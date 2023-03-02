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الامام علي الاكبر "ع" ..باب الله


يوسف الكاتب ||

 

قال الامام الحسين ع

ان علي الاكبر ع.....اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله محمد ص...

 

ولادته

ولد علي الاكبر ع يوم ١١ .....الحادي عشر من شعبان سنة ٣٣ هجريه في المدينة المنوره وهو الابن الاكبرللامام الحسين ع

وسماه علي على اسم ابيه الامام علي ع ....ومعنى علي ...من العلى والمنزله والرفعة والسمو ...وكان وسيما جميلا يتقاطر النور من علياه .فهو شبيه المصطفى محمد ص  في حلمه عفوه ..اخلاقه علمه شجاعته نبله صوته حركته ...كلما اشتاقوا للاذن اسمعهم علي الاكبر وقام يوئذن ...قارىء للقران ..عالم رباني  .كريم من اولاد الكرماء ..ابوه الامام الحسين ..وعمه الامام الحسن ع .وجده علي ع وجدته الزهراء ع ..زق العلم زقا...

المقارنه

ابراهبم وهاجر واسماعيل في واد غير ذي زرع

الامام الحسين ع وعلي الاكبر وعياله في صحراء كربلاء

ابراهيم واسماعيل شربا الماءالامام الحسين ع وعلي الاكبر وعائلته لم يشربوا الماء

راى النبي ابراهبم ع في المنام انه يريد ان يذبح اسماعيل

الامام الحسين ع في واقعة كريلاء قدم ابنه للمعركه وذبح

ابراهيم النبي ع لم يذبح ابنه وكان عمره ١١ عاما

الامام الحسين ع عمر ابنه علي الاكبر ٢٧ عاما.وقتل في كربلاء بل وقطع اربا اربا

.تعجبت الملائكة  من صبر الامام الحسين ع

ابراهيم ع واسماعيل عاش حياة طبيعيه

علي الاكبر كان شبيه رسول الله محمد ص خلقا وخلقا منطقا

لم يحدثنا ابراهيم عن اسماعيل مثل ذلك

ان دم علي الاكبر رفع الى عالم الخلود وسكن دمه مع دم الامام الحسبن في عالم الخلد

لم بحدثنا النبي ابراهيم عن ولده اسماعيلمثل مافعل الامام الحسين ع مع دم ابنه الاكبر ع

اختلفوا في محل دفن اسماعيل منهم من قال في الخليل ومنهم من قال في الحجر جوار امه هاجر

الامام علي الاكبر ع دفن لجوار ابيه الامام الحسين ع في كربلاء

ويبفى سوال ....؟؟؟؟.

هل تصح المقارنه ...ام تصح المفاضله ... ؟؟؟؟؟

القائد ..

من هو القائد وماهي صفاته ..

القياده هي تنصيب الهي يكرم الله بها بعض خلقه لما لديهم من موئهلات وخصائص ومزايا الهيه ومن بعصها ..الايمان بالله سبحانه وتهالى..يتساوى عنده عالم الغيب وعالم الشهاده ...الاخلاق الرفيعه

الايثار...الشجاعه....الحلم ...الصبر...المروءة ...يبات جائع ويمنح عدوه رغيفه....مسالم ...يعيش لاجل ان يبني للانسان حياة كريمه ..خصما للظالم ...عونا للمظلوم ...هذه بعض الخصال للامام الحسين ع  ...وفي كربلاء شاهد على مانقول بان الامام الحسين ع وبعد شهادت الاصحاب اول ماقدم من بني هاشم هو ابنه ..علي الاكبر ع ..وتللك هي ميزات القائد اول مايقدم للحرب نفسه واولاده...ومايملك .فان رايتم في عالما هذا قائدا لايقدم اولاده للحرب ...اعلموا انه ليس بقائد...

دعاء الامام الحسين ع

رفع الامام الحسين يديه بالدعاء ......

اللهم اشهد انه قد برز اليهم اشبه الناس خلقا وخلفا ومنطقا بنبيك محمد ص ....

هذه هي عظمة القائد الالهي حيث قدم ولده علي الاكبر ع شبيه رسول الله محمد ص...... نفس ايمان النبي ..نفي اخلاقه .. نفس تقواه...نفس شجاعته ..نفس علم النبي ..نفس شكله ....اراد الامام الحسين ع ان يذكر بني اميه علهم يرجعون الى عقولهم علهم ان يفكروا ..علهم ان يتوبوا ...لمن اعوا انفيهم بدراهم بخس للشيطان

ان تعظيم الشعائر هو لخلق التقوى في القلوب .وهو ثمره من ثمرات احياء الدين

واحياء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعل كلمة الله هي العلياء ..فحينما نفرح لولادات وشهادات ائمة اهل البيت ع ...انما هو احياء للدبن

ولانهم هم الادلاء الى مرضات وهم صراطه القويم

لذا فتعتبر الحاضنه الحسينيه هي التمهيد لصناعة النموذج الامثل ...ومن بيهم انصارالامام المهدي عج .....السلام على باب الله الامام علي الاكبرع يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا 

السلام على الحسين

وعلى علي بن الحسين

وعلى اولاد الحسين

وعلى اصحاب الحسين

 

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