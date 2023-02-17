السطية والجعيدة والطارمية..!

هادي خيري الكريني ||

: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب)

للذي لايعرف السطية والجعيدة نقول هذه التسمية جاءت للحرامية حيث لايقل عددهم عن اثنين أحدهما من يسطوا على البيوت وعمل الآخر حمايته وقتل صاحب البيت عند التصدي له ويكون بمكان مؤمن .

وهذا عمل أهل الطارمية واحد يقتل القوات الأمنية والآخر يمده لوجستيا بالمعلومات والماكل والمنام ولا استثني احد من أهالي هذه المناطق ربما يقول أحدهم لا يجوز التعميم وليس كل أهل الطارمية إرهابيين والجواب كيف أميز ويوميا يظهر داخل هذه القرى مجموعة ؟

من أين دخلت ومن امنها ولماذا لا يتم الاخبار عنها من اهل المنطقة ؟

فهم بين متعاون وبين مترضي وبين متفرج ولا يعدوا الثلاثة احتمالات بالمطلق . وهي خيانة ولقد قال عزل من قائل

( وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: (وإما تخافن)، يا محمد، من عدو لك بينك وبينه عهد وعقد، أن ينكث عهد. وينقض عقده، ويغدر بك وذلك هو " الخيانة " والغدر =(فانبذ إليهم على سواء)، يقول: فناجزهم بالحرب, وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم، بما كان منهم من ظهور أمار الغدر.

ولقد قال الحق سبحانه وتعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب )

الطارمية تحتاج إلى عملية تطهير شبيه بجرف النصر ولا بد منها هؤلاء أصبحوا سكين بخاصرة بغداد.

يوميا ندفع دماء زكية وهي من أبناء الجنوب والذين يعملون السطية والجعيدة أهل الطارمية ومحمين من شركاء بالحكومة فاسدين ويرعون الإرهاب لسنين ومنهم خميس الخنجر. وما تصريح رئيس مجلس النواب وتسمية القتلة الفجرة بالمغيبين الا ضمن هذا التوجه ..!

نحتاج إلى قرار شجاع يتضامن فيه مجلس النواب ممثلا بالاطار التنسيقي وحكومة الاطار ولن ينظر إلى رعاة الإرهاب الذين يشتركون بالحكومة ومجلس النواب ومناجزتهم سلما وتوجيه الاتهام لهم بالقضاء في حالة ممانعتهم التصدي لبؤر الإرهاب وتحميلهم كل هذه الدماء التي تسفك يوميا !

نحتاج إلى حملة اعلامية كبرى تشترك بها شبكة الإعلام العراقية التي يديرها احد رعاة الإرهاب .

ولقد طالبنا باخراجه من شبكة الإعلام ولكن لأسباب شخصية وليس لها علاقة لا بالعمل الوطني ولا للطائفية تم الابقاء عليه . وكذلك اقالة هيئة الامناء فهي ضمن هذا السياق وهي بعيدة عن كل ما يهم البلد ونحتاج إلى وقفة اعلامية كبرى .

نطالب فيها القنوات الاطارية بشن حملة للقيام بتطهير الطارمية وإعداد أماكن بديلة للعوائل المتعاونة مع الإرهاب وهدم بيوتهم وايوائهم بمخيمات بديلة جزاءا وفاقا لخيانتهم .

نحتاج إلى عمل استخباري ضخم يتم توجيه إلى هذه المنطقة وزرع العيون لاجتثاث الخونة والمتعاونين وترحيلهم من المنطقة واجزم لو تم ترحيل بيت واحد من هذه المنطقة لتأدب الكل والمثل يقول اضرب الكلب يتأدب الفهد !

اللهم اشهد اني ناصح ولا ابغي غير وجه الله فهل لمستمع قبل أن يستفحل الأمر ولات حين مندم

17/2/2023 الجمعة

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