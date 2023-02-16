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هل تراجع البرلمان عن توقيتات المنهاج الحكومي ؟!


عبد الحسين الهنين ||

 

   المعلوم لدي ان السيد رئيس مجلس الوزراء  ملتزم بما وضعه من التزامات في المنهاج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب و اصبح بحكم القانون , حيث تشير التوقيتات  الى اجراء الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من عمر الحكومة الحالية ( ورقة المنهاج الوزاري – المحور التشريعي ) ,  لكن بعد قراءة اولى لقانون الانتخابات فقد بدا ان هناك تراجع عن موعد الانتخابات النيابية وان الجميع كما يبدوا ومنهم اغلب منظمات المجتمع المدني التي ترفع شعارات الدفاع عن الديمقراطية  تماهت لأسباب مجهولة  مع هذا التراجع  .

و يبدوا ايضا ان قانون سانت ليكو بنسبة 1.7  ربما سيكون مقبولا  بعد التنازل عن السقف ألأعلى ( نسبة 1.9 ) , وان كان ألأمر كذلك فأننا نعتقد هناك امكانية لتطوير القانون لضمان  اختزال الجهد والأنفاق المالي وضمان تمثيل افضل  من خلال المقترح  التالي :

1- ان تجري انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في نفس اليوم وبنفس الورقة لتقليل الجهد والمال بنسبة 50% .

2-  يكون افضل الخاسرين  من المرشحين لعضوية مجلس النواب  هم الفائزون كأعضاء لمجلس المحافظة وحسب العدد المخصص لكل محافظة .

3- الإبقاء على ان يكون عدد الدوائر 83 دائرة ويمكن تطبيق قانون سانت ليكو في هذه الدوائر الصغيرة لضمان تمثيل افضل .

و للاطلاع على النصوص الواردة  في المنهاج الحكومي فيما يخص الانتخابات  , نقتبس ما يلي :

1- في الصفحة الأولى من المنهاج الحكومي   : ( تم اعداد هذا المنهاج على اساس ما تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية ب  -  ورقة المنهاج الوزاري -  المدرجة في ادناه والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا المنهاج  )

2-  فيما يخص انتخابات مجلس النواب /  الفقرة 3 من ثانيا / المحور التشريعي من ورقة المنهاج الوزاري : ( تعديل قانون الانتخابات خلال ثلاثة اشهر واجراء انتخابات مبكرة خلال عام  )

3- فيما يخص انتخابات مجالس المحافظات /  الفقرة 11 من ثانيا / المحور التشريعي من ورقة المنهاج الوزاري ( تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بنفس تاريخ اجراءها في جميع المحافظات وفق القانون النافذ على ان لا تتجاوز عام من تاريخ تشكيل الحكومة)...

 

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