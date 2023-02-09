مشروع هارب والتحكم بالطقس

مانع الزاملي ||

كلما حصل تغيير في الطقس في منطقتنا ، سواء كان ارتفاع بدرجات الحرارة ، او انخفاظ ، او حدوث هزات ارضية، او زلازل هنا او هناك ، تعود علينا قصة مشروع هارب الامريكي ! وسوف القي نظرة مختصرة عن هذا المشروع وتاريخه واهدافه .

بدأت الولايات المتحدة الامريكية بناء مشروع شبكة الهوائيات الغريبة في شباط عام 1992 ميلادي ، الموجودفي جاكونا -الآسكا ويسمى هذا المشروع بمشروع هارب HAARP وهو مشروع بحث الطاقة النشطة ذات الترددالعالي.

هارب يتكون من 180 هوائي بأرتفاع حوالي 22 مترا مرتبطة ببعضها للعمل كأنها هوائي واحد موجه ،يستطيع توجيه ملايين الواطات على نقطة محددة والطاقة تقدر ب 3.6 مليون واط.في حين ان اعلى مقدار مسموح به لطاقة البث الاذاعي في امريكا الشمالية هو 50 ألف واط ! فالطاقة الصادرة من مشروع هارب تعادل 27 ألف ضعف ،وتركز كل هذه الطاقة على منطقة لايتجاوز عرضها 20 كم ، وسمكها 4كم ، على ارتفاع 145 كم ، اذا دفعت بطبقة الايونوسفيربعيدا عن الارض فأن طبقة السترانوسفير التي تحتها مباشرة سوف تدفع ايضا الى الاعلى لتملىءالفراغ الناتج .

وعندما تتحرك هذه التيارات الى الاعلى سوف ترفع معها التيارات الهوائية لابعاد ومديات قد تصل الى مئات الكيلومترات ،فتغير بذلك حركة السحب والامطار في الغلاف الجوي ، مشروع هارب هو احد هذه الهوائيات الفائقة القوة الموجودة في العالم ، فمنذ بدأ العمل بهذا المشروع عام 1994، بدأ الخبراء بالابلاغ عن حالات شاذة وغريبة في الطقس مثل الفيضانات الضخمة والزلازل والاعاصير الكبيرة ، ولايوجد دليل ان هذا المشروع تم استخدامه كسلاح لكنهم يستطيعون من خلاله التلاعب في الطقس .

في ديسمبر عام 2001 قام علماء في وكالة ناسا في مركز الابحاث في كولورادو باكتشاف شيء ما بعد دراسة اكثر من 100 زلزال بقوة 5 درجات او اكثر اكتشفوا ان الغالبية العظمى منها سبقها خلل كهربائي في طبقة الايونوسفير التي اشرنا اليها ، فكيف يمكن ان يوجد علاقة بينها وبين مشروع هارب او مشاريع شبيها له !

فعندما يتم ارسال هارب الامواج العالية التردد الى طبقة الايونوسفير هذه الامواج تنعكس مجددا الى البحار واليابسة ، واذا تم توجيه 3.6 مليون واط بقصد او بدون قصد على احد الاماكن المرشحة لحدوث الزلازل فانها تستطيع ان تحدث زلزالا مدمرا وفقا لتلك الدراسات ! وقدرة هارب التدميرية لاتقف عند هذا الحد!

وهذه الامواج عالية التردد التي اشرنا اليها تستطيع ان تدور حول الارض لمسافات بعيدةجدا حتىً تصل الى الارض مما يجعل اي مكان في الكرة الارضية في متناولها وعرضة لتاثيرها !

وهناك 5 محطات من هذه في العالم من ضمنها هارب ، لذلك التحدث عن استهداف اي نقطة في العالم ليس مستبعد ان شاء المالكين لهذه المشاريع استخدامها ، وربما هناك تهويل كبير لهكذا مشاريع الغاية منها اخافة الدول التي لاتتماشى مع الاهداف الدولية ولذلك استعير مقولة غربية هم يرددونها في مجتمعاتهم نصها ( ربما الشيطان اقل سوادا مما ذكر لنا ) لذلك اقول قوتكم هذه وقدرتكم يجهضها الله ان شاء وما تضرون بها من قوم الا بأذن الله

اللهم ادفع عنا وعن بلداننا شر الطواغيت وكيدهم بحق لااله الا الله الذي هو حصن الله الذي من دخله أمن من كل شروبلاء .

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