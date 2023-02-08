مُتْ فارغاً..!

المهندس الاستشاري زكي الساعدي ||

أستيقظتُ فزعاً وأنا ألتقطُ أنفاسي بصعوبة بالغة من حلمِ رأيت فيه نفسي وأنا أساقُ الى القبر يحملونني زملائي وإخوتي على أكتافهم وأحبائي يبكون وراء نعشي الى المثوى الأخير.

توارد إلى ذهني ما تركت ورائي من أطفالي وزوجتي وأمي وأبي واخوتي وكم أنا مقصر تجاه كل واحد منهم ومالم أفعله لهم في حياتي قبل أن أدفن وتتقيد يدي بالكفن ولا أستطيع فعل ما خططت لهم في حياتي ..

وتوارد في ذهني سؤال حَلّقَ بي بعيداً …

ماذا لو أخبروني إن يومي هذا هو اليوم الأخير؟؟

سأصلي أخر صلاة بتهجد وبوقت أطول واقرأ كل سورة متمعناً في معانيها كي تطول آخر وقفة بين يدي الخالق ..

سأكتب كل ما عندي من علم أو معرفة ليستفيد منها من يبحث عن هذه المعلومة التي أملكها أنا واجعلها متاحة للباحثين كصدقة جارية ..فما فائدة ما أعرفه أنا فقط ويدفن معي وغيري يبحث عنه بعد وفاتي فزكاة العلم تعليمهُ ..

سأحاول ان أنفق ما أملكه اليوم وسيصبح ملكاً لغيري يوم غداً عند وفاتي ..

سأشتري دواء لأبي لسنة كاملة ومبلغ أضعه تحت وسادتهِ لعلهُ بحاجة لطبيب .

سأودع في حساب أمي ثمن الحج لأحقق أمنيتها

سأكتب لزوجتي كلمات تقويها لتواجه المجتمع بأشبالي وتحكي لهم قصص البطولة التي ينتمون لها.

سأترك كلمات طيبة ومواعظ في صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي لعل من يقرأها يتأثر بها لإن كاتبها كان في آخر ساعاته الدنيوية.

سوف أفرغ كل ما في جعبتي لمساعدة أهلي وأصدقائي كي اترك الأثر الطيب .

سأعتذر عن كل شخص تجاوزت عليه بقصد أو دون قصد .

سأحاول مسح أخطائي ومحادثاتي التي اغتبت بها أحدهم او كلمة سيئة ذكرتها في حديث خاص.

أمنيات بسيطة لشخص يعود من رحلة الموت

ببساطة سأموت فارغاً ..

ـــــــــــــــــــــــ