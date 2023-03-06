المقالات

في ذكرى الانتفاضة الشعبانية في آذار 1991


حسن الربيعي ||

 

- منذ انقلاب البعث في 8/2/1963 والشعب العراقي يتلوى من سياط الديكتاتورية والحكم الفاشي وتحاول نخبه الفكرية والوطنية وبكل ما تستطيع أن تبني دولة ديمقراطية تتمتع بشيء من الحرية والعدالة الاجتماعية والمشاركة في الحكم دون تمييز .

- اليوم وقد مرّ على سقوط النظام الديكتاتوري عشرون عاماً ينبغي اعلام الجيل الجديد بكل الصفحات المشرقة في مواجهة البعث ونظامه الديكتاتوري المقبور .

- لقد قصَّر النظام السياسي الحالي أو قَصُر عن اظهار الوجه البشع للديكتاتورية التي حكمت العراق طيلة اربعين عاماً عبر الإعلام ولا ندري اين نضع اللوم على الفنانين والمثقفين الذين اشتغلوا على رصد سلبيات النظام الحالي دون الالتفات الى جرائم النظام السابق ، أم على الحكومات المتتالية التي لم ترصد ما يكفي من الأموال لتمويل اعمال فنية ومهرجانات ومؤتمرات توثق تلك الحقبة ، ام على مؤسسات العدالة الانتقالية كمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين التي ورد في قوانينها ما يشير إلى اظهار جرائم البعث ونظامه ، أم على الطبقة السياسية التي انشغلت بخلافاتها واختلافاتها ونست أو تناست تنوير الجيل الجديد بالحقبة المظلمة ومآسيها ، أم عليهم جميعاً .

- إن المطالبة بإحياء ذكرى إعدام أعضاء الحزب الشيوعي في 1963 أو ذكرى اعدام الشهداء الخمسة في 1974 أو ذكرى انتفاضة صفر في 1977 أو اعدام الشهيد الصدر في 1980 أو  ذكرى إعدام آل الحكيم في 1982 أو ذكرى الانتفاضة الشعبانية في آذار 1991 وبين هذا وذاك اعدام عشرات الألوف من خيرة ابناء السعب العراقي ، إن المطالبة بإحياء كل تلك الأحداث وما رافقها من دناءة وخسة وقسوة وطغيان واستباحة للحرمات ، بات واجباً وطنياً على الدولة والحكومة معاً وأن يكون ذلك من أولوياتها حرصاً على هذا الشعب من عودة الديكتاتورية وظلها المقيت ، وإحاطةً لجيلنا الصاعد من الشباب بتاريخه القريب ، وتحذيراً لنا جميعاً أن لا نقع في ذات الفخ .

-  إن معظم ما دفعه الشعب العراقي من تضحيات بعد سقوط النظام عام 2003 يعود في اسبابه الجوهرية لحقبة البعث المجرم (1963-2003)، ولا أبالغ اذا ماقلت أن جزءً مهماً من الفساد المالي والإداري الحالي كان بسبب تلك الحقبة . فالبعث وحماقته هو من جاء بالاحتلال الامريكي ، والبعث هو من منع الشعب عن مقاومة الاحتلال أثناء دخوله لأنه نصب في كل بيت مأتم ، والبعث هو من استطاع طيلة اربعين عاماً أن يمسخ هوية الشعب وقيمه وأخلاقه عبر مؤسساته البوليسية (امن وامن خاص ومخابرات واستخبارات وتنظيم حزبي مدني وآخر عسكري وحرس جمهوري وفدائيي صدام والقائمة تطول ) كل تلك المؤسسات استطاعت ان تتغلغل الى رأس القاعدة وداعش وتلهمها صناعة الموت والدمار والخراب وتسهل عملية تغلغلها في مدن العراق وقصباته . مرةً أخرى ندعو كل المعنيين لإحياء ذكرى الانتفاضة الشعبانية وأن يتم تسليط الضوء على احداثها وطريقة قمعها لأن هدفاً من أهداف البعث اليوم وغدا ان لا نُذكّر أحداً بجرائمه ...

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بيادر الكرم الحسبني..سورية  مثالا
عاشوراء تطيح بسايكس بيكو..!
تعال نقصم ظهر الاشتياق..!
في ذكرى الانتفاضة الشعبانية في آذار 1991
السفيرة الأمريكية وشيعة العراق
ولادةٌ في ذكرى ولادة..!
هل يستطيع العراق تصدير الغاز لأوروبا بعد جولات التراخيص ؟
الإمتحان والممتحن ..!
الصندوق السيادي ومكافحة الفساد !؟
دجلة والفرات بين الحقوق المكتسبة والسياسة المائية التركية.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك