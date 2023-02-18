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الطارمية مغارة الضباع..!


هادي خيري الكريني ||

 

منطقة صيد اسود الجنوب من اجل الكرسي اللعين فقط وفقط !

مقترح للحكومة العراقية اذا لم تستطيعون تجريف منطقة الطارمية لسيطرة رؤوس الارهاب على مقدرات البلد إليكم الاقتراح؛ الاتي ...

 عمل حزام أمني عبارة عن معسكرات للجيش والشرطة الاتحادية والحشد على طول خط تماس الطارمية مع العاصمة بغداد وتكون محصنة بحيث يصعب الاقتراب منها ويكون بقرار من مجلس الوزراء بمصادرة جزء من هذه المنطقة لمقتضيات المصلحة العامة وتعويض اهاليها وتخصيص مبلغ مليار او مليارين دولار من فائض واردات النفط لايقاف نزيف الدم لإنشاء تلك المعسكرات وتكنوا عملتم شيئين  ..

اولا تحاشيتم الصدام مع رؤوس الارهاب المشتركين بالحكومة واوقفتم سيل الدماء وحميتم بغداد اظن بعد هذا المقترح قد تم استنفاذ كل الخيارات ويبقى خيار التواطئ مع العصابات الاجرامية من اجل الكرسي بعد خيار التجريف الذي هو انجع خيار هو خيار الحزام وخوفي يخرج علينا واحد مثل فرحان الفرطوسي الذي يستبدل طريق الحرير والحزام بالقناة الجافة وهي اكبر كارثة اقدمت عليها الحكومة الحالية..

 ولا اعرف من أشار عليها الاخذ براي احد رؤوس الفساد الذي باع ميناء الفاو وحرم العراق من المنفذ البحري الوحيد فهل من مستمع ويخاف الله بهذا البلد ويعتقد ان هناك موت ونشور وحساب والكرسي زائل ؟

احموا بغداد واوقفوا نزيف دماء ابنائنا من اجل الكرسي اللعين!

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

 

 كاتب مختص بالاحصاء والمال والاقتصاد والسياسة

18/2/2023 السبت

 

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