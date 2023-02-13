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من مظلومية الإمام الكاظم عليه السلام


علي الخالدي ||

 

♦️ الإمام الكاظم "عليه السلام " :- تصدى لعودة الجاهلية الأولى على يد الحاكم العباسي هارون اللارشيد، والتي تمثلت بحضارة الإلحاد والعري، حيث انتشر التشُيع في زمن الإمام إلى باقي البلدان بشكل كبير، وهو الهدف الرسالي لجميع الأنوار المحمدية، مما اضطر بهارون بحبس الإمام لحسر نشاطه، من عام ١٧٩ هجرية إلى ١٨٣ حيث قتله بالسم.

♦️ من مظلومية الإمام الكاظم عليه السلام، عدم التطرق لحياة الإمام منذ ولادته سنة ١٢٨ هجرية، والاكتفاء باربع سنين السجن.

♦️مدة الإمام الكاظم عليه السلام التي استمرت ٣٥ عاما، شهد فيها نهاية الدولة الأموية وعاصر قيام الدولة العباسية التي قامت بشعار (الرضا من آل محمد) وعاش ظلم أربع سلاطين عباسيون، حكم السفّاح ثم حكم المنصور الذي اغتال أباه الصادق عليه السلام، و المهدي وهارون.

 

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