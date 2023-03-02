صور بالابيض والاسود لثلاث عقود مضت 

عباس الزيدي ||

*أجواء باردة مع امطار غزيرة

*انقطاع تام للخدمات ( للماء والكهرباء والاتصالات )

* شبه توقف للحركة والسفر

* ارتفاع غير مسبوق في المواد الغذائية

* ازمة في الوقود ومواد الطاقة

* قصف جوي عنيف يستهدف اغلب مناطق الجنوب

* اخبار متضاربة عن وتحرك لقوات التحالف قرب انطلاق العملية العسكرية البرية

* اجهزة الامن والمخابرات ومقرات الحزب تتخذ مواقع بديلة وتقوم بنقل بعض الوثائق الى مواقع آمنة

* استياء شعبي ونار تحت الرماد

* أنخفاض مستوى ظهور اصحاب البدلات الزيتونية

* وجوه جديدة من النساء والرجال تتبضع من الاسواق لم ترى المدينة منذ امد بعيد ( سكان الاهوار)

* اعداد هائلة من الجرحى والقتلى من الجيش العراقيجراء القصف الامريكي في الكويت

* مجاميع صغيرة تشكلت لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة قررت مايلي

1_ الرصد والمتابعة وتقديم تقرير يومي للموقف

2_ ضرورة انشاء تواصل مع المجاهدين في الاهوار

3_ رصد حركة ازلام النظام وردود افعاله

4_ متابعة العمليات العسكرية في الكويت

5_ العمل على حشد وتعبئة الراي العام

6_ البصرة والناصرية والعمارة وضرورة التنسيق كمحور واحد والتواصل مع محور الفرات في النجف وكربلا والديوانية

7_ استطلاع المعسكرات والمقرات القريبة من المدن ومعرفة الاسلحة فيها

* لازالت ابواق النظام تصدح بالبيانات الكاذبة وسط الأناشيد التي تتغنى بالقائد الضرورة

* الامهات والارامل وذوي الشهداء والمغيبين والمعتلقين يبحثون عن سبل لمعرفة مصير ابنائهم

* جورج بوش ( الاب) يلقي خطابا ويحذر فيه النظام ويعلن عن قرب انطلاق العملية البرية لتحرير الكويت

*انها الايام العشرة الاولى من شعبان المبارك من عام 1991

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