتيبها ، واخر يهدد علنا باستدعاء لاعب للمنتخب الوطني وألا؟ دولة الرئيس المؤسسة العسكرية درع الوطن وسوره وليست مجيرة لارهاب احد وبث مظاهر الرعب هنا وهناك العسكرة والشرطة امان واحتراف وليست بزات عسكرية مدججة بالسلاح تقف امام ابواب الوزرات والمؤوسسات وغيرها ، نحتاج الاحتراف بالعمل وتقديس الدولة وتمكين الحكومة ورفع شأن مؤسساتها كما نحتاج ان يعرف كل شخص قدره وحجمه امام القانون ان كان مسؤولا او ابنا لهذا وذاك ، ويقينا ان الحركة الاستباقية المنتظرة منك كفيلة بان تردم نصف الهوة السحيقة بين الحكومة والشعب وتعيد الامور الى نصابها الصحيح .

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