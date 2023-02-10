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اسباب ظهور التافهين في الاعلام..!


الشيخ الدكتور عبد الرضا البهادلي ||

 

بعد الحملة التي قام بها القضاء والداخلية على التافهين في مواقع التواصل الاجتماعي.

📍نحتاج إلى ثورة علمية وفكرية ترتقي بالمجتمع اخلاقيا وفكريا وثقافيا .

📍وهنا يأتي دور المؤسسة الدينية ومراكز الأبحاث العلمية والاعلام بكل اشكاله في التعاون في إعداد مادة فكرية وثقافية تتلائم مع العصر وما يحتاجه المجتمع، مع ابراز العلماء والمفكرين من خلال برامج تهتم بالارتقاء في المجتمع ....

📍طبعا لا بد من دراسة الاسباب التي ادت إلى ظهور هؤلاء التافهين في الاعلام ، وما الآثار التي تركوها على الواقع الاجتماعي ، وكيف يمكن تلافي هذه الآثار الواقعية وعدم ظهور امثال هؤلاء ...

📍وهناك امر مهم أشير اليه ،وهو ان التافهين فقط هؤلاء اصحاب المحتوى الفاسد ،ام هناك تافهون اخرين في المجتمع لهم آثار سلبية كبيرة على الواقع الاجتماعي ....؟.

📍اني اعتقد ان التفاهة اصبحت صناعة عالمية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية والدينية. فهناك السياسي التافه، والاعلامي التافه ورجل الاعمال التافه وحتى طالب العلم الديني التافه وهكذا....

 

 

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