الامام امير المؤمنين علي "ع"..باب الله

يوسف الكاتب ||

.الولاده

المراة الاولى ..دفعها الجنين الذي في بطنها للحركه..

المراة الثانيه .خرجت من صومعتها لكن لاتعرف مابها سوى ان تتحرك

المراة الاولى ..وهي تتحرك تلتفت واذا بها امام بيت الله الحرام ..الكعبة

المراة الثانية ظلت تمضي وتمضي حتى انهكها التعب حتى وصلت الى مكان خالي من الناس

المراة الاولى ..دققت النظر واذا بباب الكعبة مغلق

المراة الثانية ..نتيجة التعب حاولت ان تستريح فرات نخلة راحت وجلست تحتها

المراة الاولى ..راحت تدعي ..يارب اسالك بحق هذا الجنين الذي في بطني الامايسرت عليء ولادتي

المراة الثانية ..تتالم وراحت تبكي لانها رات امرا عظيما لايحتمله عقلها .ثم قالت (ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا )..

المراة الاولى ..ما ان انتهت من دعائها واذا بجدار

الكعبة ينسق نصفين ....فدخلت الى داخل الكعبة

المراة الثانية ..رات بعينيها ..(اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا ).. اجابها الملك ...انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ...

المراة الاولى ..بقبت ثلاثة ايام ماذا اكلت ماذا شربت من كان معها ...

المىاة الثانية ..كانت في صومعتها قبل هءا اليوم ياتيها اكلها شرابها ...لكن اليوم لم يقدم لها لاطعام ولاشراب

اامراة الاولى ..وبعده ثلاثة ايام وفي يوم الجمعة واءا بها تخرج من نفس المكان وهي تحمل اجمل وليد واضوء من السمي جلالا وجمال واشراقا وبهاءا..في يوم ١٣ رجب ..

المراة الاولى ..انجبت وليدا جميل ومشرق الوجه وفي يوم شديد الحرارة وقي فصل الصيف ..وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ..

المراة الثانية ..جموع من الناس تنتظر واذا بمحمد ص ياخذ المولظ منها ويشبعوه قبل...والناس كلها من حوله فرحه مبتهجه مسرورة .

المراة الثانية ..وصلت الى قومها ..بظوا بالسوال عليها ..ياخت هارون ماكان ابوك امرا سواء وماكانت امك بغيا....

المراة الاولى ...لاتعرف الناس ماحقيقت هذا الوليد .الذي كان مع الانبياء سرا ومع رسول جهرا

هو عبد الله ...وهو اماما برا تقيا بل هو اب الائمة

المراة الثانية ..قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا .......قال اني عبد الله .

المراة الاولى ..ولدت في الكعبة وليدها علي ابن ابي طالب ع ...رمزه هءا الوليد الكعبه

المراة الثانية ولدة في مكان مهجور .وليدها عسبى

بن مربم ورمزه النخلة

المراة الاولى ..وليدها تزوج من سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ع وهب القيمة على الدبن

المراة الثانية وليظها لم يتزوج .ا

المراة الاولى وليدها امير المومنين ولازال خطه نهجه مستمر الى قيام يوم الدين وهو امام وابوا الائمة وبخ ختمة الامامة

المراة الثانية ..وليدها النبي عيسى ع لكن الان غير موجود ( وماصلبوه وما قتلوا ولكن شبه لهم ).

وسيكون في اخر الزمان جنديا يصلي خلف الامام المهدي عج

· الرقم .........١٣

كثرة الاقوال حول الرقم ثلاثة عشر واتهموه بانه رقم تشائمي بعض الفنانين اخرجوا اعمال افلام مسلسلات برامج تلفزيونيه وحتى الندوات حول نحس هذا الرقم هم صوروه هكذا نحس يجلب الموت والدمار..................وبعض الناس لايكتبون على بيوتهم رقم ١٣.....وانما يكتبون ١٢ زائد واحد

وبعض الرياضيين لايرتدون الشورت رقم ١٣...

القران الكريم يوكد على السائل ان يجلب البرهان

بحثا للحقيقه واطمنان للمصداقية ...( قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين )..القران صرح في بعض اياته حول الرقم ١٣ .. ياابت اني رايت احدى عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين...............

مجموع احدى عشر كوكب زائدا الشمس والقمر يساوي ١٣...والدلاله هي ان هذه اجتمعت بعد غياب طويل وعددهم ١٣ نستوحي منه رقم تفاؤل

وخير .....

يوم ١٣ من ايام البيض في الاشهر الهجريه القمر يكتمل ويصبح بدرا ...نستنتح بان الرقم ١٣ رقم خير

والفجر وليال عشر والشفغ والوتر . المجموع ١٣ ..

وقت معركة كربلاء .واعطانا صوره عن قائدها الامام الحسين ع .والرقم ١٣ كان شاهد عل جرائم

بنو امية ...

نستنتج من هذا ان الموامرة ليست على الرقم ١٣ وانما على من ولد يوم ١٣ رجب وهو امير المومنبن علي ع

· فتحة المستجار

ان فتحة المستجار هي كرامة من كرامات امير المومنين علي ع ونحن نعرف انها المكان الذي انشق نصفين ودخلت منه السيده فاطمة بنت اسد لتنجب الامام علي ع والى اليوم الفتحة باقيه رغم ما تتجددمن بناء او ترمم تبقى فتحة المستجار عنوان لاحدى كرامات الامير علي ع .ويبقى ثمت تساؤل من اين حصل عليها الامام علي ع ...وبتنا نعرف بان كل القوانين الارضية وحتى القوانين السماوية وضعت لها شرائطها وقوانيها ونواميسها

علي ع كان مجرد جنين في بطن امه ...هل اخذها لمجرد انه جنين ام مجرد صدفه اومنحت له اعتباطا ...في علم الله سبحانه ان الامام علي يستحق هذه الكرامه ..ام نحن لانعلم ....علي ع دفع ضريبه لحبه لله جلى وعلى وهذا الحب يستحق منه ان يقدم لربه لخالقه كل شيء،والله جعل له ولامثاله من ال البيت ع كل ما يستحقون

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