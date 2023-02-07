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رَبيبةُ بيتُ الوحي..


كوثر العزاوي ||

 

زينب العظمة، والدور المنوط بها أعظم..زينب الموقف والكلمة..زينب إمرأة التاريخ، ومَن على ساريتهِ كُتِبَ الإباء في محضرِ العشق والفناء { مارأيتُ إلّا جميلا}!!

فلاغرو لما تَعلم وأنت تقلّبُ تاريخَ مَن نشأت في بيت الوحي وباكورة العلم والفضل، ومركز التوحيد والنور..ومن نمير ذلك نهلَت علوم جدّها وأبيها وأمها وأخوَيها، فكانت من أجلِّ العالِمات، ومن أكثرهنَّ إحاطة بشؤون الشريعة وأحكام الدين، وعلاوة على ذلك، فهي شجرةٌ بحجم الشموخ..جلبابها العفاف، وتحت وارفِ ظلالِها نحتَ التاريخ إسمًا بلونِ غبار الطف، ليُفصِح عن أسمى معاني الإباءٌ والعزم، وقوة الصبر والشكيمة، بل وحتى الرمال التي وطأتها أقدامها تهمس للمُلكِ والملكوت بتعجّب وإعجاب، يوم تخطّت تلك السبل التي عَبَرتها بشقِّ النفس وهي التي لم يُرَ لها ظلّ، بيدَ أنها عَبَرتها، لتُشهِدَ الله والتاريخ على نُصرتها للحقّ وإمام زمانها، فكان كل همّها رضا الله وقبول قرابينها ومآسيها! فأثبتتْ براسخ يقينها،وثبات مبدأها، كيف أخضعت الجبابرة المتربّعين على العروش الملطّخة بدماء الأحرار، بدماء سيد الشهداء الحسين "علـيه السلام"! ولقد شَهِدت لها معالم الشام وآفاق الكوفة، حينما  تزلزلت بحضورها كياناتُ أشباه الرجال! وكانت ألمَعُ خطيبةً في الإسلام،إذ هزّت العواطف، وأضرَمت القلوب، وقلَبَت الرأي العام وجنّدتهُ للسخط والثورة على الحكم الاُموي، وذلك في خطبها التأريخية الخالدة التي ألقتها في الكوفة ودمشق، وهي تكشفُ عن مدى رصيدها  الثقافي والأدبي، وهي تفرغ عن لسانٍ علويٍّ مبين! وكأنها رسمت خطة لتاريخ المرأة في قابل الزمان تشرح فيها خطوات الجهاد الفعلية المتوازنة، عندما تُفرَض عليها في أصعب وأشدّ المواقف، كأنّي بها "سلام الله عليها" توضّحُ كيفية التحرّك للمرأة، ومتى، وكيف، ووِفق أيّ من الضوابط والموازين الشرعية!

لكي تستطيع أن تتحوّل المرأة الزبنبية الى جبلٍ في روح أمرأة لتتمكّن من مواجهة عُتاة القوم وعُتوِّ عواصفهم!! ومن هنا نفهم، أنّ المرأة الزينبية تستطيع استلال الشرعية من تفاصيل شخصية مولاتنا "زينب" إذا اقتضت الظروف في الدفاع عن الحق، وهو بلاشك درس لِمن أبصرَت معنى أنّ للمرأة دور في ضرورة إعداد نفسها، لأجل نصرة إمام زمانها والتفاني في طريق الحق، ونبذ الذات لملازمة المشروع المهدويّ في آخر الزمان بروح فاطمية وبعمق البصيرة الزينبية، فذكرى شهادة "زينب" تثبيتًا لقلوبنا، وإنعاش لهمّتنا.

و{لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ} الصافات-٦١

 

١٥-رجب الأصب١٤٤٤هج

٧-شباط٢٠٢٣م

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إدارة الكوارث والازمات
كلمات تهز عروشهم
عام الثورات ثم عام كورونا ثم عام اوكرانيا ثم عام الزلازل ..
عمتنا زينب لن ننسئ الجهاد العظيم..!
رَبيبةُ بيتُ الوحي..
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