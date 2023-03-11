المقالات

مواجهة نقص المياه..!


صالح لفتة ||   يواجه العراق انخفاض كبير في حصصه المائية ولا يوجد عراقي عاقل لم يلاحظ الانخفاض الكبير في مستوى مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات.  ومع أن مشكلة انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات ليست بجديدة وسببها الرئيسي النظام السابق المقبور عندما جفف الأراضي ولم يفعل اتفاقيات المياه مع دول المنبع لكنها بقيت دون حل وتَعَاظَمَت أكثر في السنوات الاخيرة لذلك تشترك الحكومات المتعاقبة التي جاءت بعد 2003 في بقاء المشكلة وتفاقم أزمة المياه  وتتحمل الجهات الحكومية وزراً كبيراً في التسبب في هذا الجفاف لعدم قدرتها على اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على المياه من بناء السدود و التفاوض المباشر مع دول المنبع لنهري دجلة والفرات تركيا وإيران لضمان حصة العراق الكاملة من المياه التي تبعد عن العراق خطر الجفاف وتشجيع الاستخدام الأمثل للثروات المائية بالتحول نحو طرق الري الحديثة وتطوير الزراعة  وزراعة النباتات التي تستهلك مقدار من المياه لترشيد المياه بمقدار كبير وضمان استخدام أقل كمية من المياه للحصول على أعلى كمية من الإنتاج.  جفاف نهري دجلة والفرات المصدر الرئيس للمياه في العراق نتائجه كارثية على حياة البشر والشجر والحيوانات والبيئة والاقتصاد فضلا عن الأضرار البيئية الكبيرة.  وينذر بمخاطر كبير على القطاع الزراعي بفقدان المزيد من الأراضي الصالحة للزراعة وتحولها لصحاري بسبب شح المياه.   مشكلة الجفاف مشكلة عالمية وضربت وتضرب دول عديدة بسبب السدود في دول تتشارك مجاري الأنهار وحجز المياه عن الدول الأخرى أو نقص هطول الأمطار أو لأسباب سياسية وبالتأكيد لكل مشكلة هناك حلول كثير لو وجدت الارادة الحقيقية للتغلب عليها.  ومن الحلول الممكنة التطبيق في العراق  التفاوض مع الجانب التركي الذي تأتي منه أغلب مياه نهري دجلة والفرات  والتعاقد مع شركات عالمية لبناء عدد من السدود في العراق  والاستفادة من المياه الجوفية للسقي  لتعويض الأراضي التي جفت عنها مياه الأنهار بتوزيع منظومات الري والغطاسات والخلايا الشمسية بأسعار مدعومة للفلاحين حتى لا يهجر الفلاح الأرض  والتوسع في مشاريع تحلية مياه البحر المالحة والاستفادة منها لإمداد المحافظات الجنوبية بمياه الشرب لتقليل الاستهلاك من مياه الأنهار.  العراق لا تنقصه الأموال ولا العقول ولا الإدراك الحقيقي لحجم الكارثة التي تهدده لذلك وعليه يجب أن توجد إرادة واقعية لمواجهة المشكلة والبحث عن حلول مناسبة يمكنها الحد من تأثير نقص المياه حلول سريعة تظهر نتائجها بأسرع ما يمكن تتخذها الحكومة وتضعها في أولويات عملها.

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قيادة الصبر واستراتيجية النصر ..
هل الصلح مع بني سعود مجدي؟!
مقاومة الوعي وجهاد التبيين؛ مقدمة للمواجهة الكبرى
أبطال رقصة الافاعي بدأوا بالتساقط ..
الروح والجسم والعقل توازن دقيق
ولادة المنقذ وفتوى المجتهد وتلبية الحشد
مواجهة نقص المياه..!
عن التقارب السعودي الايراني..!
السعودية؛ المأزق التعيس والخيار الصعب
الى سماحة السيد حسن نصر الله..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.8
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك