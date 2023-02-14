المقالات

القائد الناجح من وجهة نظر اسلامية


مانع الزاملي ||

 

في موضوع سابق عرفنا القيادة لغويا واصطلاحا وفي هذا البحث نلقي الضوء على صفات القائد الناجح ،

للقائد الناجح صفات عديدة في الاسلام ،ويجب على من يريد ان يكون قائدا ناجحا ان يتصف بها ، وهذه الصفات تنطلق من قوله تعالى ( إن خير مَن استأجرتَ القويّ الأمين ) ويعتبر البعض هذه الآية المعيارالاساسي في القيادة، فهي تحددألقوة وألامانة ، ففيهما كل معاني القيادة ..

القوة : تجمع صفة القوة العديد من المضامين في لفظها ، ففيها الكفاءة في الامور كلها ، والذكاء الواضح ، وقدرة الشخص على اداء المهام التي توكل اليه ، وصفة القوة تختلف بأختلاف مكان الشخص وموقعه، فالقوة في الحرب تظهر في الشجاعة والخبرة، وقدرة الشخص على القتال ، اما القوة في الحكم بين الناس ، فتظهر في علم الفرد ومعرفته بالعدل بين الناس ،وقدرته على تنفيذ الاحكام التي يحكم بها.

الامانة : وهي تجمع الصفات الآتية وهي مصداقية الشخص ،واستحقاقه للثقة،ومبادرته في عمل المهام الموكلة اليه وانجازها بالشكل المناسب ،والرقابة الذاتية وهناك معاني كثيرة تندرج تحت مفهوم الامانة منها..

* التكليف : وهو مأخوذ من قوله جل علاه ( إنا عرضنا ألامانة على السموات والارض والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان …)

* الامانة المعنوية : وتتمثل في القول الحسن ( وقولوا للناس حسنا ) والثناءعلى الآخرين الذين هم في رهطه وتقديم العون والمساعدة قدر المستطاع .

* الأتقان : على قاعدة قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ( رحم الله امرء عمل عملا صالحا فأتقنه ) وهو ان يحرص القائد وكل مؤمن على اداء الاعمال المكلف بها بشكل متقن ودون تقصير، وان يبذل قصارى جهده في اتمام تلك الاعمال ،والقيام بها بشكل صحيح ، فإذا استهان الانسان وفرط بالاعمال الصغيرة التي يقوم بها ،فسيأتي يوم ويفرّط بما هو اكبر منها .

*عدم الاستغلال :يستغل كثير من الاشخاص مناصبهم او مواقع عملهم لتحقيق مصالحهم الشخصية ، اما القائد الناجح والامين فعليه عدم استغلال ظروف العمل لصالحه ،او لمكاسب دنيوية زائلة ، او ان يعيق مصالح غيره من العبادويضيع حقوق الغير.

* استعمال الاصلح: فقد نبه رسول الله صلى الله عليه وآله ان من علامات ضياع الامانة توكيل الامر لغير اهله ، فعلى الانسان اذا وضع في موضع القيادة ، ان يختار الانسب والاصلح للمسؤولية ويترك الاعتبارات الاخرى التي تضيع الحقوق وتنتهك الامانات .

وهناك صفات كثيرة يجب ان يتمتع بها من هو في سلم القيادة ، كالايمان بالله وينفذ اوامره ونهيه عند ممارسة عمله، وان يكون عالي الهمة ويتجنب النقد وان يقلل من العتاب لان النفس البشرية بطبعها تنفر منه وتبتعد عمن يكثر من انتقادها ويجرح كبرياءها ، وان يكون طاهرالقلب وسالم من الاحقادوالابتعاد عن الخصومات والنزاعات مع الاخرين ، وان يكون صبورا لان بلوغ الاهداف تحتاج صبرا كثيرا

وان يكون مستمعا جيدا للاخرين وان يتقن فن الحوار وذو ثقافة عالية لابمعنى ان يكون عبقريا وانما يكون ملما بالامور التي يتصدى لها ويكثر من الاطلاع ومشورة اهل الخبرة عندما تلتبس عليه بعض الامور ، وان يستشعر مراقبة الله له في اموره كلها ، وان يتعلم المهارات اللازمة فالقادة يصنعون ولايولدون قادة !

فأثارة همم الافراد وتشجيعهم تجعلهم يبذلون  اقصى مالديهم من جهد يستطيعونه بفعل الرضى النفسي وسلامة الضمير .

 

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ما يسمى عيد الحب..
تركيــا..حبس الماء جريمة..عاقبته الدمار
لكل مقام مقال….
زلزال تركيا وانهيار الدولة..!
القائد الناجح من وجهة نظر اسلامية
نجاح الديموقراطية في العراق مرهون بالتشريع والقرار الشجاع السريع
خال شريف خير من عم حقير..!  
ايران الإسلام ..الحقيقة المرفوضة..!
سدود تركيا أشد خطرا من السلاح النووي...
في ذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية..والتآمرات الأمريكية الصهيونية مستمرة!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.69
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك