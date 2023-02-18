قرار شجاع نحو الاستقرار

اياد حمزة الزاملي

القرار الشجاع الذي اتخذته الحكومة العراقية بتدعيم قيم الأخلاق و المبادئ و الدين في المجتمع العراقي الذي صار ينحدر نحو الفوضى الاخلاقية نتيجة سوء ادب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

حيث ظهرت مجموعة من الساقطين و الساقطات و هم يسيطرون على وسائل التواصل الاجتماعي و يبثون سمومهم الفكرية نحو الانحلال و السقوط الأخلاقي بين صفوف ابنائنا و بناتنا و للأسف الشديد تمكن هؤلاء الجراثيم البشرية من اختراق فئة كبيرة من أبناؤنا و مجتمعنا وسط صمت و تقصير كبير من الحكومات السابقة و رجال الدين الذين يفترض بهم ان يكونوا في مقدمة الدفاع عن الدين و القيم و المبادئ و هذا هو واجبهم و تكليفهم الشرعي

و ما الدعوات الى المثلية و المخدرات و الجرائم التي انتشرت بين صفوف أبناؤنا و بناتنا الذين يعتبرون هم ضحية نتيجة لغياب دور المرشد الديني و الأخلاقي و الابوي

هناك حملة منظمة و ممنهجة تقودها الصهيونية العالمية و ربيبتها الصليبية نحو تدمير قيم الدين و المبادئ و الأخلاق في صفوف المجتمع العراقي

و هناك نصوص دينية في التوراة تدعوا الى تدمير العراق لوجود ثأر بين بني صهيون و السبي البابلي و زقورة اور و الناصرية و كذلك نبؤات موجودة في التوراة و الإنجيل حول الظهور المبارك لمولانا و زعيمنا العظيم الإمام المهدي (صلوات الله عليه) الذي سوف يدمر اسرائيل و يحرر القدس و يقضي على دولة بني صهيون و هذه تحتاج الى مقال خاص اذا كان هناك في العمر بقية

هناك عقيدة سياسية و دينية لدى الصهيونية العالمية و هي انها اذا أرادت ان تسيطر على العالم فيجب عليها أن تسيطر على العراق فالعقبة الوحيدة الكداء التي تقف في وجه تحقيق المشروع الصهيوني الأصفر في العراق هي المرجعية الدينية المباركة في النجف الاشرف لذلك تحاول الصهيونية القذرة بكل ما تمتلك من امكانات الشر الجبارة من احداث شرخ كبير بين المرجعية المباركة و الشباب المسلم من خلال حملة اعلامية ممنهجة و خطيرة و قذرة تسمى (الحرب الناعمة Soft war) و هذه الحرب هي أخطر ألف مرة من الحرب النووية لان الحرب النووية تقتل الجسد و الحرب الناعمة تقتل الروح و الأخلاق

ترتكز هذه الحرب الخطيرة على مبدأ اساسي في علم النفس يسمى (غسيل الدماغ brain washing) حيث تتم السيطرة على عقل الانسان و يصبح الانسان مثل بيدق الشطرنج تحركه الأصابع الخفية للصهيونية العالمية كيفما تشاء

ما يسمى (ثورة تشرين) ماهي في حقيقتها الا مستنقع قذر عفن للافكار الهدامة و القذرة حيث كانت تقودها مجموعة مكونة من ثمان نساء ساقطات قذرات يسكن في اسرائيل و امريكا و بريطانيا و السعودية و الإمارات هذه الثمان نساء الساقطات هن اللواتي قادن ما يسمى (ثورة تشرين) و جعلن آلاف الشباب و النساء في العراق يخرجون كقطيع من الاغنام نحو الفوضى و المجهول

ان كل سياسي عراقي ايد ما يسمى(ثورة تشرين) هو امر بين امرين اما جبان او عميل

إننا نبارك لحكومة السيد محمد شياع السوداني و قواتنا الامنية الباسلة هذا القرار الشجاع الحكيم الوطني في ردع دعاة الفتنة و الانحلال و السقوط الأخلاقي و انهم مجرد غدة سرطانية في جسد المجتمع العراقي لابد من إزالتها

و عندي سؤال الى ما يسمى الفنانون في العراق الذين يمثلون مسلسلات هابطة و قذرة و ضد النظام السياسي الحر في العراق هذه المسلسلات التي تنم عن تدني قذر للفن الأصيل

اين كان هؤلاء الفنان و الفنانات عندما كانوا يغنون و يرقصون كالقرود الى الدكتاتور المقبور صدام و يمدحون و يمجدون نظامه الأسود و المظلم و مقاطع الفيديو لتاريخهم الأسود و القذر موجودة في الانترنت

و صدق مولانا امير المؤمنين (صلوات الله عليه) عندما قال (من أمن العقاب اساء الأدب)

قال تعالى (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ) صدق الله العلي العظيم

والعاقبة للمتقين .....