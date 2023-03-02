صور بالابيض والاسود لثلاث عقود مضت 

عباس الزيدي ||
*أجواء باردة مع امطار غزيرة
*انقطاع تام للخدمات ( للماء والكهرباء والاتصالات )
* شبه توقف للحركة والسفر
* ارتفاع غير مسبوق في المواد الغذائية
* ازمة في الوقود ومواد الطاقة
* قصف جوي عنيف يستهدف اغلب مناطق الجنوب
* اخبار متضاربة عن وتحرك لقوات التحالف قرب انطلاق العملية العسكرية البرية
* اجهزة الامن والمخابرات ومقرات الحزب تتخذ مواقع بديلة وتقوم بنقل بعض الوثائق الى مواقع آمنة
* استياء شعبي ونار تحت الرماد
* أنخفاض مستوى ظهور اصحاب البدلات الزيتونية
* وجوه جديدة من النساء والرجال تتبضع من الاسواق لم ترى المدينة منذ امد بعيد ( سكان الاهوار)
* اعداد هائلة من الجرحى والقتلى من الجيش العراقيجراء القصف الامريكي في الكويت
* مجاميع صغيرة تشكلت لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة قررت مايلي
1_ الرصد والمتابعة وتقديم تقرير يومي للموقف
2_ ضرورة انشاء تواصل مع المجاهدين في الاهوار
3_ رصد حركة ازلام النظام وردود افعاله
4_ متابعة العمليات العسكرية في الكويت
5_ العمل على حشد وتعبئة الراي العام
6_ البصرة والناصرية والعمارة وضرورة التنسيق كمحور واحد والتواصل مع محور الفرات في النجف وكربلا والديوانية
7_ استطلاع المعسكرات والمقرات القريبة من المدن ومعرفة الاسلحة فيها
* لازالت ابواق النظام تصدح بالبيانات الكاذبة وسط الأناشيد التي تتغنى بالقائد الضرورة
* الامهات والارامل وذوي الشهداء والمغيبين والمعتلقين يبحثون عن سبل لمعرفة مصير ابنائهم
* جورج بوش ( الاب) يلقي خطابا ويحذر فيه النظام ويعلن عن قرب انطلاق العملية البرية لتحرير الكويت
*انها الايام العشرة الاولى من شعبان المبارك من عام 1991
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