صور بالابيض والاسود لثلاث عقود مضت_ح 2

عباس الزيدي ||
*جيش منهار منسحب ومهزوم وآليات محروقة ووجثث لاتحصى ولا تعد لشهداء اثر القصف الامريكي على الطريق
* جندي مجروح غير قادر على السير وفرت له عجلة لايصاله الى بيته
* جندي اخر اخواه الجوع والعطش يعرض سلاحة مقابل سد رمقه تم اشباع جوعه وعطشه دون اخذ سلاحه
* ضابط يخلع رتبته العسكرية ويطلب لترات من الوقود لعجلته الجيب المتهالكة
* قادة كبار هاربين في الجيش يلجؤون الى مقرات الحزب الفارغة والأجهزة القمعية للنظام تختفي بالكامل
* ابناء الرفاق وزوجاتهم يتقربون من المواطنين والخوف والانكسار يبدوا على وجوههم
*بداء الليل يرخي سدوله والظلام والعتمة يسودان الموقف
* شباب يجتمع ويقرر
الخروج ليلا والهتاف ضد النظام
* مجاميع اخرى تلتحق معهم صباحا حاملين العصا والهراوات وبعض الاسلحة النارية
* مواجهات بين اجهزة النظام والاجهزة القمعية مع الشعب الاعزل
* هروب حلاوزة النظام والسيطرة التامة من قبل الثوار وابناء الانتفاضة على الوحدات الادارية والحزبية
* تشكيل قيادات محلية قررت التالي ....
1_ المحافظة على الممتملكات العامة والخاصة
2_ استمرار تقديم الخدمات وإصلاح بعض المنشآت التي تضررت جراء القصف الامريكي وتشجيع الكوادر الطبية وحمايتها للاستمرار في عملها
3_ السيطرة على مخازن المواد الغذائية
4_ حماية المصارف والبلديات والطابو ودوائر الجنسية
5_ البحث عن المعتقلات والسجون وتحرير من فيها
6_ البحث عن الوثائق والتقارير الامنية والحزبية الخاصة
7_ جلاوزة النظام .. من دخل بيته فهو امن تحت الاقامة الجبرية
8_ كل مايعثر عليه من غنائم يتم ايداعه في بيت المال
9_ تقديم يد العون الى الجيش المكسور
* قسم من عناصر النظام تطلب العفو وتسلم اسلحتها وتتعهد بالبراءة من النظام
* هدوء تام في معظم المناطق التي تحت سيطرة ثوار الانتفاضة الشعبانية المباركة
* كم جميل ان تتنفس عبق الحرية
.... يتبع ......
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