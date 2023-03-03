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صور بالابيض والاسود لثلاث عقود مضت_ح 2

57 2023-03-03

عباس الزيدي ||

 

*جيش منهار منسحب ومهزوم وآليات محروقة ووجثث لاتحصى ولا تعد لشهداء اثر القصف الامريكي على الطريق

* جندي  مجروح غير قادر على السير  وفرت له عجلة لايصاله الى بيته

* جندي اخر  اخواه الجوع والعطش  يعرض سلاحة مقابل سد رمقه   تم اشباع جوعه  وعطشه دون اخذ سلاحه

* ضابط  يخلع رتبته العسكرية ويطلب  لترات من الوقود لعجلته الجيب المتهالكة

 * قادة كبار هاربين  في الجيش  يلجؤون الى مقرات الحزب الفارغة والأجهزة  القمعية للنظام تختفي بالكامل

* ابناء الرفاق وزوجاتهم يتقربون من المواطنين والخوف  والانكسار يبدوا على وجوههم

*بداء الليل يرخي سدوله  والظلام والعتمة يسودان الموقف

* شباب يجتمع ويقرر

 الخروج ليلا والهتاف  ضد النظام

* مجاميع  اخرى تلتحق معهم  صباحا حاملين العصا والهراوات وبعض الاسلحة النارية

* مواجهات بين اجهزة النظام والاجهزة القمعية مع الشعب الاعزل

* هروب حلاوزة النظام والسيطرة  التامة من قبل  الثوار وابناء الانتفاضة على الوحدات الادارية والحزبية

* تشكيل قيادات محلية قررت التالي .... 

1_ المحافظة على الممتملكات العامة والخاصة

2_ استمرار تقديم الخدمات وإصلاح  بعض المنشآت التي تضررت جراء القصف الامريكي وتشجيع الكوادر الطبية  وحمايتها للاستمرار  في عملها  

3_ السيطرة  على مخازن المواد الغذائية

4_ حماية  المصارف والبلديات والطابو ودوائر  الجنسية

5_ البحث عن المعتقلات والسجون وتحرير من فيها

6_ البحث عن الوثائق  والتقارير الامنية والحزبية الخاصة

7_ جلاوزة النظام .. من دخل بيته فهو امن تحت الاقامة الجبرية

8_ كل مايعثر عليه من غنائم  يتم ايداعه في بيت المال

9_ تقديم يد العون الى الجيش  المكسور 

*  قسم من عناصر النظام تطلب العفو وتسلم اسلحتها وتتعهد بالبراءة من النظام

* هدوء تام في معظم المناطق  التي تحت سيطرة ثوار الانتفاضة الشعبانية المباركة

* كم جميل  ان تتنفس عبق الحرية

.... يتبع ......

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