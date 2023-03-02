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صور بالابيض والاسود لثلاث عقود مضت 

41 2023-03-02

عباس الزيدي ||

 

*أجواء باردة مع امطار غزيرة

*انقطاع تام  للخدمات ( للماء والكهرباء والاتصالات )

* شبه توقف للحركة والسفر

* ارتفاع غير مسبوق في المواد الغذائية

* ازمة في الوقود ومواد الطاقة

* قصف جوي عنيف يستهدف اغلب مناطق  الجنوب 

* اخبار متضاربة عن وتحرك لقوات التحالف قرب انطلاق العملية العسكرية البرية

* اجهزة الامن والمخابرات ومقرات الحزب تتخذ مواقع بديلة وتقوم بنقل بعض الوثائق الى مواقع آمنة

* استياء شعبي ونار تحت الرماد 

* أنخفاض مستوى  ظهور  اصحاب البدلات الزيتونية

* وجوه جديدة من النساء والرجال  تتبضع من الاسواق  لم ترى المدينة منذ امد بعيد ( سكان  الاهوار)

*  اعداد هائلة من الجرحى والقتلى من الجيش  العراقيجراء القصف الامريكي في الكويت 

* مجاميع  صغيرة تشكلت  لا تتجاوز  اصابع اليد الواحدة قررت مايلي

1_ الرصد والمتابعة وتقديم تقرير يومي للموقف

2_ ضرورة انشاء تواصل مع المجاهدين في الاهوار

3_ رصد حركة ازلام النظام وردود افعاله

4_ متابعة العمليات العسكرية في الكويت

5_  العمل على حشد وتعبئة الراي  العام

6_  البصرة والناصرية والعمارة وضرورة التنسيق كمحور واحد  والتواصل مع محور الفرات في النجف وكربلا والديوانية

7_ استطلاع  المعسكرات  والمقرات القريبة من المدن ومعرفة الاسلحة  فيها

* لازالت ابواق النظام تصدح بالبيانات الكاذبة  وسط  الأناشيد  التي تتغنى بالقائد  الضرورة

* الامهات والارامل وذوي الشهداء والمغيبين والمعتلقين يبحثون عن سبل لمعرفة مصير ابنائهم

* جورج بوش ( الاب) يلقي خطابا ويحذر فيه النظام  ويعلن عن قرب  انطلاق  العملية البرية لتحرير  الكويت

*انها الايام العشرة الاولى من شعبان  المبارك من عام  1991

 

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