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يوم المرأة زينبي..!


مانع الزاملي ||

 

يوم المرأة : لايهمني اليوم واي تاريخ خصص له ، لكن المرأة الحقيقية بنظري يزيدها فخرا انها اختزلت كل حسناتها ، زينب بنت علي عليه السلام ، فلم اقرأ ولم اسمع ولم يهزني من عمقي الانساني والوجداني احد ، كما هزني موقف العقيلة زينب بطلة كربلاء ! ولو لم اكن مسلما ولا شيعيا ، لانتابني ذات الشعور وذات الاحساس ، واذا المرأة زينب فسلام لكم من ام عون البطلة ، نحن في يوم الرجل علويون ولذلك ارى ان يوم المرأة زينبي ! ولو اطلعت نساء العالم جميعا بأستثناء الخارجات عن الانسانية ، على سيرة زينب ع ، لأتخذن من زينب شعارا وقدوة وشمس لاتغيب مهما عربد ظلام الظالمين والفاسدين ، يوم مرأة زينبي مني انا الانسان

 

 

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