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نصرالله؛ مفاتيح العز ومنهاج المقاومين

70 2023-03-09

عباس الزيدي ||

 

بشوق  كبير ينتظر  ابناء محور المقاومة  وكل احرار العالم  إطلالة سيد المقاومة السيد حسن نصر الله بل ويترقبها بحرص شديد ومنهم  العدو قبل  الصديق في كل مناسبة  يتناول فيها ملفات  عديدة منها الداخلية  التي تخص الشأن اللبناني او الخاصة بحزب الله والمواجهة مع الكيان الصهيوني  وفي بعض المناسبات يتناول ملفات اقليمية وعالمية   بما له شان مع محور  المقاومة او مسرح  الاحداث العالمي  

وهنالابد من ذكر بعض  الحقائق التي ربما تغيب عن البعض ومنها ...

1_ يقول الامام الصادق عليه السلام علينا طرح  الاصول وعليكم التفريع وبالتالي ان سماحة  السيد المنصور لايخوض بالتفاصيل وانما يطرح الكليات

2_ منهاج وبرامج العمل لايتعلق بالشأن اللبناني فقط بل يشمل كل ابناء محور المقاومة  وهم ملزمون بتنفيذه

3_ عند اي اشارة تبدر من سماحته سواء كانت  تتعلق بالشأن العسكري اوالامني اوالثقافي ..الخ 

فان الاخوة من الخبراء واصحاب الشأن يشرعون بوضع تلك التوجيهات  محل الاهتمام ويرسمون الخطط والاليات لتنفيذها

4_ بنفس القدر من الاهتمام لرجال الله وابناء المحور المقاوم يهتم المعسكر المعادي ( الصهيوامريكي )، بخطاب سماحة سيد المقاومة تفصيليا بل يذهب الكثير منهم الى ماهو ابعد من ذلك حيث الرصد والتحليل لكل حركة وايمائه من حركات الجسد او التروي او الانفعال

5_ الجمهور المعادي وكثير من القيادات وكوادر الاعدا تعتبر سماحة السيد صادقا  وتثق بكلامه اكثر بكثير من قياداتها

6_ على مستوى السياسة  يضع سماحته القواعد والاسس والضوابط  العامة ويؤكد على الوفاء وينبذ الخيانة والغدر ويتعامل بوضوح

7_ على مستوى العسكر وضع سماحته استراتيجية ردع عجز الاعداء عن مواجهتها  بالقدر الذي  افقدهم المبادرة والقرار وايضا استطاع بحكمته وعقله الوقاد ان يجعل ابناء المحور  المقاوم هم من يحددون قواعد الاشتباك

8_ يعتبر الكثير من ذوي الاختصاص ان سماحته من اكبر الخبراء  في الحرب النفسية وانه من المؤثرين فيها وسماحته تصدى لتلك المهمة بنفسه وهو الابرز والاكثر تاثير والدليل  على ذلك ماتركه في نفوس قيادات الاعداء و وسائل الاعلام المعادية

9_ الخطاب وسيلة من وسائل التلاحم التواصل المباشر ومع الصدق والثقة المتبادلة تنامت عملية التلاحم  بشكل لايمكن تقديره  و وصفه بين سماحته وبين عناصر الامة جمعاء وتعدى ذلك الى احرار العالم ولم يقتصر على ابناء محور المقاومة •

●علمني  الحسين عليه السلام  _ ان اكون مقاوما

●(جهاد  التبيين )

 

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