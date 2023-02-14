القائد الناجح من وجهة نظر اسلامية

مانع الزاملي ||

في موضوع سابق عرفنا القيادة لغويا واصطلاحا وفي هذا البحث نلقي الضوء على صفات القائد الناجح ،

للقائد الناجح صفات عديدة في الاسلام ،ويجب على من يريد ان يكون قائدا ناجحا ان يتصف بها ، وهذه الصفات تنطلق من قوله تعالى ( إن خير مَن استأجرتَ القويّ الأمين ) ويعتبر البعض هذه الآية المعيارالاساسي في القيادة، فهي تحددألقوة وألامانة ، ففيهما كل معاني القيادة ..

القوة : تجمع صفة القوة العديد من المضامين في لفظها ، ففيها الكفاءة في الامور كلها ، والذكاء الواضح ، وقدرة الشخص على اداء المهام التي توكل اليه ، وصفة القوة تختلف بأختلاف مكان الشخص وموقعه، فالقوة في الحرب تظهر في الشجاعة والخبرة، وقدرة الشخص على القتال ، اما القوة في الحكم بين الناس ، فتظهر في علم الفرد ومعرفته بالعدل بين الناس ،وقدرته على تنفيذ الاحكام التي يحكم بها.

الامانة : وهي تجمع الصفات الآتية وهي مصداقية الشخص ،واستحقاقه للثقة،ومبادرته في عمل المهام الموكلة اليه وانجازها بالشكل المناسب ،والرقابة الذاتية وهناك معاني كثيرة تندرج تحت مفهوم الامانة منها..

* التكليف : وهو مأخوذ من قوله جل علاه ( إنا عرضنا ألامانة على السموات والارض والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان …)

* الامانة المعنوية : وتتمثل في القول الحسن ( وقولوا للناس حسنا ) والثناءعلى الآخرين الذين هم في رهطه وتقديم العون والمساعدة قدر المستطاع .

* الأتقان : على قاعدة قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ( رحم الله امرء عمل عملا صالحا فأتقنه ) وهو ان يحرص القائد وكل مؤمن على اداء الاعمال المكلف بها بشكل متقن ودون تقصير، وان يبذل قصارى جهده في اتمام تلك الاعمال ،والقيام بها بشكل صحيح ، فإذا استهان الانسان وفرط بالاعمال الصغيرة التي يقوم بها ،فسيأتي يوم ويفرّط بما هو اكبر منها .

*عدم الاستغلال :يستغل كثير من الاشخاص مناصبهم او مواقع عملهم لتحقيق مصالحهم الشخصية ، اما القائد الناجح والامين فعليه عدم استغلال ظروف العمل لصالحه ،او لمكاسب دنيوية زائلة ، او ان يعيق مصالح غيره من العبادويضيع حقوق الغير.

* استعمال الاصلح: فقد نبه رسول الله صلى الله عليه وآله ان من علامات ضياع الامانة توكيل الامر لغير اهله ، فعلى الانسان اذا وضع في موضع القيادة ، ان يختار الانسب والاصلح للمسؤولية ويترك الاعتبارات الاخرى التي تضيع الحقوق وتنتهك الامانات .

وهناك صفات كثيرة يجب ان يتمتع بها من هو في سلم القيادة ، كالايمان بالله وينفذ اوامره ونهيه عند ممارسة عمله، وان يكون عالي الهمة ويتجنب النقد وان يقلل من العتاب لان النفس البشرية بطبعها تنفر منه وتبتعد عمن يكثر من انتقادها ويجرح كبرياءها ، وان يكون طاهرالقلب وسالم من الاحقادوالابتعاد عن الخصومات والنزاعات مع الاخرين ، وان يكون صبورا لان بلوغ الاهداف تحتاج صبرا كثيرا

وان يكون مستمعا جيدا للاخرين وان يتقن فن الحوار وذو ثقافة عالية لابمعنى ان يكون عبقريا وانما يكون ملما بالامور التي يتصدى لها ويكثر من الاطلاع ومشورة اهل الخبرة عندما تلتبس عليه بعض الامور ، وان يستشعر مراقبة الله له في اموره كلها ، وان يتعلم المهارات اللازمة فالقادة يصنعون ولايولدون قادة !

فأثارة همم الافراد وتشجيعهم تجعلهم يبذلون اقصى مالديهم من جهد يستطيعونه بفعل الرضى النفسي وسلامة الضمير .

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