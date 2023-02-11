مظهر الغيثي ||
عاد التفاؤل الأستراتيجي
والطموح وبعد ثلاث سنوات نتمنى ان تنتهي وبنسبة كبيرة جدا..معضلة الغاز والبنزين المستورد..معضلة الطاقة المتولدة بكافة الطرق ..معضلة البطالة والحد الأدنى للاجور ..معضلة سلم الرواتب والمخصصات ..معضلة التهرب الضريبي ويشمل الكمارك والرسوم ..معضلة مزاد العملة ونتمنى استعمال تقنية (blockchain)..معضلة التعامل بالنقد بانشاء بنك الدينار الذهبي والفضي ..معضلة الملف السياسي الدبلوماسي بالتركيز على مفهوم الدبلوماسية الايجابية والحياد الايجابي..معضلة جواز السفر العراقي ..معضلة الملف الاقتصادي باعتماد مبدأ مشاركة الكبار ..معضلة الملف الرياضي بتفعيل درس الرياضة وباعادة العمل بالمراكز الرياضية وتفعيل الهوية الرياضية للشباب.
ملف تأهيل القطاع المصرفي بدعوو البنوك الكبار للعمل في العراق ..ملف حقوق الإنسان..ملف الصناعة والتجارة والانتاج الزراعي..ملف ميناء الفاو الكبير والحزام.
ونأمل ان تضاف لها..الملف العسكري(تسليح وتدريب) ..الملف التكنولوجي (التقنية بكل انواعها) ..ملف الاسكان..ملف الاعمار..ملف البلديات..الملف الثقافي..ملف النقل الخاص والعام والسكك الحديد والطرق..ملف إدارة المياه و انشاء السدود..ملف الزراعة الاستراتيجية..ملف ادارة السياحة بكل انواعها..ملف التأهيل المجتمعي ومناهضة التطرف العنفي.
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