نحن نقول ياعلي ع...في سكوننا وحركتنا ...???...  

يوسف الكاتب ||

١...قال الله سبحانه وتعالى ..

واستعينوا بالصبر والصلاة ...الصلاة طريقنا الى الله جلى وعلى وكذلك الصبر تستعين به للوصول اليه لان الصبر مقاومه ...وامامنا علي ع هو امام الصلاو وامام الصبر فاننا نستعين به للوصول الى الله

٢...قال الله في القران الكريم .

اهدنا الصراط المستقيم.........والصراط المستقيم هو اقصر خط يوصلنا الى ما نبتغيه ..وامامنا علي ع هو الصراط المستقيم فحينما نستعين بصراطه فانه يوصلنا الى الخالق العظيم

٣...القران الكريم وفي احدى اياته ذكر وفي اية المباهلة........وانفسنا وانفسكم .......

وانفسنا هو امير المؤمنين علي ع كما ذكر النبي ص ...لذا فاننا نطلب من هذه النفس الالهيه الاستعانه ...

٤..اول ايات السور القرانيه الكريمة تبداء ..ب....

بسم الله الرحمن الرحيم ...........

وكل مافي البسملة في الباء وكل ما في الباء بالنقطه وعلي ع هو النقطه.التي تحت الباء ...ومعنى النقطه بداية اية حركه تنطلق من النقطة للوصول الى الهدف وحينما نستعين بامير المؤمنين علي ع انما للوصول من نقطته اله هدفنا الاسمى وهو الله جلى وعلى

٥...القران الكربم يوكد في ايته ..

السلام على ال ياسين .......والله سبحانه لم يسلم على اي ال الا ال محمد واله ع .... وهم ال النبي الكريم محمد ص . علي ع فاطمة ع الحسن ع الحسين ع ...وعلي ع هو اول امام ابلغه الله سلامه له ...وعليه فان الاستعانه بمن سلم عليه الله الكريم يدعونا للاستعانه به

٦...قال الله الكريم في قرانه العظيم ...

وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا............... .

لم قران الفجر مشهود ومن هم الشهود ...اولا الشهود الله جلى وعلى الحاكم الشاهد ..ثانيا الملائكة ..ملائكة الليل والنهار...لان هناك جريمه ستقع وقت الفجر تهز عرش الله ...وهي قتل امير المومين علي ع ..وبالفعل حدثت واستشهد مولانا الامام علي ع وقت الفجر ..فان قران الفجر هو الامام علي ع فان الاستعانه بهذا القران حتما يوصلنا الى الله

٧...قال الله ...وابتغوا اليه الوسيلة ...

وامامنا علي ع هو الوسيله الى الله من هنا حل توسلنا به

٨...وفي ايات القران الكريم الكثير من الايات النازله بحق مولانا علي ع ومنها...

يوم تاتي كل امة بامامها........

ونحن في الدنيا وفي البرزخ وفي الاخره نقول ياعلي ع لانه امامنا ومن حقنا نصدح باسمه الموصلنا الى الله

٩...ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ...هذا هو قراننا الكريم الذي يذكر عملية تعظيم الشعائر ..لانها تثبت القلوب والعقول على الاستقامه والسير بصراط علي ع ...لانه بوصله توصلنا الى الله

١٠...قال الله في القران الكريم .....عنده علم الكتاب .....وصاحب علم الكتاب احق من غيره لذا توسلنا بمن يملك علم الكتاب دلللنا على احقيه تمسكنا بالاستعانه به

١١..ويطعمون الطعام على حبه ......المسكين واليتم والفقير كان علي ع يحمل افضل الطعام لهم هو يجوع لكن كان يشبعهم وتلك هي من خصائله ع ...فصراطه قمة الاستعانه ..

١٢... حينما نقراء ايات القران الكريم ومنها

اليوم اكملت لكم دينكم ورضيت لكم الاسلام ديننا.

وعليه فان الامام علي ع هو الكمال الدين واتمام النعمه ...نستعين به ليمطر علينا كل الخير .

١٣...من يكفر بالطاغوت ويومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى .. .......والني محمد ص يقول ...ياعلي انت العروة الوثقى ......واننا نقول ياعلي ع معناه اننا متمسكين بالعروة الوثقى فاي استعانه نحن بها واية استعانه نحن نطلبها والله انها الاستعانه الالهيه ..

١٤...قال النبي محمد ص بحق الامام علي ع ....

علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار .....صدق الصادق الامين ....فاذا كان امير نا علي عةهو الحق والحق يدور معه حيث دار فل

اولى بنا ان ندور معه ونستعين كل دورانا معه لانه اس الحق وجذره ..

١٥ ...قال النبي محمد ص بحق الامام علي ع حب علي عباده.....وسلمه سلمي وحربه حربي ......فتمسكنه واستعانتا به عباده ...

١٦ ...قول النبي محمد ص بحق امامنا علي ع ..

لاعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله وبحبه الله ورسوله .....وهذا الرجل الالهي هو مولانا امير المؤمنين علي ع فنحن حيننا نقول ياعلي انما نوكد حبنا لرسول الله محمد ص لانه اعطى رايه الاسلام لرجل كرار غير فرار. وعليه فان استعانتا بعلي ع انما هي عباده

١٧..قال النبي محمد ص بحق امير المومنين علي ع ...ضربة علي يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين................

فاذا كانت ضربت علي ع يوم الخندق افضل من

عبادة الثقلين..فكيف لانستعين به.....فاستعانه بالامام علي ع هي طريق الحق للمضي نحن الله سبخانه وتعالى ..فمن حقنا ان نقول ياعلي . ياعلي . ياعلي .

١٨...قال النبي محمد ص بحق الامام علي ع ....

· علي قسيم الجنة والنار .......

فقولنا ياعلي انما نردد نحن مع نبينا محمد ص ان امامنا علي ع هو القسيم مابين الجنة والنار

١٩...قال النبي محمد ص الله اعطاني ثلاثة واشرم بها عليا ..واعطاهوثلاثة ولم اشرك بها

١..زوجه من فاطمة ع ولم يزوحني مثلها

٢..اعطاه الحسنين ولم يعطني

٣..ولد في الكعبة ولم يولد غيره ابدا .

فالاستعانه بعلي ع هي حقيقة الدين

٢٠...قال النبي محمد ص بحق الامام علي ع ..

١..الله اعطاني لواء الحمد وعلي حامله

٢..واعطاني الحوض وعلي ساقيه

٣..ولد في الكعبة

٢١...الامام علي ع يمثل حقيقة التوحيد ...

فالاستعانه به وقولنا ياعلي انما يمثل التوحيد

٢٢..الشفاعة هي باب فتحه الله سبحانه وتعالى ليفيض الرحمة على عباده....يا ابا الحسن ياامير المؤمنين ياعلي ابن ابي طالب ياحجة الله على خلقه ياسيدنا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك

الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا ياوجبها عند الله اشفع لنا عند الله .... نحن نقول ياعلي لطلب الشفاعه لان علي ع هو وجبها عند الله

٢٣..في كتب انفسنا اخواننا السنة هناك ٨١٤ اية قرانيه نازله بحق الامام علي ع هم يقولون والقائلون كبار علماؤهم ...لذا قولنا باعلي لطلب الاستعانه

٢٤...في معركة احد هتف جبرائيل بحق الامام علي ع ...وقال ....لافتى الا علي ولا سيف الا ذو الفقار .

· من حقنا ان نقول ياعلي ...

٢٥...ان اصحاب الكساء خمسة وهم ...محمد ...وعلي ...وفاطمة ...والحسن ...والحسين ....وعليه فان امير المؤمنين ع هول اول امام من ائمة اصحاب الكساء،....نردد على الدوام ونقول ياعلي لان به تتم الاستعانه

٢٦...في الزياره الجامعة الكبيرة المرويه عن امامنا الهادي ع ...يقول....... ..

من اراد الله بداء بكم ......ومن وحده قبل عنكم

ومن قصده توجه اليكم ....

نحن نتمسك بهم لانهم سفن النجاة وهم مصابيح الهدي ..قولنا ياعلي هو الاستعانه به

٢٧ الامام علي ع يقول..

لو كشف لي الغطاء لم ازدات يقينا........

اي ان امامنا علي ع واصل الى خقيقة اليقين ..فالتمسك والاستعانه به صراط حق نمسك

٢٨...كي نصل الى الله سبحانه وتعالى لابد من الاستعانه بالامام امير المؤمنين علي ع لان دمه ودم اولاده ودم احفده لازالت الى اليوم تراق في سبيل الاسلام المحمدي الاصيل

٢٩...ان الامام علي ع هو مفتاح كل معظله ..نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك ياعلي ياعلي ياعلي ع

لذا الاستعانه به طراطنا الى الخالق الكريم .

٣...امامنا علي ع دخل الى الحكم بجلبابه وخرج من الحكم بنفس الجلباب وكان امينا على بيت مال المسلمين لانه نهجه نهج محمد ص التمسك به محطه الايصال الى ينابيع النور

٣١...حينما ارادت الامه الجاهله قتل النبي محمد ص واخذت من كل قبيله رجل لكي يضيع دمه بين القبائل .بات الامام علي ع في فراش النبي محمد ص ليفدي النبي بنفسه ..فاي روح الهيه يملك مولانا امير المؤمنين علي ع ..فتمسكنا وتوسلنا به دليل وعي ومعرفه ودليل اعتقاد سليم

٣٢..نحن وفي صلواتنا اليوميه سواء كانت الصلاة جهرا كصلاة الصبح والعشاء او المغرب ...او كصلاة الظهر والعصر ...اننا نجهر باعظم اية في القران الكريم حيث نقول ..بسم الله الرحمن الرحيم ..كي

نثبت ولاءنا وحبنا وعسقنا وهيامنا لامامنا علي ع

اما غيرنا لايقولون في صلاتهم بسم الله الرحمن الرحيم ...

٣٣...الامام علي ع اشترك في جميع الحروب والغزوات الا في غزوة تبوك لم يشترك وكانت بامر النبي محمد ص .وابلى بتلك الحروب بلى حسنا

٣٤...الامام علي هو قران الله الناطق وهو مفسر القران الكريم وحامل معه اسرار وعلوم الني محمد ص وهو الخليفة من بعده ...والنبي محمدص هو القائل.من كنت مولاه فهذا علي مولاه ..الهم انصر من نصره واخذل من خذله.. قال هذا الكلام في

حجة الوداع ونصبه بامر الله جلى وعلى......

فعندما نطلب الاستعان من الامام علي انما نطلبها من النبي محمد ص لان الامام علي ع هو نف

س النبي ص

٣٥...الامام علي ع هو امير المومنين وقائد الغر المحجلين وكذلك هو امير النهج وامير الكلام ..حيث قال ...وكل اقواله حجج وبراهين ساطعه.......الناس صنفان اما اخ لك في او نظير لك في الخلق...اروني كلام مثل هذا الكلام ....خذ بيد ابو الانسانية وابو الاسلام واستعن به .

٣٦...الامام علي ع ولد في اقدس مكان ...في داخل بيت الله سبحانه وتعالى ..دخل حينما قالت فاطمة بنت اسد ...الهي ومولاي اسالك بحق هذا الجنين الذي في بطني الا مايسرت لي ولادتي ...ما ان انتهى دعائها حتى انشق جدار الكعبة الى نصفين ....

٣٧...بقيت فاطمة بنت اسد داخل الكعبة ثلاثة ايام الاربعاء والخمبس وخرجت يوم الجمعه من نفس الفتحه التي دخلت منها .. سوال من كان معها هذه الايام الثلاثة اما احتاجت الى من يطعمها الى من يساعدها .....خذو بيد الامام علي واستعينوا به

٣٨ ...الامام علي ع ترك اثاره وكراماته في كل مكان ...وخطت معجزاته باقلام نورانيه وكتبت فضائله بااقلام من ذهب على وجدان البشريه اقراوا على صفخات التاريخ من هو الامام علي ع .وعلى سبيا المثال . .لازلت فتحة المستجار والت انشقت له شاهد عيان والى يومنا هذا كرامه واعجاز واثر باقي مادامت الدنيا شاهده على ميلاد هذا الامام الطاهر ...

٣٩...قل ياعلي كي تتطهر ...فان الامام علي ع هو طهر طاهر طهرت به الارواح التي تعلقت به وطهر البلد الذي هو فيه .اننا حينما نقول ياعلي تكبر نفوسنا واحاسيسنا وضمائرنا وارواحنا وعقولنا وقتها نحلق معه الى عالم النور بجناحي الصدق ...

٤٠...الامام علي ع اشترك معه الجماد والطير والحيوان والانسان ...فما هي براهين هذه الاشتراكات المتنوعه معه ..١..اشترك معه الجماد جدار الكعبه عند ولادته الكريمه ..

اشترك معه الطير ..عندما هم بالخروج ليله ١٩ ومن شهر رمضان الاواز رفرفن وصحن ...علي يعرف لغة الطير ...قال صوائح تتبعها نوائح....

٣..المئزر تعلق بمسمار ...اشاره لمنع الامام علي ع من الخروج لان في هذه الليلة سيقتل ..

٤..الامام علي ع نظر الى النجوم فقراء لغة النجوم واخبرته بانه سيقتل هذه الليله ...سوال من مثل علي ع يشترك معه كل هذه ...انها فقط وفقط لعلي ع ..علينا ان نستعين به لانه ممثل وسفير وامام منصب من قبل الله سبحانه وتعالى

٤١..حضور الملائكة عند ولادته ..وعند جرحه شهود وحضور الملائكة عند شهادته وحضور الملائكة اثناء تشيعه وحملهم الجنازه ...وحضورهم

كل عام ونزولهم عليه في شهور رمضان لاسيما في ليللي اقدر المباركه لان الامام علي ع هو صراط

· حق نمسكه

٤٢..في شهر رمضان ونحن في ضيافة الله والنبي محمد ص يقول ..هو شهر دعيتم فيه الى ضيافة الله.....شهر رمضان افضل الشهور...ولياليه افضل الليالي ...وايامه افضل اليالي لاسيما ليالي القدر المباركة ..وهي ليلة ١٩...وليلة ٢١...وليلة ٢٣...هن ليالي السلام حتى مطلع الفجر في ليالي القدر المباركة وفي ليالي السلام قتلوا امام السلام في ليالي السلام ...من هنا نثبت بالبراهين ان محمد وال محمد هم خط السلام وائمة السلام ....اما اع

ائهم فهم خط النفاق والارهاب والعدوان ...لذا نحن لال البيت ع نتولى ومن اعدائهم نتبراءالى يوم الدين

٤٣...مره ثانيه هتف جبرائيل ع في السماء عندما ضربوا الامام علي ع يوم ١٩ من رمضان وهو قائم للصلاة جماعة ...قال ..تهدمت والله اركان الهدى ...

انفصمت والله العروة الوثقى ...قتل علي المرتضى لان الامام علي ع هو حقيقة التوحيد ولانه نفس محمد ص ..لذا فان قولنا نحن ياعلي جاء بوعي ومعرفه وبصيره ياعلي ياعلي ياعلي نقولها في سكوننا وحركتنا نقولها في حياتنا وبرزخنا وعند لقاؤنا بااميرنا الامام علي ع ياعلي ياعلي ياعلي ع

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