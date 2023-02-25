المقالات

حفلات التخرج مناسبة لشكر الله وليس للتحلل..


الشيخ الدكتورعبدالرضا البهادلي ||

   

📍خلال هذه الايام والايام القادمة سوف تبدأ حفلات تخرج طلاب الجامعات ولا شك بانهم يعيشون الفرح لانهم سوف ينهون سنوات الدراسة والتعب والجهد الذي بذلوه خلال هذه السنوات .

📍وفي الحقيقة يجب ان تكون حفلات التخرج من الجامعة مناسبة لشكر الله تعالى على نعمة التخرج وتحصيل العلم ليبدأ الطالب مشوارا جديدا وتكليفا اخر من تكاليف الحياة وهو العمل بالعلم ونشره في المجتمع ، وكذلك شكر الجامعة التي احتوتهم هذه السنوات ، وشكر الاساتذة الذين بذلوا جهودهم من اجل الارتقاء بالطلاب ولم يبخلوا عليهم بعطائهم الفكري والعلمي والاخلاقي  ....

📍وليس حفلات التخرج مناسبة للتحلل والانفتاح والاغاني والاختلاط والشعر الغزلي وغير ذلك مما يسخط الله تعالى الذي يجب ان يشكر في هذه المناسبة لا ان نعصيه.

📍اليوم دعيت الى حضور حفلة تخرج لقسم علوم القران من الجامعة الاهلية التي ادرس فيها وهي الدفعة الرابعة وكانت الحفلة جيدة من حيث كلمات الجامعة والاساتذة والطلاب ..... ولكن مع ذلك  القى احد الشعراء قصيدة ( غزلية عشقية وحوار بين طالب وطالبة ).

📍وانا هنا تحركت عندي الثورية الدينية التي لا استطيع كتمانها واوقفت الشاعر، وقلت له نقطة نظام ، هذه القصيدة لا تتناسب مع القسم واسم الجامعة والحضور من الرجال والنساء....

📍ومع الاسف كان الاكثر من اساتذة وطلاب قد تفاعلوا  وانصتوا للشاعر ؟ ولم يبد احدهم اعتراضه ، وهذا حال وواقع المجتمع انهم يسيرون حيث يراد بهم ؟ الا طالبين انتظراني خارج مكان الاحتفال ليشكراني على ما قمت به ...          

📍اقول : من خلال هذه الواقعة وكما هو واضح ان المجتمع قد نسى موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد عرفت ان الجامعة يمكن ان تنظم عملية الاحتفال وتعترض على أي برنامج يقوم به الطلاب خارج الاخلاق والادب والاعراف وما يكون مثيرا ، وكذلك من خلال هذه الواقعة اردت ان اعطي الجميع الدرس والجرأة على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولأجل ذلك اذا رأيتم حفلات التخرج خارجة عن الاخلاق والاداب والدين والاعراف فحتما يقع التقصير على الجامعة نفسها حتى لو صارت هذه الاحتفالات خارج الجامعة  .ثم لا اريد الدخول في الاسباب التي تدعو الجامعات الى عدم التدخل وتترك الطلاب ليفعلوا ما يريدون فقد ندخل في تحليلات كثيرة ....

📍🙏اللّهُمَّ ارزُقنا تَوفِيقَ الطَّاعَةِ وَبُعدَ المَعصِيَةِ وَصِدقَ النِيَّةِ وَعِرفانَ الحُرمَةِ، وَأَكرِمنا بالهُدى وَالاستِقامَةِ وَسَدِّد أَلسِنَتَنا بِالصَّوابِ وَالحِكمَةِ، وَاملأ قُلُوبَنا بِالعِلمِ وَالمَعرفَةِ، وَطَهِّر بُطُونَنا مِنَ الحَرامِ وَالشُّبهَةِ، وَاكفُف أَيدِيَنا عَن الظُّلمِ وَالسَّرِقَةِ .

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المعزوفة العراقية في التوازن وتصويتها ضدًّا من روسيا
السوداني ماله وما عليه..!
من علمكم خلط الاوراق ؟!
مابين  السطور..الكربلائي  ابناء المراجع والانتظار
حفلات التخرج مناسبة لشكر الله وليس للتحلل..
العراقيون والعباس(ع)
الى مؤتمر بغداد للبرلمانات العربية بما يخص فلسطين
ولادة طالب الاصلاح
الى زعماء الاطار الشيعي
حقيقة الدين في العقيدة والعمل
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك