جاهلية بعد اسلام ..!

هادي خيري الكريني ||

كاتب مختص بالاحصاء والمال والاقتصاد والسياسة

مسلسل التشفي بسيد الكائنات محمد ( صل الله عليه واله وسلم )

دولة بعارة العربان انتجت مسلسل يتناول اول ملوك الإسلام بعد ان كانت امر الاهي ثم حرفوها شورى ولم يدعوا بها أي امر من أمور الشورى .

حتى قال احد الخلفاء كانت خلافة فلان فلتة وقى الله شرها ولما ذهب إلى سبيل ربه أوصى بها لصاحبه والذي بدوره لما ذهب إلى سبيل ربه اوصى بها لخمسة وزعم علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فيها ذكر هذا الامر الإمام علي صلوات الله عليه بخطبة اوردها ابن ابي حديد في كتاب نهج البلاغة .

وبطريقة لا تؤل الخلافة لعلي صلوات الله عليه في كل الأحوال.

فكانت دولة بيد بني أمية أكلوا فيها مال الله وحرموا المسلمين منها فقتله اولاد الخلفاء السابقين بتحريض من زوج الرسول صل الله عليه وآله وسلم. وبنت الخليفة الاول حيث قالت اقتلوا نعثل فقد كفر.

ولما قتل عصبت برأس الإمام علي صلوات الله عليه وكان المدافع عنه حيث قال في حديث طويل بدفاعه عن الثالث حتى وطئ الحسنين ويقصد الحسن والحسين صلوات الله عليهم.

فاجمعت الأمة برد الأمر للوصي عملا بوصية رسول الله صل الله عليه وآله وسلم .

وتمت اول بيعة شرعية باجماع الأمة مع ان الوصية فيه.

ولكن الإجماع لم يحصل على رجل تولى أمور المسلمين مثل ما حصل مع علي بن أبي طالب صلوات الله عليه .

فنازعه الأمر ابن الطلقاء ابو يزيد اللعين وغدر وختل ودس وحارب فقتل أمام الهدى وذهب شهيد والت الأمور لسبط النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم الحسن المجتبى صلوات الله عليه.

فنازعه.معاوية ودس له السم فقتل الحسن بن علي صلوات الله عليه شهيدا وحاز الأمر بعد صلح تم نقضه بعد ساعة من توقيعه حيث قال كل ما اتفقت به مع الحسن بن علي صلوات الله عليه تحت قدمي .

فألت له الأمور دون بقية المسلمين وهو طليق ابن طليق لم يكن له سبق بالاسلام ولا فضيله .

صحبة دون كل الصحابة وقيل كاتب الوحي وخال المؤمنين ولما اتسقت له الامور حولها إلى وراثة.

واحذ البيعة لأشر خلق الله شارب الخمر وقاتل النفس المحترمة يزيد ولما ذهب لحال سبيله .

طلب يزيد ببعته من ال محمد وقتل كل بني هاشم في واقعة الطف الأليمة وقطعت رؤسهم وسبيت بنات الرسالة كما تسبى الإيماء وحملت من الشام إلى العراق ولما وصلت الرؤوس ووضع رأس سيد الشهداء بطشت أمام رأس الكفر تمثل بابيات من الشعر وهو ينكث ثنايا ابو عبد الله الحسين بن علي صلوات الله عليه وبأن كفره وتنكره لرسالة محمد صل الله عليه وآله

حيث ذكر الطبري في تاريخه 8/187 :

فقال مجاهرا بكفره ومظهرا لشركه يعني يزيد لعنه الله.

ليت أشياخي ببدر شهدوا * جزع الخزرج من وقع الأسل

قد قتلنا القرم من ساداتكم * وعدلنا ميل بدر فاعتدل

فأهلوا واستهلوا فرحا * ثم قالوا يا يزيد لا تسل

لست من خندف إن لم أنتقم * من بنى أحمد ما كان فعل

لعبت هاشم بالملك فلا * خبر جاء ولا وحى نزل

هذا هو المروق من الدين وقول من لا يرجع إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى كتابه ولا إلى رسوله ولا يؤمن بالله ولا بما جاء من عند الله ثم من أغلظ ما انتهك وأعظم ما اخترم سفكه دم الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله عليهم الصلاة والسلام مع موقعه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومكانه منه ومنزلته من الدين والفضل وشهادة رسول الله صل الله عليه واله وسلم له ولأخيه بسيادة شباب أهل الجنة اجتراء على الله وكفرا بدينه وعداوة لرسوله ومجاهدة لعترته واستهانة بحرمته فكأنما يقتل به وبأهل بيته قوما من كفار أهل الترك والديلم لا يخاف من الله نقمة ولا يرقب منه سطوة فبتر الله عمره واجتث أصله وفرعه وسلبه ما تحت يده وأعد له من عذابه وعقوبته ما استحقه من الله بمعصيته .

والان هذا المسلسل والتعظيم هو بغضا بال محمد صلوات الله عليه وتشفيا بسيد الكائنات محمد صل عليه وآله وسلم لانه هدم.اصنامهم وقتل اسلافهم وادخلهم بالاسلام مرغمين ولقد رجعوا على اعقالهم جاهلية ..

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