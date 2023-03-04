خطوات مهمة لمواجهة قطع تركيا للمياه عن العراق

الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي ||

📍الخطوة الأولى: رفع الشكوى لدى المنظمات الدولية لالقاء الحجة عليها.

📍 الخطوة الثانية: تهيئة وتعبئة الامة للخروج بمظاهرات مليونية للمطالبة بفتح السدود.

📍الخطوة الثالثة: غلق الحدود والاستيراد والاستثمارات مع تركيا .

📍الخطوة الرابعة : التهديد بضرب السدود كما فعلت مصر مع اثيوبيا....

📍لذلك نحن بحاجة الى خطاب القوة ،وقوة الخطاب في هذه المرحله .

📍ما ادري جيش المستشارين للحكومة ورئيس الوزراء شنو شغلهم؟.اليس يجب عليهم طرح هذه الخطوات والعمل عليها وتعبئة الامة قبل الموت الجماعي للناس ؟.

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