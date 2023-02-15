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قراءة فنية..ماذا تعني زيارة باب الحوائج الامام الكاظم "ع "؟


يوسف الكاتب ||

 

١..الزيارة تعني اننا نتظاهر بالاحتجاج على كل الظالمين والارهابين والقتلة

٢..الزياره نعلن فيها بان امامنا الكاظم ع قتل مظلوما

٣..زيارة الامام الكاظم ع تعني ان الحاكميه هي لمحمد وال محمد ع ومن سار على صراطهم

٤..زياره امامنا الكاظم ع .تعني باننا على حق واننا نمضي لنعرف العالم بان امامنا كان امام سلام

٥..زيارتنا لامنا الكاظم ع .نعلن فيها اننا المتظاهرون يدوقلب واحد معتصمين بحبل الله سبحانه وتعالى ومستضيئين بنور امامنا ع

٦..زيارتنا لامامنا الكاظم ع تعني التبرىء ممن عادى محمد وال محمد ع

٧..زيارتنا لامامنا الكاظم ع تعني التولي الى محمد وال محمد ع

٨..زيارتنا لامامنا الكاظم ع .تعني اننا طلاب سلم اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم الى يوم القيامة

٩..زيارتنا لامامنا الكاظم ع تعني اننا نلعن اعدائهم وقاتليهم .

١٠..زيارتنا لامامنا الكاظم ع تعني اننا نمضي في طراط الجمال لنحارب فيه طريق القبح

١١..زيارتنا لامامنا الماظم ع تعمي اداء لتكليفنا الشرعي الذي خطته لنا ارادة السماء ورسمه لنا نبي محمد وال محمد ع

١٢..زيارتنا لامامنا الكاظم ع هي اشعار العالم كل العالم باننا ضد الظلم ..كونا للظالمين عونا وللمظلومين خصما

١٣..زيارتنا لامامنا الكاظم ع تعلمنا ان صراط الحق والحريه يمر من خلال صراط الشهاده

١٤..زيارتنا لامامنا الكاظم ع هي الاعداد الروحي والعقائدي والسياسي والاعلامي لنصرة الحق

١٥..زيارتنا لامامنا الكاظم ع هي الانتظار الايجابي لحكومة العدل الالهي كي نكن مع امامنا صاحب الزمان الامام المهدي عج .جنود وقاعده قويه نقاتل بين يديه الكريمتين

١٦...ان الامام الكاظم ع قال...افضل العباده بعد المعرفة هي انتظار الفرج ...

ان زيارتنا لامامنا الكاظم ع تعني السعي  والاستعداد لاستقباله لان الله قال في القران الكريم

انتظروا اني من المنتظرين..

١٧..شعارنا ...هتافنا...رايتنا ...صراطنا ....اني من المنتظرين

 

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