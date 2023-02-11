ابناء المرجعية وادارة الازمات

عباس الزيدي ||

ادارة الازمات هو علم شأنه شان العلوم الاخرى وربما يرتقي الى مستوى الفنون مثل فن التفاوض والعلوم الانسانية الأخرى التي هي بحاجة الى مجموعة من القواعد وخبراء من ذوي الاختصاص •

الازمات ومعالجتها بحاجة الى رباطة جأش وشجاعة متناهية وايثار ونكران ذات وخبرة غير قليلة بالحرب النفسية ومن اهمها امتصاص الصدمات واعادة التنظيم في ظروف استثنائية وتقدير موقف يشخص مكامن الضعف والخلل والاسباب والدوافع والعلل بعيدا عن حسابات النتائج المترتبة او المنافع المتوقعة كل ذلك يجري في ظروف شائكة ومعقدة وردود الأفعال غير المحسوبة او تلك المتوقعة في الحالات الاعتيادية والطارئة وكل ذلك يقع تحت ضاغط كبير ومرعب وهو عامل الوقت المحسوب باعشار الثواني لما للزمن من اهمية قصوى في حسم المواقف

الذي يترجم تارة بالحسم والمواجهة والمعالجة والاغاثة والاستجابة السريعة •

والنجاح والفشل لايكمن فقط في حجم الموارد او في مساحة المناورة المتوفرة فقط بل يكمن في ....

1_ القائد ومايمتلكه من سمات الشجاعة والصبر والثبات والاقدام

2_ سرعة وقوة القرار الذي هو بدون شك من قوة القائد _ يا يحيى خذ الكتاب بقوة _ الاية الكريمة

3_ مزايا ادوات القائد المتمثلة بجنوده الذي يتحرك بهم

4_ حجم ونوع العلاقة مابين القائد ومعيته

5_ العمل بالامكانيات المتاحة لتحقيق اعلى المكاسب والنتائج

6_ صناعة وسائل الانتصار عن طريق المستحيل ومنها تحويل التهديد الى نصر

7_الالتقاطة التاريخية للفرصة

8_ المرونة في تغيير قواعد الاشتباك

9_ الفكر المتوقد رغم الصعاب للانتقال عبر محطات من التكتيك الى الاستراتيجية من خلال اقتناص اللحظة المناسبة

10_ ومن اقوى العوامل تكمن في الثقة بالله وحسن التوكل والصبر المتناهي والافق الواسع•

لنراجع التاريخ ونرى مراجعنا العظام وكيفية مواجهتهم للازمات انهم تلامذة المعصومين عليهم السلام تراجمة القرأن الكريم الذي لاياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد•

مراجعنا العظام واجهوا ازمات ومحن ومن خلال علاقتهم وثقتهم بالله المطلق و الصبر والثبات استطاعوا تحقيق انتصارات كبيرة تكللت باثآر عظيمة حصدت متها الامة متافع جمة •

ولعل عصرنا الراهن زاخر بالعديد من تلك الامثلة ومنها عراق الحسين وعشرات الازمات وكيف واجهها سيدنا الامام المرجع الاعلى ابو محمد رضا السيستاني اعلى الله مقامه ومن قبله مراجع الدين رغم ظلم النظام الصدامي العفلقي القذر

كذلك مراجع الامة الاسلامية الذين واجهوا الاستكبار والصهيونية العالمية مثل الامام الخميني طاب ثراه وكذلك الامام المستطاب السيد الخامنئي دامت انتصاراته •

ومن القادة المعاصرين الذين نفتخر بهم منهم السيد الحوثي والسيد حسن نصر الله دامت انتصاراتهم

ولاشك منهم قادة النصر كل من الشهداء العظماء الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس (ابونا الشايب) رضوان الله عليهم •

انه زمن التحدي وزمن الغربلة والتمحيص وزمن النحديات والازمات و أيضا زمن الفرج القريب ونسال الله الثبات وحسن العاقبة •

نحن نعيش معجزات وانتصارات كبيرة في ظل الازمات مثل نصرنا على داعش وتاسيس الحشد المقدس وهذه الاستجابة السريعة حيث انطلاق مئات الشاحنات في وقت قياسي واستثنائي رغم كثرة الاعداء وخذلان الناصر وقلة الامكانيات والموارد وقرارات الحصار الجائرة

لان القيادة الواعية تتصرف بحكمة متناهية

وكل ذلك النصر بفضل الله ومراجعنا وقادتنا •

ويرونه بعيدا ونراه قريبا

جهاد التبيين

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