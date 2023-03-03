السفياني..والفن

يوسف الكاتب ||

إنتاج مسلسل عن معاوية بن أبي سفيان (لعنة الله عليه وعلى آبائه) بقيمة مائة مليون دولار للقناة السعودية .

دعونا نقف في البداية عند بعض المحطات لكي نعرف معاوية (لع) ..

معنى اسم معاوية .. وما معاوية إلا كلبة عوت فاستعوت عليها الكلاب ... كلمة معاوية أصلها ( أم .عاوية) ولكثرة استعمالها قيل معاوية ، فما أقبح هذا الاسم وما أتعس صفاته .. والاسم القبيح يحمل طاقة سلبية تجعل ذاته وروحه مظلمة تعيش الانكسار والقلق والضعف ، وتدفعه للضغينة والحقد والكراهية لذاته وللآخرين .

الأب : أبو سفيان عاش على الكذب والفساد والرذيلة ، عاش كافراً ومات مشركاً .

الأم : هند وهي من صاحبة الرايات ، وهي أشهر من نار على علم بالموبقات والرذائل .

أم الحكم : أخت معاوية صاحبة راية بالفساد .

كل العائلة تحمل أطناناً من الرذائل .. ناهيك عن يزيد الذي كان يمارس الزنا بالمحارم – إي أنه يزني بالأمهات والبنات والأخوات - .

· فتح مكة

حينما فتحها النبي محمد (ص) دخل الناس بالإسلام ومن بين الداخلات هند . واشترط عليها النبي محمد (ص) شروط منها : أن لا تزني .. فقالت هند وهل تزني الحرة ؟ فابتسم عمر ابن الخطاب لأنه زنا بها وحملت منه فأنجبت معاوية (وهذا يثبت بأنه لقيط) وهذا الرأي يؤكده العلامة محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه (جنة المأوى) وصدق الصادق الأمين عندما قال (يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا ابن زنا) .

· بعض أقوال النبي محمد (ص)

١.. من سب علياً فقد سبني ومن سبني فقد سب الله .

٢.. من حارب علياً فقد حاربني .

٣.. يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق .

٤.. عمار ابن ياسر تقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار .

٥ . لا اشبع الله بطنه .

٦.. يخرج رجل يموت على غير ملتي .

· معاوية والصليب

١.. الدولة الأموية لم تكن أيام حكم معاوية ويزيد ومروان .

٢.. وزراء معاوية لم يكونوا عرباً بل هم من الروم البيزنطينيين .

٣.. شاعر معاوية يسمى الاخطل وهو شاعر مولى للبيزنطينيين .

٤.. أم معاوية ميسون بنت بجدل من أصل نصراني .

٥.. المعاملات أيام حكم معاوية تكتب بالرومية .

٦.. العملة المتداولة آنذاك بيزنطينية .

٨.. جداريات قصره مرسوم عليها الصليب .

٩.. الجو العام لدولة معاوية جو مسيحي .

١٠.. بعد شهادة أمير المؤمنين علي (ع) خطب معاوية في كنيسة القيامة وصلى بالناس في الكنيسة .

· بعض أعمال معاوية

١.. سب أمير المؤمنين علي (ع) بشكل علني ولأكثر من ثمانين سنة .

٢.. من حارب المعصوم فقد خرج عن ملة الإسلام ، فكيف بمن يقتل الإمام المعصوم ، ومعاوية قتل الإمام الحسن (ع) بالسم غدراً .. وكذلك شارك بقتل الإمام علي (ع) غدراً .

٣.. قتل بعض الصحابة ومنهم حجر ابن عدي وعمار ابن ياسر ومالك الأشتر وعمر ابن حمق الخزاعي وأبو ذر الغفاري .

٤.. احرق أربعين ألفاً من المسلمين باليمن .

٥.. إغتصب أعراض المسلمين .

٦.. جعل الحكومة الإسلامية عدوانية ، مستهترة ، مستبدة ، ظالمة .

٧.. قولته المعروفة : ما قاتلكم لتصلوا ولا لتصوموا وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم .

٨.. شرب الخمر علناً .

٩.. استخلافه ليزيد ابنه حاكماً بالقوة .

١٠.. في معركة صفين قتل أكثر من سبعين ألفاً كي يصبح حاكماً على الناس .

· قالوا في الفن

١.. العمل الفني رسالته صناعة الإنسان والأمة التي تؤمن بقيم الجمال والإيمان ، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر .

٢.. الفن إبتكار وإبداع وإحداث مد شعوري للإنسان ليكون ذات ذائقة جمالية تدفعه لمسح الدمعة من عيون الأيتام والفقراء .

٣.. الفن كالهواء أو كالتربة .

٤.. الفن عمل إنساني راقٍ ، وهو تصوير الواقع في عمق الإنسان لبناء المعرفة والوعي .

٥.. يعتبر الفن وسيلة من وسائل الاتصال الإنساني لأنه ينقل الأحاسيس للآخرين .

٦.. خلاصة الفن انه ثورة على القبح والجريمة والظلم والعدوان .

٧.. الفن عروج إلهي نحو الملكوت الأعلى .

8 .. الفن رسالة لصناعة الإنسان وآلامه وفق مفاهيم إلهية ، كلها تحمل الجمال والخير والسعادة .

هذه بعض أقوال العلماء والفلاسفة حول الفن والفنانين ..

· اهداف مسلسل معاوية (لع)

١.. محاولة لتزيين شكله وتأريخه القبيح بصورة فنية لعل المتلقي يتعاطف معه !

٢.. إظهار النهج الأموي من خلال الفن بأنه نهج إسلامي .

٣.. مسلسل معاوية يمهد إعلامياً لمشروع جديد غايته خداع وتضليل المتلقين بأن معاوية هو أول أموي حكم الناس بالإسلام .

٤.. مسلسل معاوية يريد أن يسوس الناس بأن بني سفيان قادرون من جديد على قيادة الأمة .

٥.. مسلسل معاوية محاولة إبراز هويته الجديدة للمتلقين بأنه المفتاح لحلول الأمة .

٦.. مسلسل معاوية يعمل جاهداً على إظهاره بأنه رجل السياسة القادر على مسك الأمة .

٧.. يحاولون التمهيد زيفاً بأنهم قادرون اجتماعياً وعقائدياً وأخلاقياً على بناء الإنسان والمجتمع .

٨.. يريدون بعملهم هذا التأكيد على أن جميع الحلول السابقة قد فشلت مثل القومية واليسارية والماركسية

والليبرالية الرأسمالية ... الخ ، ليقولوا : قد جئناكم بالسفيانية !

٩.. إن مسلسل معاوية هو مسلسل يطرح نفسه أمام مشروع إلهي مقدس .. وهو المشروع المهدوي .

١٠.. هناك مجاميع تخطط في الظلام وهي صاحبة أموال وأفكار هدامة تعبث بالفن من اجل قتل الإنسان والأمة الإسلامية .

١١.. يقصد المسلسل بأن اهل الدين لا يصلحون للحكم ، فلابد من إقصائهم جميعاً .. من الأنبياء والأئمة والمراجع .. وجعل الحكم بيد معاوية وبني سفيان .

١٢.. ان مسلسل معاوية إنما يجري تنفيذه لإحياء نهج بني سفيان ، وهو نهج قبيح قائم على الخداع والمؤامرة .. وهو مشروع موجه لإمام زماننا المهدي المنتظر (عج) .

· تساؤل

لنا ثمة تساؤلات مع منتجي مسلسل معاوية (اللعين) وهو : نقبل بإنتاج مسلسلكم ولكن بشروط:

١.. يجب أن يطرح المسلسل واقع بني أمية ومعاوية بشكل حقيقي ، وكما هو مدون في التأريخ ومثل ما أسلفنا عن معاوية كبعض من جرائمه ورذائله .

٢.. كيف ستظهرون معاوية وهو ابن زنا حسبما قال النبي محمد (ص) : يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا ابن زنا .

٣.. التاريخ أكد على أن معاوية هو ابن عمر ابن الخطاب عن طريق الحرام .

٤.. إن بني سفيان ومعاوية تسربلوا بكل الفواحش والقبائح والرذائل والمفاسد الشيطانية .. فكيف ستظهرونه ؟

٥.. ان الإمام الحسين (ع) قال لمعاوية : (ولا ارَ لي عند الله عذراً في ترك جهادك) .... لأن معاوية أُتخم بالمفاسد .

٦.. أجيبونا ونحن نقبل بعرض مسلسل معاوية اللقيط : كيف تقدسون المدنّس وتحاولون رسم شخصه فنياً وإعلامياً ؟.

٧.. في آخر خطبة للنبي محمد (ص) بمناسبة استقبال شهر رمضان الكريم قال : أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة .. وقتها بكى الصادق الأمين فقال له الإمام علي (ع) ما يبكيك يا رسول الله ؟ أجابه الرسول محمد (ص) ابكي لِما يُستحل منك بهذا الشهر وستخضب لحيتك من دم رأسك ... فكيف ستظهرون لنا شهادة الإمام علي (ع) وهو من حرض على قتله ؟ .. وكيف فرح معاوية اللعين وخطب في كنيسة القيامة وكيف صلى بها !.

٨.. نحن عرضنا أراء بعض العلماء والفلاسفة حول الفن ورسالته وماهيته .. فهل تنطبق واحدة منها على مسلسل الخسة والرذيلة والخنا والعهر .. المسمى مسلسل معاوية ؟؟

أجيبونا عن هذه التساؤلات وعن مسلسل معاوية ونحن حينها نرضى بعرضه منكم .

ما هو واجبنا تجاه الفن ؟

١.. مازلنا لم نقدم أي عمل فني لحد الآن .

٢.. إن المعركة الحالية والقادمة سلاحها الفنون ولاسيما المسرح والسينما والتلفزيون وبقية الفنون .

٣.. ردوا الشر من حيث أتى ، فالشر لا يواجهه إلا الشر .. هم يصنعون مسلسلاً ، ونحن نصنع مسلسلاً .

٤.. إن تكليفنا الشرعي يدعونا اليوم للعمل في الوسط الفني .

٥.. لدينا طاقات فنية كبيرة لكنكم جمّدتموها .

٦.. ادعوكم لتفعيل ساحة الفن في ساحتنا .

٧.. لنبادر لتأسيس مسرح يعمل لصالح إسلامنا المحمدي الوجود والحسيني البقاء .

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