المقالات

قف مكأنك.. فإنك مرصود!!


عبدالجبار الغراب ||

 

إستغرب كل الإستغراب الشديد وخاصتآ من مدراء بعض الإدارات في مؤسسات الدولة المختلفة والعاملين من أنفسهم أصحاب مناصب مطلقة التصرف ، فأعمالهم كلها مخلة بالقانون العام وأكثر تصرفاتهم مقيتة ومكروه عند اغلب الناس ، وكل مساعيهم أهدافها وأغراضها السيطرة وتوسع للنفوذ فقط..

فهم لا يهمهم المصلحة العامة للجميع ، ولا ما تحققه هذه الإدارة او تلك المؤسسة من خدمة ومنفعة للناس ، فقط ينظرون من زاوية ضيقة لمصلحة شخصية فكل تفكيرهم فقط منصبهم نحو البقاء الدائم في هذا المركز ، لا وعي ولا تفكير له بما ناضل الشرفاء المجاهدين من أجله واجل كامل الوطن ، صحيح هنالك تقيم ومراقبة وإعطاء للمزيد من الفرصة لاصلاح ذاته والمراجع عن افعاله لكن البعض منهم يتجاهل انه في رقابة وتقيم ودراسة وتحليل وانتظار لحين يتطلب الأمر بالتعديل والتغير.

هذا المدير هو في الأساس قليل الخبرة وفاقد للمؤهل وعديم  التعامل مع الجميع لان عينه في المنصب فقط لجني الاموال فقط وهو في الاصل لا يستحقه وغير مؤهل لذلك ، لكن كانت للاوضاع الحالية والتي تمر بها البلاد نقلها ووجود لبعض الناس البعدين كل البعد بأحقيتهم لهذا  المنصب او ذاك ، وهم ومع استمرارهم بالمنصب ازدادت غرورهم وتوسعت لهفتهم لزيادة السيطرة والاستحواذ وجعل كل الإدارات التابعة له كأملاك خاصة اشعل فيها بارود القلاقل ونشر الفتن وغرس فيها العملاء لصالح لإثارة المشاكل من اجل الاصطياد لمصالحه ويقوم بالتشويه لاشخاص وتعين من اراد بحسب تحقيقه للمنافع وجنيه للارباح.

وهو بذلك تناسا او تعمد النسيان انه بأفعاله هذه هو تحت المجهر ومرصود ومراقب من كل الشرفاء ، لأنه فاعل من نفسه مسوؤل يدير هذه المؤسسة او تلك الإدارة ، فيصول ويجول ويتحكم بكامل الأمور ويعبث حتى بالصغائر منها ،  متخذآ من منصبه مركزآ للتوسع بالنفوذ ، هنا فليعلم كل العلم ان كل تحركاته تحت المجهر ومرصودة فلا يحاول خلط الأمور وخلق الفتن والقلاقل لمصالح فردية ولأغراض التوسع والنفوذ.

هنا فالأيام هي من ستكشف خيانتهم للاوطان وهي الكفيلة بفضحهم ومن ثم اقالتهم وتغيرهم وتجريدهم من مناصبهم ، وهي دعوة صادقة بان عليهم التعديل واستدارك الامور في كل ما يتخذونه من إجراءات كلها مخيبة للامال ومحطمة لكل الاحلام الذي يتمناها شعب اليمن والإيمان فالدولة قائمة موجودة وحسها الرقابي موزع في كل المؤسسات لتقيم الأداء من اجل تقدير الشرفاء وتغير الفاسدين والعملاء ،  فلننتظر ذلك انا معكم لمنتظرون

وان غدآ لناظرة لقريب.

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اسباب ظهور التافهين في الاعلام..!
عفوا..!
قف مكأنك.. فإنك مرصود!!
الكوارث قد تحدث بلا موعد لكن ...
العطلة الربيعية للطلبة
حيرة..!  
النفط لم يبقى له سوى عقد من الزمان
سوريا أرض الصبر والأحزان وفيها.. جبل الصبر ..
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
لا تغفلوا الدعاء ،ولو على الركام..!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.98
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
فيسبوك