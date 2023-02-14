المقالات

ثورة العمامة …بمناسبة الذكرى ال 44 لإنتصار الثورة الاسلامية الايرانية…


بقلم: علي السراي

 

والحقُ أقول… كلما حملتُ دواتي وقرطاسي ورفعتُ أشرعة خيالي وشرعتُ أبحر في ماهية هذا الرجل، فرت من تحت مِدادي الحروف الكلمات، وتبعثرت معاندة لاتلوي عن شيء سوى إعتراضها عما سأكت… أو ماذا سأكتب…وهل سأوفي حقه ؟؟؟

أُروضها فتفر ثانية وهكذا…حتى عَقلتها وتوكلت قائلاً ….

في كل مائة عام يبعث الله مُصلحاً يزيح به الغبار والزيغ والرين الذي علُق بالدين ليعيد نظارته وألقه مجدداً … رجل بهيبة عليّ وسيماء الحسن وإباء الحسين…يأخذ على عاتقه إنجاز هذه المهمة الإلهية…فتنكب لها عبدٌ صالحٌ قيضهُ الله لقيادة ثورة إلهية ربانية لتكون اللبنة الأولى في بناء صرح الدولة الممهدة للظهور المقدس، ثورةٌ عولمة المشروع الرسالي الإسلامي الثوري وغيرت قواعد اللعبة في الشرق الاوسط وأرست معالم أشتباك جديد مع قوى الاستكبار العالمي…ثورة ُأعادت للإسلام أصالته وهويته وهيبته ورفعتهُ ومكانته بين الأُمم …

إنه قائد الصحوة الإسلامية المعاصرة، الإمام المُصلح والمجدد السيد روح الله الموسوي الخميني …قائد عظيم ...بل أُمةٌ في رجل،

روحانيٌ عرفانيٌ سيدٌ مُهاب، سكونه يسبق العاصفة، فما أن يتمتم بكلمات حتى تتهاوى صروح الظلم والاستكبار تحت قدميه، تماماً كما فعل إمامنا المفدى السيستاني العظيم بفتواه الالهية والتي قوضت المشروع الصهيوأمريكي في العراق والمنطقة…

الخُميني… ذلك الاسم الذي يعشقه الاحرار …ويبغضهُ العبيد والفُجار …قائد شجاع… وشعب حُسيني أبيُّ لايعرفون الخوف حين الخوف، ولا النگوص حين الإقدام، شعب آمن به وبمشروعه الرسالي فكانت الثورة، وحدث الزلزال، وأُذهل العالم، وإستفاق على فجر جديد، وما يزال يرعب الاستكبار وذيوله وهو في روضته الابدية… سيدي يا روح الله الموسوي الخميني العظيم، شكرا لك بحجم رفعة وعزة ومهابة ومكانة الإسلام المحمدي الاصيل وخط أهل البيت الذي يخشاه الكفر ومعسكر الطغاة والظالمين ، شكراً لك ياروح الله وارقد بسلام مطمئن النفس… فالأمانة محفوظة والراية بيد هزبر تهتز الجبال الرواسي ولا تهتز له قدمُ، قائد حكيم مغوار ماضٍ على ذات الطريق الذي رسمته للثورة وأهدافها، عنيت به قائد الجبهة العالمية لمحور المقاومة السيد القائد علي الحُسيني الخامنئي دام رُعبه ، ذاك الباسل الذي ركس بقيادته الحكيمة الشجاعة ألوية الكفر والاستكبار في كل ميادين المواجهة والطعان…

سيدي يا روح الله… على العهد باقون ما حُيينا، لن نميد عن الجهاد أو نحيد حتى تسليم الراية إلى ضيغمها وصاحبها المدخر لإقامة دولة العدل الالهي في الارض، حجة الله على عباده مهدي الأمم صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، والذي نعيش والعالم إرهاصات عصر ظهوره المبارك…

الف الف تحية حب وسلام لإيران الإسلام قيادة وشعباً وجيشا في الذكرى العطرة ال 44 لانتصار ثورة المظلومين والمحرومين في العالم، والف مبروك لكل حر شريف يساند ويدافع عن الحق وأهله في قبالة الباطل وأدواته،

وكل عام ومن نصر إلى نصر والله أكبر

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
ثورة العمامة …بمناسبة الذكرى ال 44 لإنتصار الثورة الاسلامية الايرانية…
النقاط السوداء!..
من مظلومية الإمام الكاظم عليه السلام
نجوم السماء تشخص بابصارها إلى قلب الأرض..
نظام التفاهة او الميدوقراطية..!
المشردون الجدد..!
السيدة وزير الاتصالات المحترمة
أمريكا وأنتاج المعارضة من الوهم ،،،!!!
الثورة الاسلامية..من بحار الانوار الى خنادق الاحرار
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.8
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك