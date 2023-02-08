تخفيض حكومة السوداني لسعر الدولار..ترحيب وارتياح شعبي وجماهيري

يوسف الراشد ||

بعد ان شهد العراق خلال الايام الماضية ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار الذي تجاوز 180 الف دينار للورقة الواحدة من فئة 100 دولار واحرج الحكومة رغم الاجراءات المتخذة والتصريحات لكبار المسؤولين وضخ الدولار للمواطنين لغرض العلاج والسفر اولصغار التجار لاستيراد السلع والمواد الضرورية لضخها في الاسواق المحلية .

ولم تفلح الحكومة بذلك رغم تعدد المصارف والمنافذ الحكومية او المصارف الاهلية التي فتحتها لبيع الدولار بالسعر الرسمي 1450 الاان الدولار بقى يتراوح بين 160 – 170 الف لفئة 100 دولار الا ان وبعد المقابلة التي بثتها الفضائية العراقية مع رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني الذي نصح المواطنين باقتناء الدينار العراقي والتخلص من الدولار وردد عبارته المشهورة بان الدينار اقوى من الدولار .

وبقى المواطنين متحيرين مابين الدولار والدينار وهل ان رئيس الوزراء جاد بتنفيذ وعودة وبين المصدق والمكذب والمشكك والمتردد يخرج علينا اليوم مجلس الوزراء بهذا القرار الجريء بتخفيض سعر صرف الدولار الى 1300 دينار واعتبارا من يوم الاربعاء 8/ 2/ 2023 لكونها تصب في صالح المواطن العراقي وتعزز ثقته بقدرة الحكومة على تجاوز الازمات وتفتح باب الامل للمواطن بظروف معيشية افضل .

لقد لاقى هذا القرار الحكومي صدى ايجابي من الشارع العراقي ومن الكتل السياسية واعتبره قرار جريء من الحكومة وهو شأنه ان يعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني ويرفع من مستوى النمو وهو خطوة موفقة من جملة خطوات اخرى نامل ان تعيد الامور الى نصابها من خلال تنفيذ البرنامج الحكومي الذي وعدت به المواطن العراقي .

فقد شهدت الاسواق هذا اليوم نزول بسعر صرف الدولار من 160 الف الى تراجع سريع وذهول من قبل اصحاب الدولار الذين تهافتوا للتخلص من الدولار حتى وصل سعره مساء اليوم الى 140 الف مقابل امتناع اهل الصيرفة من شراءه خوفا من تراجع سعره االسريع فقسم منهم لايشترون ولا يبيعون .

فنحن مع سعادة ورفاه المواطنين من أجل تخفيف آلاثار السلبية على الطبقات الهشة واصحاب الدخل المحدود ونبارك ونشد على قرارات مجلس الوزراء بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار لما فيه الخير والسعادة .

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