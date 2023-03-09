مانع الزاملي ||

يوم المرأة : لايهمني اليوم واي تاريخ خصص له ، لكن المرأة الحقيقية بنظري يزيدها فخرا انها اختزلت كل حسناتها ، زينب بنت علي عليه السلام ، فلم اقرأ ولم اسمع ولم يهزني من عمقي الانساني والوجداني احد ، كما هزني موقف العقيلة زينب بطلة كربلاء ! ولو لم اكن مسلما ولا شيعيا ، لانتابني ذات الشعور وذات الاحساس ، واذا المرأة زينب فسلام لكم من ام عون البطلة ، نحن في يوم الرجل علويون ولذلك ارى ان يوم المرأة زينبي ! ولو اطلعت نساء العالم جميعا بأستثناء الخارجات عن الانسانية ، على سيرة زينب ع ، لأتخذن من زينب شعارا وقدوة وشمس لاتغيب مهما عربد ظلام الظالمين والفاسدين ، يوم مرأة زينبي مني انا الانسان