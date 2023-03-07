الإمام المهدي (عج) ... باب الله

يوسف الكاتب ||

أين باب الله الذي منه يؤتى

أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء

· ولادة الإمام المهدي (عج)

ولد الإمام المهدي (ع) يوم ١٥ شعبان سنة ٢٥٥ هـ . وقت الفجر . وكان ناصح اللون ، بخده خال ،

أبلج الحاجب ، واضح الجبين ، وسيم وجميل وليس كمثله احد إلا آبائه (عليهم السلام) .

· قالوا

قال النبي محمد (ص) بحق الإمام المهدي (عج) : المهدي طاووس أهل الجنة .

وقال النبي (ص) أيضاً : الأئمة من بعدي اثنا عشر أولهم أنت يا علي وآخرهم القائم الذي يفتح الله على يديه مشارق الأرض ومغاربها .

وقال الإمام الصادق (ع) : لو أدركته لخدمته طوال حياتي .

وقال (ع) أيضاً : من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله اجر ألف شهيد من شهداء بدر وحنين .

· يوم الجمعة

يوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين وهو سيد أيام الأسبوع .. تُقام فيه الصلاة والخطبة .. والصلاة في يوم الجمعة بألف حسنة ، ويرفع له ألف درجة .. ومن يُصلي على محمد وآل محمد يزهر نوره .. والصدقة في يوم الجمعة بألف .

ويستحب غسل يوم الجمعة ، وهو الغسل المستحب الذي يجزي عن الوضوء ، ومن جعل الغسل سُنّة له - أي يغسل كل يوم جمعة - يبقى جسده بعد الموت طرياً ولن يبلى بالتراب .

وفي يوم الجمعة يُستحب تنظيف البيوت وكأن هذه البيوت تستعد لاستقبال عزيز عليها .

إن يوم الجمعة هو يومك يا صاحب الزمان والمتوقع فيه ظهورك المبارك .

· أيام البيض

ثلاثة أيام في الشهر تسمى أيام البيض وهن يوم ١٣ ويوم ١٤ ويوم ١٥.. حيث يكتمل القمر فيصبح بدراً .. ويصبح مد وجزر في المياه.

يقول النبي محمد (ص) : من صام الأيام الثلاثة ١٣ و١٤ و١٥ كان حقاً على الله أن يرويه يوم الظمأ .

ودلالة الأرقام في الإسلام لها معانٍ ، منها : أن الرقم ١٣ رقم جميل فيه ولد الإمام علي (ع) .. وكذلك عدد أئمة أهل البيت الرجال مع النبي (ص) يكون ١٣ .. أما الرقم ١٤ فعدد أهل البيت (عليهم السلام) ..

أما الرقم ١٥ فولادة منقذ البشرية الإمام المهدي (عج) .

· الانتظار

قال السيد الخامنئي (دام ظله الوارف) : معنى الانتظار هو شد الأحزمة والاستعداد والجاهزية الكاملة من أجل الهدف الذي سينهض به الإمام المهدي (عج) .

قال النبي (ص) : من مات على حب آل محمد مات شهيداً .

وقال (ص) أيضاً : أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج .

وقال بعض العلماء : اجر ثواب تعريف الناس بإمام الزمان يُعادل صيام ١٠٠سنة للمنتَظر .

الانتظار : هو بناء النفس نحو الكمال والرقي .

الانتظار : حركة .. عمل .. بذل الجهد والصبر .

ويقول القران الكريم : فانتظروا إني معكم من المنتظرين .

· الانتظار : مسؤولية .

الانتظار يعني ان نقيم مؤتمرات علمية .. إعلامية .. فنية .. سينمائية .. تلفزيونية .. إذاعية .. مهرجانات للأدب والقصة والراوية .. للفن التشكيلي .. إقامة معارض .. طبع الكتب .

الانتظار يعني إحياء أمر أهل البيت (ع) .. لنتعلم علومهم ونعلّمها للناس .. ويعني إعداد كوادر لهذا الشأن .

الانتظار يعني قراءة مستقبلية لنا ولأجيالنا .

· القران الكريم

تكمن معجزة النبي محمد (ص) في :

١.. القران الكريم .

٢.. أئمة أهل البيت (ع) .

القران الكريم يرسم لنا اجمل واقدس اللوحات الالهية .

واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى .

وكل شيء احصيناه في إمام مبين .

إنما انت منذر ولكل قوم هاد .

فيكون النبي محمد (ص) هو المنذر .. اما الهادي فهم ائمة اهل البيت (ع) .. حيث ان لكل زمان إمام ، وإمام زماننا اليوم هو الامام الثاني عشر الامام المهدي (عج) .

ولما كان لكل شيء أصل ، فأصل الدين هو الامام فلابد لنا من معرفته ، لأنه الدليل الى مرضاة الله ، والعمل بموجب أوامره وتعاليمه .. وكما يقول المعصوم : طلب المعارف من غير طريقنا (أهل البيت) مساوق لانكارنا .

إن اصل الدين هو المنذر والهادي (عليهما السلام) .. وهو إعلان الآية (يا أيها الرسول بلغ ما أُنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته) .

· الغيبة

١.. غاب النبي موسى (ع) عن قومه ٤٠ ليلة .

٢.. النبي يونس غاب ٤٠ يوماً وهو في بطن الحوت (وذا النون اذ ذهب مغاضباً) .

٣.. أصحاب الكهف غابوا ٣٠٩ سنة عن قومهم .

٤.. النبي عيسى (ع) غاب عن قومه والى الآن (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم) .

· سبب غياب الامام

١.. الطواغيت قتلوا آبائه وأجداده .

٢.. كي لا تكون له بيعة للظالم في رقبته .

٣.. عدم تهيؤ الظروف .

٤ .. الحكمة تظهر بعد ظهوره .

٥ .. قتلوا جده رسول محمد (ص) .

٦.. قتلوا أهل البيت (ع) واحداً تلو اللآخر .

٧.. الخوف على المشروع المهدوي .

· المفاجأة

١.. النبي نوح (ع) والطوفان .

٢.. النار .. (قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم) .. النبي سليمان (ع) يحمل عرشه في السماء .

٣.. النبي داود (ع) يملك الحجارة ويرميه جالوت .

٤.. النبي موسى (ع) فلق البحر .

٥.. النبي عيسى (ع) يشفي المرضى ويحيي الموتى باذن الله .

٦.. النبي الأعظم (ص) .. القرآن الكريم وأئمة اهل البيت (ع) .

· ويبقى السؤال : ما هو الجديد لدى الامام المهدي (عج) ؟

١.. ان الامام المهدي (عج) سيحقق القانون الإلهي ، بعد فشل كل النظريات والايديولوجيات الارضية .. وذلك بتحقق قانون القسط والعدل عن طريق أخذ ثار الامام الحسين (ع) .

٢.. يحقق قانون السلم العالمي حيث لا حروب ولا عنف ولا عدوان .. حسب القول (احبب لاخيك ما تحب لنفسك) .

٣.. تحقيق حلم الانبياء بصناعة الإنسان والمجتمع الذي يؤمن بمثل الخير والجمال .. (ان اكرمكم عند الله اتقاكم) .

٤.. يبدل خوف الناس الى أمان بنشر الحرية وذلك بالقضاء على كل الطواغيت .

٥.. بسط شريعة الاسلام عالمياً ، بحيث يشهد الكل انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان عليا ولي الله .

· كيف نوفق لنكن معه ؟

١... الصلاة في أول وقتها .

٢... البراءة من أعداء أهل البيت (ع) .

٣... واللعنة عليهم .

٤.. المولاة للنبي محمد وآله (ع) .

٥... البكاء على سيد الشهداء الامام الحسين (ع) صباحاً ومساءً .

٦... تعظيم الشعائر .

٧... الإلتزام بالعمل .

٨... إنصاف الناس لأنه من افضل العبادات .

٩... القناعة بأقل الربح .

١٠... التصدق على الفقراء والأيتام والمحتاجين مادياً ومعنوياً .

١١... فتح حساب مع الامام المنتظر (عج) .

١٢... قراءة دعاء الندبة كل جمعة .

١٣... قراءة دعاء الفرج لصاحب الزمان (عج) .

١٤... إهداء كل عمل خير نيابة عن الامام المنتظر (عج) .

١٥... تصفية ما على المنتَظر ما في ذمته .

واعلم ان من أحب شيئاً ذَكرهُ .. وحبك لامام زمانك الامام المهدي (عج) عبادة ما بعدها عبادة .

والقرآن الكريم يؤكد (انت منذر ولكل قوم هاد) .. وهادينا ومنذرنا هو الامام المهدي (عج) لانه باب الله فما على المنتَظر إلا طرقه .

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