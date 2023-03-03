صحافة المواطن ..إعلام بديل لايخضع للرقابة.

احمد عدنان ||

صحافة المواطن مصطلح حديث النشأة يشير الى مشاركة الافراد من عامة الناس الوظائف الصحفية، كنقل الخبر ونقل الوقائق الحية لاسيما اللحظات الاولى وتوثيقها بكاميرات الهواتف ، يعرفها باحثون انها صحافة تشاركية واعلام بديل لا يستوجب تمتع اصحابها بالشروط المعروفة لممارسة العمل الصحفي ، من بين ذلك مراعاة المهنية والقواعد الاساسية لنقل الخبر وتحليله والالتزام بسياسة المؤسسة ، كما لا يتطلب الانتساب للنقابات الصحفية او تلقي تدريبات معينة .

هذا النوع الحديث من اشكال الصحافة لايخضع للرقابة او المسائلة من قبل الجهات الحكومية الرقابية لانها تميز بانها صحافة تشاركية شعبية او ديمقراطية ، حيث برز في السنين العشرة الاخيرة مجاميع بارزة من الاعضاء الذين يلعبون دوراً مهما ونشطا في عملية تحليل ونقل ونشر المعلومات والاحداث على شبكة الانترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، يشار لهم بعنوان

" ناشطون " بروز هؤلاء وبمختلف توجهاتهم صنعوا مفهوما جديدة للصحافة، اي لم يعد العمل الصحفي حكرا على الصحفيين العاملين في مجال الصحافة فقط، بل اصبح بمقدور المواطن العادي القيام بهذا الدور عبر نقل ارائه وملاحظاته ومشاهداته اليومية لحدث معين او موقف ما .

يرجح البعض من المراقبين ان بروز هذا الشكل من الصحافة جاء نتيجة طبيعية لغياب تغطية وسائل الاعلام في المناطق البعيدة او التي لا تصل اليها عيون الصحفيين وكاميراتهم بسهولة، فكان وجود الناس العاديين مهما لمعرفة مايدور من احداث او نقل معاناة السكان فيها، وكان للاحداث التفاعلية مثل المظاهرات والاحتجاجات ضد سياسات الانظمة والازمات السياسية والحروب دورا بالغ الاهمية في ظهور وبروز صحافة المواطن في عدد من البلدان العربية والغربية.

مميزات صحافة المواطن نستطيع ان نلخصها كالاتي

ان المواطن يكون مصدر المعلومة وكل شخص بامكانه ان يكون مصدرا للاخبار بسياسة تحرير مختلفة خاصة لا تخضع للضوابط والقواعد التي تبنى على اساسها الاخبار وتتسم بالتفاعلية والسبق وتعكس توجه الفرد وقناعاته بعيدا عن سياسة المؤسسات وتوجهاتها.

فالمواطن الصحفي هو الشخص المتطوع الذي يسعى لنشر الاخبار على شبكة الانترنت يعي حقوقه ،ملتزم بالمسؤولية الاجتماعية مراقبا لنفسه لايساهم بتضليل الناس ويسعى لنشر مايهمهم وماينفعهم

والمخرب الصحفي هو ذلك الشخص الذي يرتبط باجندة معينة يسعى لخلق فوضى من خلال نشر الاشاعة والاخبار الكاذبة المضللة يتقاضى اجر مقابل ممارسته هذه الافعال .

ــــــــــــــــــــ