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تمويل الفاسدين..!


المحامي ازهر الاعرجي ||

 

جميع المصارف الاهلية مملوكة للاحزاب او لشخصيات سياسية ( حيتان فساد )  . هؤلاء مستفيدين بصورة كبيرة من الفارق الشاسع لسعر الدولار الرسمي عن السوق  . لذلك الى الان العلاجات ا بخصوص الدولار عبارة عن علاجات على ورق ( علاجات فيسبوكية )

وبهذه المناسبة نود الاشارة الى ان تمويل الاحزاب الفاسدة يتم عن طريق ثلاث محاور رئيسية وهي

1- فساد مزاد العملة والتلاعب بسعر الصرف . السعر الرسمي عن سعر السوق الحقيقي ويصل هذا الفارق الى 15%

المركزي اعلن بيعه معدل  300 مليون دولار يوميا للايام السابقة. وبفارق 15% عن سعر السوق الحقيقي كما اشرنا اعلاه . اذا ارباح الفاسدين من ارتفاع الدولار يوميا 45 مليون دولار

2- سرقة وتهريب النفط. اضافة لتهريب نفط الاقليم الذي يشترك فيه الجميع ويعطوهم حصة من الموازنة الاتحادية خلافا للدستور او منح مليارية كما فعل السوداني ومن قبله زميله الكاظمي . اضافة لذلك  توجد آبار متفرقة تقع مابين محافظة كركوك واقليم الشمال يقدر عددها بألف بئر نفطي جميعها يسرق نفطها ويهرب مردوداتها ملايين الدولارات يوميا يتقاسمها الفاسدين لذلك هؤلاء يملكون امبراطوريات مالية توازي امكانيات دول بالمنطقة

3- فساد العقود الحكومية بمختلف عناوينها ( تجهيز. شراء. انشاء. تسليح. استثمار. ادارة. حراسة. استشارة. بيع . ايجار  . خبرة  . الخ )  .

ورابعا وهذا بأعتقادي هو المصدر الاقل للفاسدين ( التمويل الخارجي مقابل العمالة )

 

 

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