المقالات

صور بالابيض والاسود لثلاث عقود مضت (ح4)

87 2023-03-04

عباس الزيدي ||

 

*قمعت الانتفاضة الشعبانية المباركة عام 1991 بقرار صهيوامريكي خليجي

* النظام ارتكب افظع المجازر وجرائم الابادة الجماعية  على مرأى ومسمع من العالم الذي يدعي انه حر

* الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان العالمية لم تمارس دورها بل منحت النظام الصدامي الوحشي فرصة للقيام بالعديد من الاعمال الاجرامية الذي استثمرها لتصفية خصومه و معارضيه بدوافع طائقية

* النظام يجري مفاوضات مع البرزاني  والاخير يسلم  بعض من اسلحته

* قتال تراجعي للثوار والانسحاب من المدن نحو الاهوار

♡ هبوط طائرة مروحية عسكرية  مع طاقمها  في الاهوار بعد رفضها تنفيذ اوامر النظام بضرب مدينة قلعة صالح بالأسلحة  الكيمياوية

*جثامين الشهداء المغدورين تملاء الشوارع واعتقالات تطال  الملايين

* فتح معسكرات خاصة بالتحقيق في الامن العامة والرضوانية والاستخبارات  والمخابرات برئاسة الامن الخاص

*ارض العراق تتحول الى مقابر  جماعية بعد اعلان الاحكام العرفية

*تجمعات تشكلت داخل الاهوار من ابناء الانتفاضة قررت ادامة زخم الانتفاضة واتخذت من الاهوار مقرا لها لاستهداف النظام

* الحاج ابو مهدي  المهندس والحاج ابوزينب الخالصي يلتقيان مع ابناء الانتقاضة الشعبانية في الاهوار وتشكيل قوات الحسين 

*قذارة البعث وزباتية النظام تتسلط من جديد  على رقاب المستضعفين مرة اخرى خصوصا الرفاق الذين قدموا براءة من البعث حيث قاموا بعمليات تنكيل بالثوار وعوائلهم

* انباء متضاربة عن مصير  الالاف من المفقودين والمغيبين  الذين  اعتقلتهم اجهزة النظام

* اعتقال النظام لاغلب علماء ومراجع  الدين والحوزة العلمية

* اضرار جسيمة تلحق بالاضرحة والمقدسات وعمليات سرقة ونهب وسلب لصهر وعائلة الطاغية  لاغلب النفائس الثمينة  الموجودة  في العتبات المقدسة

* النظام الصدامي يواصل مشروعه لتجفيف الاهوار

...... يتبع ......

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إسرائيل وأمريكا هل ترتكبان حماقة ضد ايران؟
دولة الشيعة تتأهب لمسك زمام العالم 
جبرائيل البنج..!
نتنياهو يقتل، والإعلام السعودي يبرر..!  
هل اقترب زوال اسرائيل؟
جهاد التبين والبصيرة..
مسلسل معاوية بذرة الشيطان
الشعارات لا تحل الازمات..!
والله ، ما منا إلا مقتول شهيد
المهدي ( ع ) يجدد للدين حركته واشراقته
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك