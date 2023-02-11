هل الزلزال ورقة سياسية ؟

سامي جواد كاظم

اصل السياسة نفاق وخداع وغدر في عصر العولمة ، السياسة سم يخلط مع العسل ، وكل الوجوه القبيحة اطلعت عليها الشعوب الحرة والعقول الواعية ، واخر وجه قبيح لها هو تعامل حكامها اي حكام السياسة مع كارثة الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا .

قذارة التفكير عند هؤلاء الساسة وعلى راسهم ساسة البيت الابيض وبعض الحكام العرب ولا اعلم متى تتحرر العقول وتنظر الى الانسان بعيدا عن غرائزهم السياسية الخبيثة .

اتصفح الاخبار واتاسف على هذه العقول واتاسف اكثر ان بيدها القرار، وهل هنالك ارض او شعب يضمن ان لا يتعرض الى كارثة ( اللهم احفظهم جميعا ومن كل الاديان ) للكوارث حتى وان كان لله حكمة فلسنا نحن من يفسر ويؤول ذلك ، علينا ان نتعامل معها بان نساعد من تتعرض له ، الانسان هو ارقى مخلوق خلقه الله في الكون .

السيسي يتصل بالاسد في اول اتصال له ليعزيه بالكارثة ، عساك ان شاء الله ما اتصلت بالاسد على الاقل انت تتعامل مع الصهاينة وهو لم يتعامل مع الصهاينة انت تزور امريكا والاسد لا يزورها ، فمن انت حتى تجعل من الكارثة سببا للاتصال ؟ اعلم يا سيسي لا ادافع عن الاسد فهو في يوم ما كان يصدر الارهابيين والمفخخات الى العراق ، انا انظر الى الشعب البشريواما وزير خارجية البيت الاسود الامريكي يصرح بانه يساعد الشعب السوري وليس النظام ، اصلا الشعب السوري لا يريد مساعداتكم والمساعدة الحقيقية التي تقدم للشعب السوري هي ان ترحلون عن الارض السورية قواتكم وجواسيسكم وسيعيش الشعب بامان .

تتفاعل امريكا مع ضحايا ماتوا موتة واحدة ولا تتفاعل مع شعوب محاصرة وجائعة تموت يوميا اكثر من موتة منهم الشعب الفلسطيني والشعب السوري والشعب اللبناني ، فان كانت لديكم ذرة من الانسانية التفتوا لهذه الشعوب التي تتاثر بمؤامراتكم اكثر من الانظمة التي تدعون انكم تحاربونها ولا اعلم باي مسوغ قانوني حتى تحكمون الانظمة مهما كانت ولست دفاعا عن الطواغيت ومهما يكن الطاغوت فهو صناعة امريكية صهيونية

واخر يشمت باردوغان وهذه قمة الانحطاط عندما يكون الزلزال ورقة سياسية ، فلماذا تتاجرون بمصير الشعوب ، وما علاقة الاخوان المسلمين بهذه الفاجعة ؟ لماذا لا تركنون اوراقكم السوداء جانبا وتنظرون الى الارواح التي تحت الانقاض لغرض انقاذها ؟.

التفكير الامريكي تفكير مخصص للاسلحة والدمار فيصرح المختص في البيت الاسود ان قوة الزلزال تقدر بـ 26 قنبلة ذرية لانهم هم الدولة الوحيدة التي استخدمت النووي ضد اليابان .

وخونة اخرون ممن لا ضمير لهم يصطادون في الماء العكر يعرض صورة لعلبة غذائية مكتوب عليها مساعدات ويدعي انها تباع في الاسواق ، ماهذا الخبر السخيف ؟ واخر يعرض جدول للمساعدات التي وصلت الى سوريا بانها ذهبت الى النظام وليس الى المناطق المحررة يقصد به المنكوبة ، ومن من تحررت ؟ بل قولوا المناطق التي زرعتم بها منظماتكم الاجرامية والارهابية ؟

هذا هو مصير الانسان مهما تعددت اشكال الموت فلماذا يا طواغيت لا تتعظون؟ ، حقيقة ولله الحكمة في ذلك فلم اسمع بزلزال ابتلع البيت الابيض او قصر بكنهام او الاليزية وغيرها من قصور الحكومات الطاغوتية بل ان الكارثة تقع على اناس الله عز وجل له حكمته في ذلك وعلينا ان نتعامل معها تعاملا انسانيا وبتجرد عن الضغينة والعداوة وما نحمله من مواقف سابقة مع المنكوبين .

عيب على العقول البشرية تتعامل مع الكارثة بسلبية حتى مع الفيضانات التي تصيب امريكا فانهم بشر مثلنا وعلى الجميع مساعدتهم مع عدم الالتفات الى خبائث البيت الابيض فالشعوب لا علاقة لها بسياسة حكامها عندما تتعرض لما ليس لديهم القدرة على دفع القضاء .