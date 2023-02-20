كلمة حق لابد ان تقال

مانع الزاملي ||

متابعيني واصدقائي الاحبة؛ الموقف الانساني اي موقف كان ومن اي جهة صدر، هو مورد للاحترام والتقدير والمديح ،واي حالة انسانية تحصل تقتضي منا شكر المنعم الذي يقوم بها وصاحب الفضل عليك ان تشكره ، حتى قيل ان ( شكر المنعم واجب) لأنه متفضل دون ان يريد منك مقابل لفضله واحسانه ، وفي وقتنا الحاضر وبعد ان اصبحت وسائل الاتصال متاحة لأغلب سكان المعمورة ، نجد ان اي حالة انسانية تحصل يتلقفها الاعلام بالمديح والنشروالتصوير ويكبرون الصغير منها ويضخمون الكبير وهذه نعمة نشكر الله عليها ، ونشكرالاعلاميين الشرفاء لانهم اداة ايصال المعلومة،

والكل يعلم ان ماحصل للبلد الجار العربي المسلم الشقيق سوريا ، كارثة انسانية مؤلمة لكل( من كان له قلب او القى السمع وهو شهيد) وموقف الشعب العراقي الاصيل المعروف بكرمه وشهامته اثلج صدور المنكوبين ، وجعلهم يتلهفون لرؤية العراقي ، وكان للhaشد موقفا كبيرا ورائعا وقل نظيره في دنيا الطمع والجشع والبخل ، حيث انطلقت قوافل الاغاثة بكل مفاصلها لأعانة اخوتهم في الانسانية والقومية والدين ، والمنكوبين ليسوا شيعة حتى يظن البعض انها حملة طائفية وانما اغلب المناطق التي نكبت كانت من السنة السوريين ، وهذا موقف مشرف وكبير

والسؤال ؟…

لماذا سكت الاعلام عن هكذا ملحمة انسانية عظيمة !

لماذا لم يسلطوا الضوء على هكذا انجاز تاريخي مشرف!

اخي المتابع لو ان احدا من افراد الhaشد ارتكب مخالفة بسيطة اما أنتفضت الفضائيات لكي تنشر وتتابع وتعمل الافلام المفبركة لكي تنتقص منهم ومن تاريخهم ؟

اذن صار معلوم وواضح ان العدو هو من يكتم حسناتنا ، ويظهر عوراتنا ،ويكبرها ،فأحذروه في قادم الايام .

شكرا لكل هيئة عراقية وكل عراقي امتثل للاغاثة الانسانية للاشقاء! شكرا لكل الذين امتثلوا لتوجيهات المرجعية الرشيدة المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله ، شكرا للذين ساهموا في تسليط الضوء على ملحمة الاغاثة لسوريا وتركيا البلدين الجارين شكرا لله الذي وفقنا لقول كلمة الحق الصريحة في عالم يغص بأخفاء فضائل الكرماء والابطال والشجعان

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله .

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