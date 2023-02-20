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قانون لحل النزاع السياسي وليس صناعة عقد جديدة


عبد الحسين الهنين ||

 

الواضح أن هناك التزامات في المنهاج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب و أصبح بحكم القانون , حيث تشير التوقيتات  إلى أجراء الأنتخابات النيابية ومجالس المحافظات في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من عمر الحكومة الحالية ( ورقة المنهاج الوزاري – المحور التشريعي ) ,و يبدو ايضا أن قانون سانت ليغو بنسبة 1.7  ربما سيكون مقبولاً  بعد التنازل عن السقف الأعلى ( نسبة 1.9 ) وبسبب عدم وجود معارضة جدية في البرلمان فأن أي قانون تريده الكتل الكبيرة سيمضي بسهولة، لكننا نعتقد أن هناك امكانية لتطوير القانون لضمان  اختزال الجهد والأنفاق المالي وضمان تمثيل أفضل  و لضمان تشكيل حكومات محلية واتحادية بطريقة اسهل مما كان واشارككم المقترح  التالي :

1- أن تجري انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في نفس اليوم وبنفس الورقة لتقليل الجهد والمال بنسبة 50% .

2-  يكون أفضل الخاسرين  من المرشحين لعضوية مجلس النواب  هم الفائزون كأعضاء لمجلس المحافظة وحسب العدد المخصص لكل محافظة .

3- الإبقاء على أن يكون عدد الدوائر 83 دائرة ويمكن تطبيق قانون سانت ليغو في هذه الدوائر الصغيرة لضمان تمثيل افضل .

4- أن يشترط القانون ان تقدم الكتلة المشاركة محافظها في حالة الفوز ، أو رئيس الوزراء على المستوى النيابي .

 

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