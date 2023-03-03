صور بالابيض والاسود لثلاث عقود مضت_ح 2

عباس الزيدي ||

*جيش منهار منسحب ومهزوم وآليات محروقة ووجثث لاتحصى ولا تعد لشهداء اثر القصف الامريكي على الطريق

* جندي مجروح غير قادر على السير وفرت له عجلة لايصاله الى بيته

* جندي اخر اخواه الجوع والعطش يعرض سلاحة مقابل سد رمقه تم اشباع جوعه وعطشه دون اخذ سلاحه

* ضابط يخلع رتبته العسكرية ويطلب لترات من الوقود لعجلته الجيب المتهالكة

* قادة كبار هاربين في الجيش يلجؤون الى مقرات الحزب الفارغة والأجهزة القمعية للنظام تختفي بالكامل

* ابناء الرفاق وزوجاتهم يتقربون من المواطنين والخوف والانكسار يبدوا على وجوههم

*بداء الليل يرخي سدوله والظلام والعتمة يسودان الموقف

* شباب يجتمع ويقرر

الخروج ليلا والهتاف ضد النظام

* مجاميع اخرى تلتحق معهم صباحا حاملين العصا والهراوات وبعض الاسلحة النارية

* مواجهات بين اجهزة النظام والاجهزة القمعية مع الشعب الاعزل

* هروب حلاوزة النظام والسيطرة التامة من قبل الثوار وابناء الانتفاضة على الوحدات الادارية والحزبية

* تشكيل قيادات محلية قررت التالي ....

1_ المحافظة على الممتملكات العامة والخاصة

2_ استمرار تقديم الخدمات وإصلاح بعض المنشآت التي تضررت جراء القصف الامريكي وتشجيع الكوادر الطبية وحمايتها للاستمرار في عملها

3_ السيطرة على مخازن المواد الغذائية

4_ حماية المصارف والبلديات والطابو ودوائر الجنسية

5_ البحث عن المعتقلات والسجون وتحرير من فيها

6_ البحث عن الوثائق والتقارير الامنية والحزبية الخاصة

7_ جلاوزة النظام .. من دخل بيته فهو امن تحت الاقامة الجبرية

8_ كل مايعثر عليه من غنائم يتم ايداعه في بيت المال

9_ تقديم يد العون الى الجيش المكسور

* قسم من عناصر النظام تطلب العفو وتسلم اسلحتها وتتعهد بالبراءة من النظام

* هدوء تام في معظم المناطق التي تحت سيطرة ثوار الانتفاضة الشعبانية المباركة

* كم جميل ان تتنفس عبق الحرية

.... يتبع ......

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