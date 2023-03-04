صور بالابيض والاسود لثلاث عقود مضت (ح4)

عباس الزيدي ||

*قمعت الانتفاضة الشعبانية المباركة عام 1991 بقرار صهيوامريكي خليجي

* النظام ارتكب افظع المجازر وجرائم الابادة الجماعية على مرأى ومسمع من العالم الذي يدعي انه حر

* الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان العالمية لم تمارس دورها بل منحت النظام الصدامي الوحشي فرصة للقيام بالعديد من الاعمال الاجرامية الذي استثمرها لتصفية خصومه و معارضيه بدوافع طائقية

* النظام يجري مفاوضات مع البرزاني والاخير يسلم بعض من اسلحته

* قتال تراجعي للثوار والانسحاب من المدن نحو الاهوار

♡ هبوط طائرة مروحية عسكرية مع طاقمها في الاهوار بعد رفضها تنفيذ اوامر النظام بضرب مدينة قلعة صالح بالأسلحة الكيمياوية

*جثامين الشهداء المغدورين تملاء الشوارع واعتقالات تطال الملايين

* فتح معسكرات خاصة بالتحقيق في الامن العامة والرضوانية والاستخبارات والمخابرات برئاسة الامن الخاص

*ارض العراق تتحول الى مقابر جماعية بعد اعلان الاحكام العرفية

*تجمعات تشكلت داخل الاهوار من ابناء الانتفاضة قررت ادامة زخم الانتفاضة واتخذت من الاهوار مقرا لها لاستهداف النظام

* الحاج ابو مهدي المهندس والحاج ابوزينب الخالصي يلتقيان مع ابناء الانتقاضة الشعبانية في الاهوار وتشكيل قوات الحسين

*قذارة البعث وزباتية النظام تتسلط من جديد على رقاب المستضعفين مرة اخرى خصوصا الرفاق الذين قدموا براءة من البعث حيث قاموا بعمليات تنكيل بالثوار وعوائلهم

* انباء متضاربة عن مصير الالاف من المفقودين والمغيبين الذين اعتقلتهم اجهزة النظام

* اعتقال النظام لاغلب علماء ومراجع الدين والحوزة العلمية

* اضرار جسيمة تلحق بالاضرحة والمقدسات وعمليات سرقة ونهب وسلب لصهر وعائلة الطاغية لاغلب النفائس الثمينة الموجودة في العتبات المقدسة

* النظام الصدامي يواصل مشروعه لتجفيف الاهوار

...... يتبع ......

ــــــــــــــــــــ