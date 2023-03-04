صور بالابيض والاسود لثلاث عقود مضت (ح4)

عباس الزيدي ||
*قمعت الانتفاضة الشعبانية المباركة عام 1991 بقرار صهيوامريكي خليجي
* النظام ارتكب افظع المجازر وجرائم الابادة الجماعية على مرأى ومسمع من العالم الذي يدعي انه حر
* الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان العالمية لم تمارس دورها بل منحت النظام الصدامي الوحشي فرصة للقيام بالعديد من الاعمال الاجرامية الذي استثمرها لتصفية خصومه و معارضيه بدوافع طائقية
* النظام يجري مفاوضات مع البرزاني والاخير يسلم بعض من اسلحته
* قتال تراجعي للثوار والانسحاب من المدن نحو الاهوار
♡ هبوط طائرة مروحية عسكرية مع طاقمها في الاهوار بعد رفضها تنفيذ اوامر النظام بضرب مدينة قلعة صالح بالأسلحة الكيمياوية
*جثامين الشهداء المغدورين تملاء الشوارع واعتقالات تطال الملايين
* فتح معسكرات خاصة بالتحقيق في الامن العامة والرضوانية والاستخبارات والمخابرات برئاسة الامن الخاص
*ارض العراق تتحول الى مقابر جماعية بعد اعلان الاحكام العرفية
*تجمعات تشكلت داخل الاهوار من ابناء الانتفاضة قررت ادامة زخم الانتفاضة واتخذت من الاهوار مقرا لها لاستهداف النظام
* الحاج ابو مهدي المهندس والحاج ابوزينب الخالصي يلتقيان مع ابناء الانتقاضة الشعبانية في الاهوار وتشكيل قوات الحسين
*قذارة البعث وزباتية النظام تتسلط من جديد على رقاب المستضعفين مرة اخرى خصوصا الرفاق الذين قدموا براءة من البعث حيث قاموا بعمليات تنكيل بالثوار وعوائلهم
* انباء متضاربة عن مصير الالاف من المفقودين والمغيبين الذين اعتقلتهم اجهزة النظام
* اعتقال النظام لاغلب علماء ومراجع الدين والحوزة العلمية
* اضرار جسيمة تلحق بالاضرحة والمقدسات وعمليات سرقة ونهب وسلب لصهر وعائلة الطاغية لاغلب النفائس الثمينة الموجودة في العتبات المقدسة
* النظام الصدامي يواصل مشروعه لتجفيف الاهوار
...... يتبع ......
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