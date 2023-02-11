المقالات

تحقق حلم الأنبياء في عام ١٩٧٩


علي الخالدي ||

 

     ينقل طلبة ورفاق السيد الشهيد السعيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف، أنه عندما سمع  بخبر انتصار الثورة الاسلامية, في إيران على يد القائد المؤسس السيد الإمام الخميني العظيم (رضوان الله تعالى عليه) قال تحقق حلم الأنبياء والمرسلين.

   المعلوم أن رسالة السماء التي أمر الله بها خلفائه, هي إشاعة العدل والقسط  بين الناس في ارضه, بعد القضاء على الظلم والجور، وكان هذا حلم كل نبي ومرسل يبعثه الله تعالى، ومن يلحق بهم من الاوصياء والاولياء، فتجد ان المرسلين يضعون كل امكاناتهم لترسيخ قواعد قيام العدل والعدالة الإلهية، سعيا منهم للتتوج بهذا الأمل، بدء من تهيئة الجماهير المساعدة على نجاح المشروع، وصولاً باستهداف السلطة التي تعيق تنفيذ إرادة الأمة، مع ان القيادة لا شك قد وضعت بين ايديها كل الاحتمالات والنسب, في النجاح والفشل التي تقف بطريق الهدف الموعود .

    عوداً على البدء وعلى ما نقله رفاق الشهيد السعيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، في وصفه للإمام الخميني محقق حلم الأنبياء والمرسلين، حيث ان النجاح الذي سعى به الراحل الإمام روح الله، على مدار أكثر من ثلاثين عاماً من جهاده لإسقاط الدولة الشاهنشاهية، التي جثمت على صدور الناس أربعة آلاف عام، لم يتحقق مثله في سابق العصور، في حواضر المسلمين عامة والشيعة خاصة، وهو ما قام به من انشاء دولة راعية لحقوق المسلمين في المنطقة والعالم، فقد قام الإمام بإخراج المنطقة من عبودية الشيطان، إلى حرية المملكة الإلهية الحاكمة بنواب أولياء الله تعالى, كما دعت اليه الديانة السماوية.

   ان المسلم الذي كان يعيش ضياع الهوية الإسلامية، والاستحياء الكافر ونهب الثروات على مر العصور والمتمثل بزماننا بالاحتلال الأمريكي المتغطرس، أصبح اليوم يمتلك دولة مقاومة لكل ما سلف وجاهزة لما سيأتي، تنطلق جذورها من ايران الإسلامية وتمتد اغصانها إلى افغانستان شرقاً والعراق غرباً، مرورا بأرض الشام وصولاً إلى لبنان وفلسطين وانتهاءً باليمن، لتكون هذه الدولة عِزاً للشيعة وأماناً لهم ومنعة من هجمات دينصورات الأرض ووحوشها الشرقية والغربية، والتي اخطرها المتمثلة بالشيطان الأكبر امريكا وأخواتها إسرائيل وبريطانيا.

    الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، فقد حقق حلم الأنبياء بتأسيسه لدولة المهدي الموعود، فهو فاتح عصر الظهور الشريف، والحامل لتاج محور المقاومة الاسلامية, ليضعه خليفته على رأس وارث الأنبياء والمرسلين الإمام المهدي المنتظر عليه السلام .

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قصة الشام..!
مواقع النجوم..!
تحقق حلم الأنبياء في عام ١٩٧٩
بمناسبة انتصار الثورة الاسلامية الفضل ما شهدت به الاعداء
زمان الخونة..!  
المُحتوى الهابط (التكيف القانوني )
ضرب من الخيال..!
ابناء المرجعية وادارة الازمات
حقيقة رحلة وعي .. رابعا !!
الاسلام ينتصر في ايران
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك