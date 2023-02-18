المقالات

قرار شجاع نحو الاستقرار


اياد حمزة الزاملي

القرار الشجاع الذي اتخذته الحكومة العراقية بتدعيم قيم الأخلاق و المبادئ و الدين في المجتمع العراقي الذي صار ينحدر نحو الفوضى الاخلاقية نتيجة سوء ادب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

حيث ظهرت مجموعة من الساقطين و الساقطات و هم يسيطرون على وسائل التواصل الاجتماعي و يبثون سمومهم الفكرية نحو الانحلال و السقوط الأخلاقي بين صفوف ابنائنا و بناتنا و للأسف الشديد تمكن هؤلاء الجراثيم البشرية من اختراق فئة كبيرة من أبناؤنا و مجتمعنا وسط صمت و تقصير كبير من الحكومات السابقة و رجال الدين الذين يفترض بهم ان يكونوا في مقدمة الدفاع عن الدين و القيم و المبادئ و هذا هو واجبهم و تكليفهم الشرعي

و ما الدعوات الى المثلية و المخدرات و الجرائم التي انتشرت بين صفوف أبناؤنا و بناتنا الذين يعتبرون هم ضحية نتيجة لغياب دور المرشد الديني و الأخلاقي و الابوي

هناك حملة منظمة و ممنهجة تقودها الصهيونية العالمية و ربيبتها الصليبية نحو تدمير قيم الدين و المبادئ و الأخلاق في صفوف المجتمع العراقي

و هناك نصوص دينية في التوراة تدعوا الى تدمير العراق لوجود ثأر بين بني صهيون و السبي البابلي و زقورة اور و الناصرية و كذلك نبؤات موجودة في التوراة و الإنجيل حول الظهور المبارك لمولانا و زعيمنا العظيم الإمام المهدي (صلوات الله عليه) الذي سوف يدمر اسرائيل و يحرر القدس و يقضي على دولة بني صهيون و هذه تحتاج الى مقال خاص اذا كان هناك في العمر بقية

هناك عقيدة سياسية و دينية لدى الصهيونية العالمية و هي انها اذا أرادت ان تسيطر على العالم فيجب عليها أن تسيطر على العراق فالعقبة الوحيدة الكداء التي تقف في وجه تحقيق المشروع الصهيوني الأصفر في العراق هي المرجعية الدينية المباركة في النجف الاشرف لذلك تحاول الصهيونية القذرة بكل ما تمتلك من امكانات الشر الجبارة من احداث شرخ كبير بين المرجعية المباركة و الشباب المسلم من خلال حملة اعلامية ممنهجة و خطيرة و قذرة تسمى (الحرب الناعمة Soft war) و هذه الحرب هي أخطر ألف مرة من الحرب النووية لان الحرب النووية تقتل الجسد و الحرب الناعمة تقتل الروح و الأخلاق

ترتكز هذه الحرب الخطيرة على مبدأ اساسي في علم النفس يسمى (غسيل الدماغ brain washing) حيث تتم السيطرة على عقل الانسان و يصبح الانسان مثل بيدق الشطرنج تحركه الأصابع الخفية للصهيونية العالمية كيفما تشاء

ما يسمى (ثورة تشرين) ماهي في حقيقتها الا مستنقع قذر عفن للافكار الهدامة و القذرة حيث كانت تقودها مجموعة مكونة من ثمان نساء ساقطات قذرات يسكن في اسرائيل و امريكا و بريطانيا و السعودية و الإمارات هذه الثمان نساء الساقطات هن اللواتي قادن ما يسمى (ثورة تشرين) و جعلن آلاف الشباب و النساء في العراق يخرجون كقطيع من الاغنام نحو الفوضى و المجهول

ان كل سياسي عراقي ايد ما يسمى(ثورة تشرين) هو امر بين امرين اما جبان او عميل

إننا نبارك لحكومة السيد محمد شياع السوداني و قواتنا الامنية الباسلة هذا القرار الشجاع الحكيم الوطني في ردع دعاة الفتنة و الانحلال و السقوط الأخلاقي و انهم مجرد غدة سرطانية في جسد المجتمع العراقي لابد من إزالتها

و عندي سؤال الى ما يسمى الفنانون في العراق الذين يمثلون مسلسلات هابطة و قذرة و ضد النظام السياسي الحر في العراق هذه المسلسلات التي تنم عن تدني قذر للفن الأصيل

اين كان هؤلاء الفنان و الفنانات عندما كانوا يغنون و يرقصون كالقرود الى الدكتاتور المقبور صدام و يمدحون و يمجدون نظامه الأسود و المظلم و مقاطع الفيديو لتاريخهم الأسود و القذر موجودة في الانترنت

و صدق مولانا امير المؤمنين (صلوات الله عليه) عندما قال (من أمن العقاب اساء الأدب)

قال تعالى (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ) صدق الله العلي العظيم

والعاقبة للمتقين .....

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قرار شجاع نحو الاستقرار
هل المال اعز من الولد ؟ الجزء الثالث والأخير..
الامام الكاظم (ع)..السجين المقاوم
رسائل الحشد..!
يوم من الرخاء..يوم من البلاء..!
السطية والجعيدة والطارمية..!
الطارمية خاصرة بغداد الرخوة
الأرض ستكون هذا العام في أحداث وتغيرات ...
الإسراء والمعراج حقيقة المؤمن ...
الامام الكاظم؛ لم يكظم جهاد التبيين في الظروف الاستثنائية فإنتصر.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.78
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك