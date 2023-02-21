مسلسل معاوية تمهيد للتطبيع

ظاهر العقيلي

ان اثارت اي موضوع طائفي بين المسلمين بطبيعة الحال يندرج ضمن مشروع السعي من اجل التطبيع مع الكيان الصهيوني وان ما اقدم عليه ال سعود وحكام السعودية لانتاج مسلسل يتحدث عن معاوية بن ابي سفيان ياتي من باب ضرب وحدة المسلمين ولاسيما ان توقيت بث مسلسل معاوية بن ابي سفيان سيكون وحسب المصادر الاعلامية في شهر رمضان المبارك واكيدا جاء هذا التوقيت عن قصد لشق عصا المسلمين في شهر كريم وفضيل يتوحد فيه المسلمين في كل بقاع الارض وتقل فيه النزعات والنعرات الطائفية .

ان ال سعود لا يخفون عدائهم للنبي ( ص واله ) وال بيته والاسلام المحمدي الاصيل وان ذهابهم لانتاج مسلسل عن معاوية بقيمة ١٠٠ مليون دولار ماهو الا تعبير صارخ وواضح عن عمق الكره والعداوة التي يكنها ال سعود على الاسلام والمسلمين فاختاروا ان ينتجوا مسلسل لرجل باغي اعلن العداء العلني ضد امير المؤمنين علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) وقتل ابنه الامام الحسن ( عليه السلام ) وان انتاج هذا المسلسل هو مخطط خبيث شيطاني بدعم من الصهيونية .

ال سعود يريدون من مسلسلهم القذر تعريف الاسلام عبر معاوية اي بمعنى انهم سوف يوصلون رسالة بان واقع الاسلام يتجسد بشخصية معاوية وهذه خطة خبيثه جدا واختاروا شخص كمعاوية نوام اكول شارب خمر كان ابوه يحارب الاسلام وامه اكله اكباد خرج على امام زمانه ليكون صورة توضيحية امام الغرب والعالم للاسلام ويصلوا رسالة بان الاسلام هو معاوية !!

انتاج مسلسل معاوية يؤكد ان القوم ابناء القوم وان متبنيه هم بقايا الفئة الباغية وان التاريخ الاسود لمعاوية وذيولة من قتل وغدر وسرقة ونهب وعمالة سجلتة كتب التاريخ والسيرة لا يخفى عن احد عاقل ومنصف .

معاوية لم يمت على الاسلام حتى في العملة النقدية التابعة له والتي سكت في زمنه ارتدى فيها الصليب وهذا خير دليل على انه كافر بالاسلام وان تاريخه بني على الدماء وقتل الصحابة الابرار ومحاربة فكر النبي واهل بيته ( عليهم السلام ) ولا نعلم اي دولة اقامها معاوية يريد ان يسلط المسلسل عليها !!؟ وهو الذي كان يتلذذ بقتل النفس البريئه واعلن حربه ضد امام زمانه وقتل الامام الحسن ومحمد بن ابي بكر وعمار وعدي بن حاتم وغيرهم ومثل بجثث الصحابة كفيل بان يدينه وما انتاج هكذا مسلسل الا محاولة للتغطية على محاربته للامام علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) وقتله لولده الامام الحسن ( عليه السلام ) .

حيث وصلت جرائم معاوية الى ان اصدر قرار بعدم ذكر فضائل امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) و مناقبه وكل من رواها فماله وبيته وأهله ودمه هدر وقال ما نصه الا برئت الذمة ممن يروي حديثا في مناقب علي و أهل بيته !!

معاوية هو الذي سن سنة التهجم وسب امير المؤمنين علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) على المنابر ولمدة ١٠٠عام بينما نرى ان النبي ( ص واله ) شدد على عدم سبه وقال ( من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله ومن سب الله أكبه الله على منخريه في نار جهنم ) ومن خلال الحديث نلاحظ ان معاوية سيكون في قعر نار جهنم خالدا فيها بسبب انه كان كافر بالله وقاتل للنفس المحرمه ومعادي للاسلام ومعلن الحرب ضد امام زمانه .

وهذا يوضح لنا ان انتاج هكذا مسلسل كمسلسل معاوية من قبل ال سعود يدخل ضمن مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو حلقة من حلقات بث الفرقة بين المسلمين ودعم الخطط الشيطانية للعدو الصهيوني والفكر المعادي للاسلام ورموزه الاصلاء وان توقيته جاء بعد دراسات معمقه لضرب الاسلام في الشهر الفضيل وضرب وحدتهم .

على البرلمان العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات العراقية وكل القوى الخيرة في البلد منع عرض هذا المسلسل المشؤوم الخبيث الطائفي لانه يدعو الى التفرقة وضرب النسيج المجتمعي العربي بصورة عامة والعراقي ايضا وسيهدد باعادة العراق الى المربع الاول بسبب حساسية التكوين الاجتماعي العراقي وتعدد مذاهبه وتوجهاته الدينية والعرقية كما يجب ادانت هكذا مسلسل اعلاميا وميدانيا لانه يدعوا الى الفتنة وتحريف للحقائق التاريخية وتلميع لشخصية مجرمة وكافرة وطاغية وباغيه يجمع العلماء والمذاهب على تجريمها وتفسيقها وتكفيرها .