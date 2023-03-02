إلى تحالف السيادة المتصدِّع (نعم دفاعًا عن الوزيرة د. هيام الياسري)

حازم أحمد فضالة ||

أصدرتم بيانًا، اليوم: 1-آذار-2023؛ تعترضون فيه، على الإجراءات الإدارية لوزيرة الاتصالات (د. هيام الياسري) في (وزارتها)! تتذرعون أنها أفرغت المناصب العليا في وزارة الاتصالات من المكون السُّنِّي، وأشرتم (من بعيد) إلى ما أسميتموه (ورقة الاتفاق)، وتقولون إنَّ إجراءات الوزيرة لا توفر بيئة مناسبة لإنقاذ ورقة الاتفاق!

قلتم معترضين: (الإجراءات التمييزية التي طالت العديد من كوادر الوزارة الي جرى افراغ المواقع العليا فيها من المكون السني بعيدا عن أي تقييم فني… )

قراءتنا وتحليلنا وتوصياتنا:

1- اللغة:

أولًا: لا نقول: (كوادر) بل نقول: (موظفين، ملاكات)، لأنَّ كلمة (كادر) أصلها فرنسي، ونُقِلَت إلى الإنجليزية، وعندنا المقابل العربي الأصيل؛ فلا نستعمل (كادر). إنَّ جمع (كادر) على (فواعل) هو جمع خاص بالمؤنث حصرًا، ولا يكون مع المذكر.

ثانيًا: ذكرتم كلمة: (الي)، وهي لا معنى لها في اللغة العربية.

ثالثًا: ذكرتم كلمة: (تقييم)، وهي خطأ؛ لأنَّ الصواب: (قَوَّمَ)، فهي عملية: (تقويم)، وليس في اللغة العربية أصل للفعل: (قَيَّمَ).

2- الإدارة:

أولًا: الوزيرة د. هيام الياسري لديها الصلاحيات الكاملة بموجب القانون لإدارة وزارتها؛ بما تراه مناسبًا لتنفيذ البرنامج الحكومي، ولا يوجد نص دستوري أو قانوني أو نظام داخلي يمنعها من ذلك.

ثانيًا: الوزيرة واجبها (إنقاذ الوزارة)، وليس إنقاذ (ورقة اتفاق) لم توقع عليها أو تتعهد بها أو تؤدي اليمين الدستورية على تطبيقها؛ مثلما أقسم بعضُ وزرائكم مثلًا للنائب أحمد الجبوري (أبو مازن)!

3- المكوَّناتي!

أولًا: وزير التعليم العالي الدكتور نعيم العبودي، طلب قبل شهر إعفاء الوكيل الإداري السابق د. علي حميد (الشيعي)، وطلب أمرًا بتكليف الدكتور الجميلي (السُّنِّي) عوضًا عنه! فلم نسمع اعتراضًا شيعيًّا، علمًا أنَّ الكتلة النيابية الأكثر عددًا وحدها؛ تعادل ثلاثة أضعاف حجم (سيادة الحلبوسي)!

ثانيًا: لم يطالب الساسة الشيعة بمناصب عليا في وزارة الدفاع؛ التي عشَّشَ فيها السُّنة منذ (2003)! فأين المكوَّناتي؟!

ثالثًا: وزيرة الاتصالات قبل أيام، غيَّرَت المديرين العامين ومعاونيهم، وكثيرًا من رؤساء الأقسام؛ في مديريات وزارة الاتصالات في محافظة بابل (الشيعية)، دون اعتراض (مكوِّناتي)!

4- التحليل:

أولًا: الحلبوسي يشعر أنه محاصر بسبب الحملة (السُّنيَّة) لإقالته من منصبه المؤقت، وبسبب بيان (أبو علي العسكري - المسؤول الأمني لكتائب حزب الله) في: 18-شباط-2023 الفقرة (2) منه؛ لذلك بعد جولة الحلبوسي التوسلية بمحور المقاومة، وذهابه إلى سورية، وعودته إلى الاجتماع مع دولة القانون؛ فكر بدسِّ هذه الورقة للضغط، يعني يصنع ورقة جديدة، بعد أن احترقت ورقة (المغيَّبين)!

ثانيًا: يحاول تحالف السيادة المتصدِّع، أن يصدر معركته الداخلية إلى الخارج، وهذا أسلوب يمارسه الخاسرون معنا دومًا.

ثالثًا: الحلبوسي قتل الخطاب الوطني وحتى المذهبي في بيئته، وصدَّر الخطاب الاستبدادي، لذلك يحاول اليوم من بوابة السيادة المتصدِّع؛ إعادة إنتاج خطاب المذهبية.

التوصيات:

يجب أن تواصل وزيرة الاتصالات (د. هيام الياسري)، حركتها التغييرية في وزارتها، وتضرب خراطيم الفساد، وكل من عشَّشَ في الوزارة وأفسدها منذ سنين.

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