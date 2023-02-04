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قرارات لقيادة شجاعة والشعب مصدر السلطات..!

18 2023-02-04

عباس الزيدي  ||

 

اولا _الاقتصاد واستقرار السوق

1_  يكاد يكون الاقتصاد العراقي احادي الجانب ولغرض التخلص من الازمات على العراق  بيع النفط بالدينار  العراقي بدلا عن الدولار

2_ توزيع رواتب الموظفين  والمتقاعدين لشهرين بالدولار

3_ السيطرة المركزية على صادرات النفط بما فيها الاقليم

4_ احكام السيطرة على المنافذ الحدودية  الشمالية والغربية والشرقية ( البرية والبحرية والجوية )

5_ ايقاف بيع النفط لكل من الاردن ومصر باسعار تفضيلية بخسة

6_ اعادة النظر في استثناءات الضرائب  والرسوم على السلع المستوردة مثل  الاردن ومصر

7_ تقنين الاستثمار الاجنبي ودعم القطاع المحلي المختلط

8_ تفعيل دور التعاونيات والجمعيات

على مستويات شرائحية ومهنية تشمل كل القطاعات دون استثناء ممن ت السلع والمواد الى الاسكان والصحة وبطرق متعددة ومختلفة 

9_ اعادة العمل الفوري بالتامين الصحي

10_ اطلاق  عمليات التاميم للمؤسات والمنشآت وايقاف عملية الخصخصة 

11_ اعادة تاهيل المصانع والمعامل  في المحافظات وتحديثها 

12_ دعم الزراعة  والصناعات التحويلية

13_ دعم السياحة  الدينية

14_ تفعيل الدور الرقابي واعادة العمل بالتقييس والسيطرة النوعية

ثانيا _ على مستوى الفساد

1_ اصدار تشريعات صارمة بحق المفسدين

2_ استرجاع الاموال  بالطرق  القانونية واستخدام وسائل الضغط عبر السياسة الخارجية  لاسترداد المطلوبين  والاموال المهربة

3_ اعادة  النظر في حجم الضرائب والرسوم على الشركات والمصارف  المحلية  التي يشوبها  الفساد

4_  اعادة النظر في استملاك الاصول   والعقارات والاراضي  العائدة  للدولة التي  اشترتها رموز الفساد باثمان بخسة وتشكيل لجان  خاصة حيادية•

ان العراق  وحكومة السيد السوداني امام فرصة من المستحيل ان تتكرر وربما يقول البعض ان مثل هكذا توجهات ربما تعصف بالوضع العام وان حدود وصلاحيات السيد السوداني تصطدم بالكثير من القوانين والتشريعات الدستورية

نعم هذا صحيح ويكمن الحل في التالي لاجراء ثورة تصحيحية  وانطلاقة صحيحة  لانقاذ العراق عبر التالي

1_ مصارحة ومكاشفة  السادة مراجع الدين وعموم الشعب بحقيقة الاوضاع وخطورتها وانزلاق  العراق الى مالايحمد عقباه حال السكوت او المضي قدما  في السياسات ذاتها 

2_ على النخب المثقفة والقوى الوطنية و وسائل الاعلام الشريفة والاقلام الحرة  دعم وتعضيد هذا المشروع واسناده والبدء بعملية تنظيف شاملة لكل المؤسسات والاجهزة والوزارات

3_ هذا الامر يتطلب  مايلي ....

اولا _ اجراء استفتاء شعبي عن وجود سبب الازمات والتراجع والمشكلات والذي يتمحور  في وجود  قوات الاحتلال الامريكي سبب كل تراجع وخيبة امل  وفساد وفقر وامراض 

ثانيا _ اعادة النظر في كثير من فقرات الدستور  كما حصل عند كتابته بما فيها النظام السياسي من برلماني الى رئاسي 

ثالثا _ العمل بالطرق  المركزية وتحديد صلاحيات  الاقاليم والمحافظات •

على الأغلبية  البرلمانية ان تاخذ دورها في التشريعات  والعمل البرلماني

خلاف ماتقدم وعدم العمل به نرى من العسير إنقاذ العراق

نحن كشعب  في ايدينا الخلاص ونحن اصحاب القرار وعلينا صنع رأي عام ضاغط لتنفيذ هذه التوجهات وتقع المسؤولية الكبرى  غلى المواطنين قبل الاحزاب والطبقة السياسية  التي  هي نتاج  المجتمع ▪

و ان الطريق  الضامن للخلاص وإنقاذ  الأجيال  القادمة يكمن في التجرد والعمل  بنكران ذات  عالي ومسؤولية قصوى وتكليف شرعي قويم

واذا كان الشعب مصدر السلطات _فليثبت ذلك

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

 

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