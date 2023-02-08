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يا من أرسيتم سفن السلام وأسقيتم شجرة الوحدة


عباس الاعرجي ||

 

﴿ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا  فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ  أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا  إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

 

 

 ها هم صناديد المديرية العامة للهندسة العسكرية التابعة الى هيئة الحشد الشعبي ، تستعد بقيادة الحاج ابو علي الكوفي للانطلاق بإسطولها الى سوريا لتقديم المساعدات ، واستخراج المحاصرين تحت الأنقاض ، وذلك بعد صدور الامر بضرورة تقديم المساعدات و مد يد العون الى سوريا الشقيقة من قبل دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني .

يتقدمون بموكبهم هذا مستعرضين تاريخهم العاشوري ، تاربخ التضحية والفداء ، فمرةً تراهم كالاسود لردع الاعداء بالسيف ، ومرةً تجدهم يجوبون البلدان لإطعام المنكوب والحيران ، هذا التاريخ الذي أبى إلا أن تعلو محياه ، كلمة عاشوراء الطف الحسيني ، هذه الكلمة ذات السبعة أحرف ، جاءت هنا لتربط الحاضر بالماضي   .

سادتي الكرام ، يامدوني الاحداث بالوثائقِ والارقام ، ها هم أبطال الصفا ، وفرسان الهيجاء ، فكرُ وقاد ، ويد على الزناد ، تشهد لهم ساحات الوغى والرماح العوالي فليستشهد البيض عداهم هل خيبوا الرجى .

صه يا أصحاب عثرت التاريخ ، لا حاجة لنا بشهادتكم ،  فها هي قدورهم قد هجرن المواقد ، وقمن يبحثن في سوريا عن الصغار والكبار ، عن الاطفال والنساء ، وإشباعهم بما وهب لهم الرحمن  .

فلا والذي فلق الحب والنوى ، ليشدَّنَّ الاكف على الاكتاف إذا ما حمي الوطيس عند الوثبة واصطكاك الاسنة . 

لكنهم كما هم أسياد هذا الميدان وليوثه ، فهم أسياده أيضاً لمن جار الزمان بهم ، وهم الصقور الجوارح في قنص المعارف ، فقد شكت منهم القراطيس وبطون مدادهم قوارير الاحبار .

سيخلدكم التاريخ يا من أرسيتم سفن السلام وأسيقيتم شجرة الوحدة بدماءكم الزكية من أجل الوطن والكلمة وسلامة المجتمع  .

 

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