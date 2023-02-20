عباس الزيدي ||

الدكتور عبدالناصر حسين العابدي اختصاص فسلجة الاعصاب كلية الطب جامعة بغداد ومن احد اشهر الأطباء المهرة في هذا المجال كان له الدور الفاعل والكبير في امداد قوافل الاغاثة بالادوية النادرة والمهمة

قبل اكثر من يوم تبرع بمبلغ يتجاوز الالفين دولار لشراء الافرشة والبطانيات وساهم ايضاء مع مجموعة من الأطباء بشراء مواد غذائية اساسية ولازال مستمرا في شحذ الهمم والتواصل مع نخبة خيرة من الاطباء في التواصل وتوفير الدعم

يوم امس وفي غمرة تفويج القافلة الثانية التي يتجاوز عدد شاحناتها الاربعين شاحنة كبيرة اتصل شخصيا واخبرني ان هناك مبلغ من المال وقدره 600$ مع مبلغ عراقي 200 الف من الدكتورة العلوية حرمه المصون هذا المبلغ هو مخصص من اموالهم الخاصة للتبرع ولكن بالنيابة عن الشهيد القائد الحاج ابو مهدي المهندس رضوان الله عليه وقال بالحرف الواحد ( بثواب الشايب)

الدكتور العابدي لم يلتقي بالشهيد ابو مهدي المهندس يوما من الايام ويحتفظ بصورة شخصية له في بيته ومكتبة وعيادته ويحب ويكن للشهيد حب كبير لايوصف ويقوم بتقديم كل الخدمات والتسهيلات والعلاجات لابناء الحشد الشعبي لانهم ينتمون التى تلك الشجرة المباركة

النفوس الكبيرة والارواح الطيبة النبيلة تلتقي على طريق الخير والمعروف في كل محفل من محافل العمل و الابداع الانساني •

ان مثل هكذا حالات نادرة وربما قليلة ان يقوم الانسان بالتبرع بالاموال ترحما على ارواح اشخاص لم يلتقي بهم يوما من الايام

سؤالي اي نفوس كبيرة تلك التي تقدر الارواح الطاهرة وتدعوا لها في ظهر الغيب في حياتها ومماتها

كل الشكر والامتنان والتقدير والحب للدكتور عبد الناصر العابدي والرحمة والخلود لشهداء الامة وقادتها

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