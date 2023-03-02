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دعوه في تلقائيته..!


مانع الزاملي ||

 

نشأ وديعا مسالما وسيما في صغره ، عاش محروما في بداياته واصبح كريما عندما بلغ الصبا، بريء في كل مايقول ومايفعل رغم بلوغه  ، حتى في خصامه لطيفا حنونا ،اعرفه بدقة الحدس رغم قسوة من حوله لكنه لم يتسلل الحسد او الحقد او الكراهية لقلبه   يمزج الجد بالهزل لذلك تجد صعوبة بالغة للوصول لمراده الحقيقي دون ان تستبين منه ،  له قابلية مميزة في الاقناع عندما يمتلك حقيقة معينة ، سمعت منه مرارا يقسم قائلا مانصه( اني لا ادعي الايمان والالتزام الاستثنائي في عباداتي وطقوسي ، لكني لدي سر ، هو انني لم اكره انسانا قط، واذا سالني الله يوم الحساب اذكرلي عمل لاتشك فيه قط وجئت  به خالصا دون شائبة ، سأجيبه يارب انت اعلم مني بنفسي ، لكنني اقسم بعزتك انني لم يدخل قلبي ذرة حقد او كراهية لأحد ، حتى الذين طلموني ازعل منهم وربما اهجرهم لكنني لا احقد ولا اكره ، واظن ان الله سيرحمني لهذه الخصلة) انتهى كلامه،ودودا مع الغير لايتكلف ولايشاجر، مبتسما حتى في حزنه ، ولشدة مداراته للاخرين لايحرجهم ولايعترف امامهم انه متألم ! طموح بلا حدود ويخاصمه الذين يعرفونه لا لسوء فيه ، بل لامتلاكه مواصفات مميزة يفتقدونها ، يعلم الاسباب التي تجعل الاخرين يركنونه رغم تفوقه لكنه لايبيح بها ،ومن شدة تغافله يحسبه الجاهل بليدا او عديم الاحساس ! عندما يرى الحق ينطق به دون اللجوء للدبلوماسية او الاختفاء خلف العناوين الكاذبة ! اقسم اني سمعته ورأيته يقول للابيض ابيض وللاسود اسود ، لايؤمن بالرمادية ابدا ، سريع البديهية حاضر الطرفة لاسعاد جلساءه ، رغم تغير من حوله رفض ان يجاريهم لانه يبغض التقليد لغيره  ، الذي لايعرفه يشك في عقلانيته ! لكل ذلك نصيحتي الخالصه ، استثمروا امكاناته دون ان توقضوه ، بل دعوه في تلقائيته افضل لكم وله .

 

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