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طرق ودروب..أياك اعني واسمعي يا جاره..!

69 2023-02-18

عباس الزيدي ||

 

هيه مال دروب..!!؟؟  الشعب العراقي ربما يحتل المرتبة الاولى من بين شعوب العالم  في صناعة و انتاج المصطلحات والمفردات  الخاصة بطريقة شعبية مختصرة تختزل الكثبر من جمل وعبارات  النقد بصورة معبرة وتهكمية  والامثلة كثيرة

ومنها ( هيه مال دروب ) وتعبر عن الاساليب الملتوية وفي بعض الاحيان الخبيثة التي يستخدمها البعض للمرور او لتمرير  قضاياه وطلباته او للتعبير عن خلجات نفسه المريضة علما ان الطرق  والدروب في الاصل هي المسالك الواضحة للسير والانتقال و السفر والترحال  على مستوى الجغرافيا فقط بينما ( هيه مال  دروب ) تشمل التاريخ والجغرافيا والاخلاق والمنطق  وعلم النفس والتربية والبيئة  •

هذه الاساليب واضحة ومكشوفة ويندى  لها الجبين والاكثر تساؤلا كيف يجرواء البعض على استخدام تلك الاساليب الممجوجة والمقرفة اعاذنا الله واياكم منها 

التي يحسبها المرضى نوع من الشطارة والفهلوة  والتي يعتبرونها نوع  من المناورة  والتكتيكات وهي لا تقتصر على مستوى او شرائح محددة بل تشمل  عددمن  الفئات  على مستوى  النخب والمثقفين والفنانين والسياسيين والاعلاميين  ومستويات اجتماعية اخرى•

 من مميزات هذا  المصطلح بانه شافي وكافي و وافي في مواجهة صريحة وفورية لمن يستخدمها  وهي بمثابة قوة ردعية مباشرة ربما تضح نهاية  او حد للشخص  الذي  يستخدمها

وبالتالي الرقي لعامة المجتمع للابتعاد عن الاساليب المرفوضة

 

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