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العلاقات الروسية السعودية نحو التباعد..!


د. حيدر سلمان ||

 

على خلفية ملف الطاقة والعلاقة مع ايران تشهد العلاقة السعودية الروسية نوع من البرود والاتجاه للتباعد والذي كان لفترة مغيضا للغرب وخاصة الولايات المتحدة  حيث تتجه روسيا لتزويد ايران ب 24 طائرة من طراز Su35 ( سوخوي٣٥) وهي أحدث طائرة تمتلكها روسيا تؤمن لها تفوق جوي صنعت بالأساس لمصر، لكن أمريكا هددت مصر بفرض عقوبات وفق قانون (جاستا) إذا اشترت هذه الطائرات، ولذلك تخلت مؤقتاً مصر عن الصفقة.

ناهيك عن وقوف ايران مع روسيا في ملف اوكرانيا اصافة الى بيع منظومة الدفاع الجوي الروسية الشهيرة S400 اضافة لطائرات هيلكوبتر متفوقة وهو مادفع القيادة السعودية لدعم كييف باكثر من 400 مليون دولار.

اما ملف النفط فقد استحوذت موسكو تقريبا على سوق التزويد النفطي الى الصين والهند وهو يعني منافسة في اهم اسواق مبيعات النفط، والسعودية يعلم ةلكل ان ملف الكاقة هو سر قوتها الاول.

 

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