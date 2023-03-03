المقالات

صحافة المواطن ..إعلام بديل لايخضع للرقابة.


احمد عدنان ||

 

  صحافة المواطن مصطلح حديث النشأة يشير الى مشاركة الافراد من عامة الناس الوظائف الصحفية، كنقل الخبر ونقل الوقائق الحية لاسيما اللحظات الاولى وتوثيقها بكاميرات الهواتف ، يعرفها باحثون انها صحافة تشاركية واعلام بديل لا يستوجب تمتع اصحابها بالشروط المعروفة لممارسة العمل الصحفي ، من بين ذلك مراعاة المهنية والقواعد الاساسية لنقل الخبر وتحليله والالتزام بسياسة المؤسسة ، كما لا يتطلب الانتساب للنقابات الصحفية او تلقي تدريبات معينة .

هذا النوع الحديث من اشكال الصحافة لايخضع للرقابة او المسائلة من قبل الجهات الحكومية الرقابية لانها تميز بانها صحافة تشاركية شعبية او ديمقراطية ، حيث برز في السنين العشرة الاخيرة مجاميع بارزة من الاعضاء الذين يلعبون دوراً مهما ونشطا في عملية تحليل ونقل ونشر المعلومات والاحداث على شبكة الانترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، يشار لهم بعنوان

" ناشطون " بروز هؤلاء وبمختلف توجهاتهم صنعوا مفهوما جديدة للصحافة، اي لم يعد العمل الصحفي حكرا على الصحفيين العاملين في مجال الصحافة فقط، بل اصبح بمقدور المواطن العادي القيام بهذا الدور عبر نقل ارائه وملاحظاته ومشاهداته اليومية لحدث معين او موقف ما .

يرجح البعض من المراقبين ان بروز هذا الشكل من الصحافة جاء نتيجة طبيعية لغياب تغطية وسائل الاعلام في المناطق البعيدة او التي لا تصل اليها عيون الصحفيين وكاميراتهم بسهولة، فكان وجود الناس العاديين مهما لمعرفة مايدور من احداث او نقل معاناة السكان فيها، وكان للاحداث التفاعلية مثل المظاهرات والاحتجاجات ضد سياسات الانظمة والازمات السياسية والحروب دورا بالغ الاهمية في ظهور وبروز صحافة المواطن في عدد من البلدان العربية والغربية.

مميزات صحافة المواطن نستطيع ان نلخصها كالاتي

ان المواطن يكون مصدر المعلومة وكل شخص بامكانه ان يكون مصدرا للاخبار بسياسة تحرير مختلفة خاصة لا تخضع للضوابط والقواعد التي تبنى على اساسها الاخبار وتتسم بالتفاعلية والسبق وتعكس توجه الفرد وقناعاته بعيدا عن سياسة المؤسسات وتوجهاتها.

فالمواطن الصحفي هو الشخص المتطوع الذي يسعى لنشر الاخبار على شبكة الانترنت يعي حقوقه ،ملتزم بالمسؤولية الاجتماعية مراقبا لنفسه لايساهم بتضليل الناس ويسعى لنشر مايهمهم وماينفعهم

والمخرب الصحفي هو ذلك الشخص الذي يرتبط باجندة معينة يسعى لخلق فوضى من خلال نشر الاشاعة والاخبار الكاذبة المضللة يتقاضى اجر مقابل ممارسته هذه الافعال .

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السفياني..والفن
الحراك المهدوي يتوشح بالزي السياسي
أهذا دين أم طين يا عرب؟!
صور بالابيض والاسود لثلاث عقود مضت_ح 2
العراق لم يكن جزء من الصراعات بل فرضت عليه  
لا تغفلوا الغربال..!!
1300 لو 1500 لو ولكن..!
النخبة المؤمنة ومهامها
لماذا معاوية الآن ؟
صحافة المواطن ..إعلام بديل لايخضع للرقابة.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك