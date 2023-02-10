سارة الزبيدي ||

من المسلسلات الي تضرب المفاهيم المجتمعية المعتدلة الي تربينة عليهة بصورة منمقة ومبطنة

وتثير العاطفة من خلال بعض المواقف الي تستميل الشباب والبنات

وتشجع على عدم اطاعة الاهل ومعصيتهم بحجج توهم المقابل

وانه طبيعي المرأة تملك صديق او الرجل يكون على علاقة بأمرأة اخرى تكون صديقتة حتى اذا كانوا متزوجين من اشخاص اخرين!!

عدى العادات والتقاليد التي ليس لها علاقة لامن قريب ولا بعيد بأعرافنا العراقية، مسلسل تركي بامتياز بكل محتواه ماعدى الممثلين..

اما الممثلين فهم ليسوا ممثلين بالأصل انما مشاهير مواقع تواصل لغاية "الطشة" بتعبيرنا الدارج لا أكثر..

ومستواهم رديء للغاية.. وهالامر على الغالب واضح عند الجميع.

قنوات من هالنوع هدفها تمييع المجتمع وبالمحصلة لاينتج لدينا شباب غيور على دينه وعرضه وأرضه ، ونساء لايملكون هدف سوى تزين نفسها حتى تكون مقبولة بالمجتمع. من دون مايملكون اهداف لغاية بناء المجتمع.

يعني من كلا الطرفين لا تكونوا اصحاب هدف المهم تحصلون ع الحب بأي طريقة حتى اذا تنهان!

وهالشي مفهوم يحوي مغالطة كبيرة جداً كون الحب يجب أن يكون مبني ع الثقة والاحترام والمشاعر الصادقة لكلا الطرفين "وبالحلال لا غير"

نقطة راس سطر.



