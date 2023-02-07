عاجل : المركزي العراقي يحدد موعد بيع الدولار بسعره الجديد
المقالات

عمتنا زينب لن ننسئ الجهاد العظيم..!


حسين احمد الحسيني ||

 

عِندَما نَتكلّٰم عَن سيِّدةِ الإِباءِ وَ الشُّمُوخ زَينَب الكُبرىٰ علِيهَا الصّٰلواتُ و التّٰحيّٰاتْ ..

زينب و بصمة الحياة "

لم  ترد زينب لحياتها ان تكون عادية كما هي حياة الكثيرين ، الذين تموت الحياة عندهم بموت اجسادهن ، بل ارادت ان يكون لمرورها في الحياة الدنيا أثر و بصمة لدى الانسانية جمعاء، و هذا ما حصلت عليه .

لقد قدمت مولاتنا زينب "ع" أنموذجا فريدا للمرأة و الرجل معا، يتكامل دوريهم في جهادها ضد ال امية عليهم لعائن الله

ففي ذلك الزمان وقفت روحي فداها أمام معسكر الباطل وأوضحت بجهادُها التبييني الذي خاضته زينبُ بنتُ أميرِ المؤمنين ببطولةٍ وبراعةٍ فائقتين أحبط سعي الحكم الأموي لكسب الشرعيّة، ورَفَعَ راية الإمامة لأهل البيت "عليهم السلام" في ذلك الزمان ولكل الأزمان بل هو جهاد ك شريعة القرآن الكريم

وهذا ما اكدهُ السيد الإمام الخامنئي دام ظله بوجوب جهاد التبيين في زماننا لنكشف الحق وندهس الباطل

ومِن وَاجِبِنَا الأخلاقِي والدِّينِي في زماننا هذا وَ وَفاءاً لِدماءِ الشّٰهداء الذِين بَذَلوا أرواحَهُم الطّٰاهِرة لأجلِ الدِّفاعِ عَن حَرمِ عقِيلةَ الهَاشِمينَ ، أختُ أبا الفضلِ العبّٰاس ..

أن نَذكُر بالإسِم الجِهاتْ التِي بَذَلتْ الأرواحْ كَيْ يَبقىٰ هذا الحَرَم الطّاهِر آمِناً ..

*فصائل المُقاومة الوفيّٰة المُخلِصة من عصائب أهل الحق والنجباء وباقي الفصائل الغيارئ

* الجُمهوريّٰة الإسلامية الإيرانية .

*المقاومة الإسلامية " حِزبُ الله لُبنان "

 العراقية .

*لواء فاطميِّون .

*لواء زينَبيُّون .

*الجيش السُّوري .

وَ علىٰ رأس هذهِ الأسَماء و العَناوينُ الوَفيّٰة ،

لاَ نَنسىٰ أبداً ..

شَهيد الإسلام العَظِيم اللواء قَاسِم سُليمَانِي ..

الشّٰهيد أبو مهدي المُهندس .

الشهيد مهدي الكناني .

الشّٰهيد مُصطَفىٰ بدر الدين .

الشهيد جهاد عماد مغنیه .

و جميعِ الشُّهداء ..

" و الخُذلان وَ العَار لِكُلِّ مَن تَكلَّم بِسوءٍ عن مُدافِعِي حرمِ السيِّدة زينب عليها السّٰلام .

وأما نحن فرسالتنا لمن يقرأ الان ولمن يقرأ بعد زمان" كونوا حسينيين .. كونوا زينبيين .. كونوا اصحاب هم ومشروع هو أن تبينوا الحق وان الحق مع ال بيت محمد الأطهار ومن يسير في دربهم وما أجمل أن تكون خاتمة الطريق هي الشهادة، ولا تعيشوا على هامش الحياة فيلفظكم التاريخ و ينساكم ..

 

ـــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أدوار الحشد الخدمية في الأزمة السورية
نداء إلى جميع أساتذة الجامعات.. إلى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.
السيدة زينب شخصية اسلامية قيادية
لا تعاقبني على السرقة ان لم توفر لي الخبز..!
مثالها زينب..!
إدارة الكوارث والازمات
كلمات تهز عروشهم
عام الثورات ثم عام كورونا ثم عام اوكرانيا ثم عام الزلازل ..
عمتنا زينب لن ننسئ الجهاد العظيم..!
رَبيبةُ بيتُ الوحي..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 48.17
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
فيسبوك